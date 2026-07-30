Kuninkuusravien perjantaina pelattiin 30 prosenttia viime vuotta enemmän – Kukaan ei saanut Toto75-riviä kiinni
31.7.2026 20:31:02 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Teivon Kuninkuusravit alkoivat perjantaina. Tapahtuman Toto-pelivaihto kasvoi perjantain osalta peräti 30 prosenttia viime vuoden Kuninkuusravien perjantaihin verrattuna.
- Aloitus viikonlopulle oli todellakin lupaava. Raviurheilun ja Toto-pelien juhlaviikonloppu käynnistyi heti upeasti, Veikkauksen Head of Toto Juha Ahjolinna iloitsee.
- Erityisesti Toto75-peli ja Toto4-peli ylittivät avauspäivänä odotuksemme. Myös lähtökohtaisissa peleissä oli nousua viime vuoden Kuninkuusravien perjantaihin verrattuna. Kasvua oli kaikissa myyntikanavissamme, ja myös Teivon radalla asiakkaita oli ilahduttavan paljon, Ahjolinna jatkaa.
Viikonlopun ensimmäinen Toto75-rivi oli niin vaikea, että yksikään pelaaja ei saanut täysosumaa. Ylimmän voittoluokan jakamattomat varat jaetaan pelaajille tulevina viikkoina Suomen Toto75-kohteissa.
- Huomiselle Kuninkuusravien lauantaille Teivon Toto75-peliin on jo aiemmin lukittu 200 000 euron muhkea jackpot, ja kunkkarisunnuntaille 100 000 euron jackpot. Tämän illan tulos tarkoitti sitä, että jackpot-rahaa on tarjolla myös Kuninkuusravien jälkeisissä kohteissa.
- Jackpot-rahaa lisätään 100 000 euroa kerralla Toto75-kohteisiin, mutta huomisen osalta on tehty poikkeus. Kunkkarilauantain kohde on vuoden pääkohde Suomen Toto75-peleistä ja sen jackpot on 200 000 euroa.
Mikäli huomenna Teivon Kuninkuusravien Toto75-pelissä löytyisi vain yksi täysosuma, se tarkoittaisi noin puolen miljoonan euron pelivoittoa. Kyseessä olisi yksi Kuninkuusravien historian toiseksi suurin voitto. Historian suurin Kuninkuusravien Toto75-voitto on vuodelta 2012. Silloin kaksi kaverusta voittivat Mikkelin Kuninkuusraveista 996 173 euron potin.
Teivon Kuninkuusravien perjantain suurimmat voitot olivat Toto4-pelistä tulleet kolme 8 045 euron pottia. Voitot osuivat kymmenen osuuden nettiporukkapeliin, nettipelaajalle Raumalle ja viiden osuuden porukkapeliin.
Lauantain Teivon Kuninkuusravien Toto75-pelin peliaika päättyy klo 15. Teivon Kuninkuusravit näkyvät suorina studiolähetyksinä Veikkauksen TotoTV:ssä.
Suomen Toto75-pelien seuraavat varmistuneet jackpotit ovat:
Teivo Kuninkuusravit lauantai 1.8. – jackpot 200 000 euroa
Teivo Kuninkuusravit sunnuntai 2.8. – jackpot 100 000 euroa
Vermo Derby-karsinnat keskiviikko 5.8. – jackpot 100 000 euroa
Ylivieska Ruunaruhtinas lauantai 8.8. – jackpot 100 000 euroa
Pori keskiviikko 12.8. – jackpot vähintään 19 491 euroa (potti voi kasvaa, mikäli tulevilla kierroksilla jokin voitoluokka pelissä ei toteudu)
Veikkauksen asiantuntijat Head of Toto Juha Ahjolinna ja viestintäpäällikkö Ilkka Nisula antavat lisätietoja ja ovat haastateltavissa Kuninkuusravien Toto-pelaamisesta. Haastattelupyynnöt Ilkka Nisula puh. 0400218259 tai e-mail: ilkka.nisula@veikkaus.fi
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