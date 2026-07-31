Voiko tarkoitus pyhittää keinot? Uskonto erottelevana ja yhdistävänä voimana

Teologinen opintopiiri viettää syksyn 2026 ajankohtaisen teeman äärellä. Luentosarja ”Sodan, politiikan ja uskonnon kytkökset – tarkoitus pyhittää keinot” tarkastelee sitä, miten uskontoa on eri aikoina käytetty niin identiteetin rakentamisen, poliittisen vaikuttamisen, sodankäynnin kuin rauhanrakentamisen välineenä. Teemaa avaa neljä arvostettua asiantuntijaa.

Luentosarjan ensimmäisessä illassa 20. elokuuta teologian tohtori ja pastori Hanna Vanonen, joka tarkastelee Qumranin muinaisia sotaa käsitteleviä tekstejä ja niiden tapaa rakentaa toivoa epävarmuuden keskellä.

Syyskuussa piispa Kaisamari Hintikka kysyy, tarvitseeko myös Suomi rauhanrakentamista. Puheenvuoro käsittelee yhteiskunnallista sovintoa sekä kirkkojen roolia ristiriitojen ratkaisemisessa.

Lokakuussa dosentti Juha Meriläinen avaa Venäjän hyökkäyssodan uskonnollisia perusteluja ja tarkastelee sitä, miten kristinuskoa on käytetty sodan oikeuttamisen välineenä sekä miten kirkot ovat tähän reagoineet.

Marraskuussa kirkkoherra Antti Malinen vie kuulijat vuosien 1918–1944 Suomeen ja tarkastelee papiston suhdetta aikansa poliittisiin radikaaliliikkeisiin.

Teologisen opintopiirin luennot syksyllä 2026:

20.8. TT, pastori Hanna Vanonen: Kirjoittamalla turvaan? Qumranin tekstejä sodasta ja toivosta

TT, pastori Hanna Vanonen: Kirjoittamalla turvaan? Qumranin tekstejä sodasta ja toivosta 24.9. TT, piispa Kaisamari Hintikka: Tarvitaanko Suomessa rauhan rakentamista?

TT, piispa Kaisamari Hintikka: Tarvitaanko Suomessa rauhan rakentamista? 22.10. TT, dosentti Juha Meriläinen: Venäjän ”pyhä sota” Ukrainassa – kristinusko sodan välineenä ja kirkkojen reaktiot

TT, dosentti Juha Meriläinen: Venäjän ”pyhä sota” Ukrainassa – kristinusko sodan välineenä ja kirkkojen reaktiot 19.11. TT, kirkkoherra Antti Malinen: Pappien poliittinen radikalismi 1918–1944

Paikka ja aika: Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, 02940 Espoo. Kahvitarjoilu klo 18.30, luento klo 19. Vapaa pääsy.