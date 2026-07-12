Olympiapurjehdus: Purjehduksen Grand Slam -kausi huipentuu Los Angelesin olympiavesillä

Olympialuokkien kilpapurjehduksen Grand Slam -sarjan tämän vuoden viimeinen osakilpailu purjehditaan ensi viikolla San Pedrossa Yhdysvalloissa. Vuoden 2028 olympialaisten purjehdusnäyttämönä toimiva San Pedro tunnetaan tasaisista länsituulistaan ja pitkistä perinteistään kansainvälisten purjehduskilpailujen isäntäkaupunkina.

Suomalaispurjehtijoista mukana ovat Akseli Keskinen ja Katariina Roihu Nacra 17 -veneluokassa. He ovat päässeet ottamaan tuntumaa olosuhteisiin jo harjoitusten aikana.

– Treeniviikko on sujunut lupaavasti, ja olemme päässeet tutustumaan kisapaikan olosuhteisiin kattavasti. Veneen vauhti on tuntunut hyvältä, ja joka päivä iltapäivällä noin kolmen aikaan nouseva tuuli on tarjonnut erinomaiset puitteet harjoittelulle. Olemme saaneet hyödynnettyä jokaisen purjehduspäivän ja kerättyä paljon laadukkaita toistoja alle. Kisoihin lähdetään luottavaisin mielin. Tavoitteena on tuoda kilpailuihin sama vauhti ja tekemisen taso, joka on löydetty treeneissä. On ollut hienoa päästä harjoittelemaan Argentiinan ja Ruotsin joukkueiden kanssa kovassa treeniseurassa ja saada laadukkaita treenejä alle, Keskinen ja Roihu kertovat.

Olympialaiset lähestyvät jo vauhdilla ja myös Nacra-kaksikko on kääntänyt katseensa niitä kohti.

– On hienoa päästä kilpailemaan samoilla vesillä, joilla vuoden 2028 olympialaiset purjehditaan. On mielenkiintoista päästä jo nyt keräämään kokemusta näiltä vesiltä ja oppimaan mahdollisimman paljon paikallisista olosuhteista. LA28, täältä tullaan!

Seuraa kisoja täällä: https://www.sailinggrandslam.com/en/calendar-5/san-pedro-ocr

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