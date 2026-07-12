Olympiapurjehdus: Purjehduksen Grand Slam -kausi huipentuu Los Angelesin olympiavesillä
31.7.2026 20:29:44 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Olympialuokkien kilpapurjehduksen Grand Slam -sarjan tämän vuoden viimeinen osakilpailu purjehditaan ensi viikolla San Pedrossa Yhdysvalloissa. Vuoden 2028 olympialaisten purjehdusnäyttämönä toimiva San Pedro tunnetaan tasaisista länsituulistaan ja pitkistä perinteistään kansainvälisten purjehduskilpailujen isäntäkaupunkina.
Suomalaispurjehtijoista mukana ovat Akseli Keskinen ja Katariina Roihu Nacra 17 -veneluokassa. He ovat päässeet ottamaan tuntumaa olosuhteisiin jo harjoitusten aikana.
– Treeniviikko on sujunut lupaavasti, ja olemme päässeet tutustumaan kisapaikan olosuhteisiin kattavasti. Veneen vauhti on tuntunut hyvältä, ja joka päivä iltapäivällä noin kolmen aikaan nouseva tuuli on tarjonnut erinomaiset puitteet harjoittelulle. Olemme saaneet hyödynnettyä jokaisen purjehduspäivän ja kerättyä paljon laadukkaita toistoja alle. Kisoihin lähdetään luottavaisin mielin. Tavoitteena on tuoda kilpailuihin sama vauhti ja tekemisen taso, joka on löydetty treeneissä. On ollut hienoa päästä harjoittelemaan Argentiinan ja Ruotsin joukkueiden kanssa kovassa treeniseurassa ja saada laadukkaita treenejä alle, Keskinen ja Roihu kertovat.
Olympialaiset lähestyvät jo vauhdilla ja myös Nacra-kaksikko on kääntänyt katseensa niitä kohti.
– On hienoa päästä kilpailemaan samoilla vesillä, joilla vuoden 2028 olympialaiset purjehditaan. On mielenkiintoista päästä jo nyt keräämään kokemusta näiltä vesiltä ja oppimaan mahdollisimman paljon paikallisista olosuhteista. LA28, täältä tullaan!
Seuraa kisoja täällä: https://www.sailinggrandslam.com/en/calendar-5/san-pedro-ocr
Suomen Purjehdus ja Veneily seuraa purjehduksen Grand Slam kiertuetta ja arvokisoja Sailing Team Finlandin Facebookissa ja Instagramissa sekä mediatiedottein kilpailujen kohokohdista. Julkaisuvapaita kuvia löytyy maajoukkueen kuvapankista.
|Sailing Team Finlandin kilpailukalenteri 2026
|30.3.–4.4.
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Sailing Grand Slam – Palma
|20.–25.4.
|Sailing Grand Slam – Hyères
|12.–17.5.
|49er & Nacra 17 MM-kisat – Quiberon, Ranska
|17.–22.5.
|ILCA 6 & ILCA 7 EM-kisat – Kaštela, Kroatia
|18.–23.5.
|iQFoil EM-kisat – Portimão, Portugali
|20.–28.6.
|Sailing Grand Slam – Kieler Woche, Saksa
|7.–12.7.
|49er & Nacra 17 EM-kisat – Eckernförde, Saksa
|3.–7.8.
|Sailing Grand Slam, Nacra – San Pedro, USA
|25.–30.8.
|ILCA 7 MM-kisat – Dublin, Irlanti
|4.–12.9.
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iQFoil MM-kisat – Weymouth, Iso-Britannia
|7.–12.9.
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ILCA 6 MM-kisat – Dublin, Irlanti
Yhteyshenkilöt
Mari LohisaloSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:040 767 9925mari.lohisalo@spv.fi
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Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 64 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
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