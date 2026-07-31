Voiko tarkoitus pyhittää keinot? Uskonto erottelevana ja yhdistävänä voimana
5.8.2026 07:00:00 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote
Teologinen opintopiiri täyttää 20 vuotta ja tarttuu syksyn luentosarjassaan yhteen aikamme puhutuimmista teemoista: sodan, politiikan ja uskonnon kytköksiin. Luennoilla tarkastellaan muun muassa rauhanrakentamista Suomessa, Venäjän "pyhää sotaa" Ukrainassa sekä uskonnon ja vallan suhdetta historian eri vaiheissa.
Teologinen opintopiiri viettää syksyn 2026 ajankohtaisen teeman äärellä. Luentosarja ”Sodan, politiikan ja uskonnon kytkökset – tarkoitus pyhittää keinot” tarkastelee sitä, miten uskontoa on eri aikoina käytetty niin identiteetin rakentamisen, poliittisen vaikuttamisen, sodankäynnin kuin rauhanrakentamisen välineenä. Teemaa avaa neljä arvostettua asiantuntijaa.
Luentosarjan ensimmäisessä illassa 20. elokuuta teologian tohtori ja pastori Hanna Vanonen, joka tarkastelee Qumranin muinaisia sotaa käsitteleviä tekstejä ja niiden tapaa rakentaa toivoa epävarmuuden keskellä.
Syyskuussa piispa Kaisamari Hintikka kysyy, tarvitseeko myös Suomi rauhanrakentamista. Puheenvuoro käsittelee yhteiskunnallista sovintoa sekä kirkkojen roolia ristiriitojen ratkaisemisessa.
Lokakuussa dosentti Juha Meriläinen avaa Venäjän hyökkäyssodan uskonnollisia perusteluja ja tarkastelee sitä, miten kristinuskoa on käytetty sodan oikeuttamisen välineenä sekä miten kirkot ovat tähän reagoineet.
Marraskuussa kirkkoherra Antti Malinen vie kuulijat vuosien 1918–1944 Suomeen ja tarkastelee papiston suhdetta aikansa poliittisiin radikaaliliikkeisiin.
Teologisen opintopiirin luennot syksyllä 2026:
- 20.8. TT, pastori Hanna Vanonen: Kirjoittamalla turvaan? Qumranin tekstejä sodasta ja toivosta
- 24.9. TT, piispa Kaisamari Hintikka: Tarvitaanko Suomessa rauhan rakentamista?
- 22.10. TT, dosentti Juha Meriläinen: Venäjän ”pyhä sota” Ukrainassa – kristinusko sodan välineenä ja kirkkojen reaktiot
- 19.11. TT, kirkkoherra Antti Malinen: Pappien poliittinen radikalismi 1918–1944
Paikka ja aika: Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, 02940 Espoo. Kahvitarjoilu klo 18.30, luento klo 19. Vapaa pääsy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hannu MäenpääKappalainen, Espoon tuomiokirkkoseurakuntaPuh:040 513 0861hannu.maenpaa@evl.fi
Tiina VilponenSeurakuntapastori, Espoon tuomiokirkkoseurakuntaPuh:040 593 3768tiina.vilponen@evl.fi
Ari PaavilainenKirkkoherra, kyrkoherdeEspoon tuomiokirkkoseurakuntaPuh:040 662 4985ari.paavilainen@evl.fi
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Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 156 102 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
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