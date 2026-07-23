Plan International: Humanitaarinen katastrofi uhkaa satojatuhansia ihmisiä Sudanin El-Obeidissa
31.7.2026 15:37:43 EEST | Plan International | Tiedote
Konflikti, nälkä ja tappava koleraepidemia uhkaavat satojatuhansia ihmisiä Sudanin El-Obeidissa, varoittaa Plan International. Nopeasti pahenevan humanitaarisen katastrofin keskellä lapset ja erityisesti tytöt ovat suuressa vaarassa. Koko Sudanissa 19,5 miljoonaa ihmistä kokee akuuttia nälkää, ja 14 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.
Lastenoikeus- ja humanitaarinen järjestö Plan International varoittaa humanitaarisen tilanteen olevan katastrofin partaalla Sudanin Pohjois-Kordofanin osavaltiossa sijaitsevassa El-Obeidin kaupungissa.
Kaupungissa asuu noin 500 000 ihmistä. Sinne on paennut suuri määrä ihmisiä Sudanin pahimmilta taistelualueilta, mutta myös tällä alueella on viime kuukausina käyty kiivaita taisteluita.
”Työntekijämme paikan päällä kertovat humanitaarisen tilanteen heikentyneen nopeasti viime viikkoina. Kolera repii tiettyjä alueita kaupungissa, ja jatkuvat sateet pahentavat epidemiaa. Drooni-iskut ovat lamauttaneet elintärkeitä terveyspalveluja ja jättäneet tuhannet ihmiset ilman pääsyä kiireelliseen hoitoon ja kriittisiä lääkkeitä”, sanoo Plan Internationalin Sudanin maajohtaja Mohamed Kamal.
Taistelut ja drooni-iskut ovat vaurioittaneet myös vesi- ja sanitaatiojärjestelmiä ja kiihdyttäneet tappavan koleraepidemian leviämistä. Sadekausi ja heikot hygieniaolosuhteet pahentavat tilannetta erityisesti alueilla, joille on paennut paljon maan sisäisiä pakolaisia.
El-Obeidin ja koko Pohjois-Kordofanin asukkaat kärsivät myös vakavasta ruoan ja juomaveden puutteesta. YK:n mukaan sadattuhannet ihmiset eri puolilla osavaltiota kärsivät akuutista nälästä.
”Kaupungin elintarvikevarastot ovat ehtymässä, puhdasta vettä on niukasti. Pakolaisleirit ovat vaarallisen täynnä, ja niihin saapuu joka päivä satoja uusia ihmisiä, vaikka perustarpeita ei pystytä turvaamaan edes siellä jo asuville. Kuulemme joka ilta järkyttäviä tapauksia, joissa tytöt ja naiset ovat joutuneet seksuaalisen väkivallan kohteeksi syrjäisillä vedenhakupaikoilla”, Mohamed Kamal sanoo.
Sudanin vuonna 2023 alkanut konflikti on synnyttänyt maailman vakavimman humanitaarisen kriisin.
Lapset ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa.
"He sairastuvat herkemmin koleraan ja aliravitsemukseen, kärsivät sodan aiheuttamista psyykkisistä traumoista ja ovat vaarassa joutua aseellisten ryhmien rekrytoimiksi. Erityisen huolestuttava on tyttöjen tilanne, sillä heihin kohdistuu tavallista suurempi riski joutua sukupuolistuneen väkivallan kohteeksi, ja ruokapulan keskellä he saavat ruokaa usein viimeisinä ja vähiten", sanoo Plan International Suomen ohjelmajohtaja Annukka von Kaufmann.
Plan International jakaa El-Obeidissa ja muualla Sudanissa hätäapua lapsille ja heidän perheilleen, mutta sähkön, veden ja ruoan jakelun häiriöt sekä humanitaarisen avun pääsyn rajoitukset vaikeuttavat avustustyötä merkittävästi. Järjestön mukaan myös kansainvälisen kehitys- ja humanitaarisen rahoituksen leikkaukset ovat heikentäneet avustusjärjestöjen mahdollisuuksia vastata nopeasti kasvaviin tarpeisiin.
”Tuhansien lasten henki on vaarassa El-Obeidissa. Tarvitsemme Sudaniin välittömästi humanitaarisen tauon taisteluihin ja esteettömän pääsyn avustustyöntekijöille. Jokainen päivä ilman apua maksaa lasten henkiä”, sanoo Plan Internationalin Sudanin maajohtaja Mohamed Kamal.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Annukka von KaufmannOhjelmajohtajaPlan International SuomiPuh:+358 40 566 0599annukka.vonkaufmann@plan-international.org
Inka KovanenViestinnän erityisasiantuntijaPlan International SuomiPuh:+358503364705inka.kovanen@plan-international.org
Mélina FroidurePlan InternationalPuh:+33 68 558 3513melina.froidure@planinternational.be
Kuvat
Plan International Suomi
Kehitysyhteistyö- ja humanitaarinen järjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevan tyttöjen elämää ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Työskentelemme yli 80 maassa.
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