Vihreiden varapuheenjohtaja Pitko: Hallitukselta meinaa karata mopo käsistä rajakysymyksessä
1.8.2026 16:12:48 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden varapuheenjohtaja Jenni Pitko arvostelee sisäministeri Rantasen puheita Espanjan erottamisesta Schengen-alueesta ja aikeita palauttaa sisärajatarkastukset.
”Sisäministerin ehdotukset ovat käsittämättömiä erityisesti toisen rajavaltion sisäministeriltä ja kuin suoraan laitaoikeiston pelikirjasta. Kun käsillä on sekava tilanne, tulisi maltilla katsoa tilanne läpi, mutta laitaoikeistolle on tyypillistä käyttää hyväkseen missä päin tahansa tapahtuvaa hämmennystä ajaakseen omia tavoitteitaan sulkeutuneesta Euroopasta ja Suomesta.”
Sisärajatarkastusten palauttaminen Suomessa olisi totaalinen ylilyönti ja viranomaisten resurssien haaskausta,ja käytännössä tuskin edes mahdollista. Suomessa ei ole mitään sellaista tilannetta, mikä Schengen sääntöjen mukaan mahdollistaisi sisärajatarkastuksen palauttamisen, kuten vakavaa uhkaa yleiselle järjestykselle.
”Onko pääministeri Orpon mielestä tällainen pelonlietsonta hyväksyttävää? Sisäministerillä on lähtenyt mopo keulimaan pahemman kerran. Onko tämä hallituksen linja?” Pitko kysyy.
”Ceutan rajan ylittäneiden ihmisten tilanteesta tai taustalla olevista vaikuttimista ei ole vielä tarkempaa tietoa. Välitön tilanne on ohi, joten olisi hyvä laittaa jäitä hattuun ja selvittää tapahtuneen taustat. Myös humanitaarisesta puolesta tulisi huolehtia, ihmiset hätää on kuultava ja EU:ssa tulee kehittää järkeviä, laillisia reittejä Eurooppaan. On kestämätöntä, että vuosi toisensa jälkeen katsomme sivusta kun ihmisiä hukkuu venelasteittain mereen yrittäessään tavoitella elämisen arvoista elämää” Pitko huomauttaa.
Siirtolaisuus tulee todennäköisesti vain lisääntymään tulevaisuudessa. Ihmisillä on moninaisia syitä joutua jättämään kotinsa, kuten sodan jaloista pakeneminen, syrjityksi joutuminen tai ilmastonmuutoksen aiheuttaman ruokapulan vaikutukset. Siirtolaisuutta hybridivaikuttamisessa hyödyntävä vieraan vallan vaikuttaminen voi tulevaisuudessa myös lisääntyä.
”Siksi EU:n on oltava yhtenäinen ja vahva. Puheet Espanjan eristämisestä Schengen-alueesta ei vahvista yhtenäisyyttä. Suomen rajavaltiona kannattaisi viimeisenä yrittää hajottaa EU:n yhteistyötä rajojen suhteen. Haluaisimme kai itsekin, että Suomea tuettaisiin, jos vaikka Venäjä toteuttaisi hybridioperaation rajallamme.” Pitko päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni PitkoVihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3168jenni.pitko@eduskunta.fi
Anna MoringPuoluesihteeriVihreät De GrönaPuh:050 3750832
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