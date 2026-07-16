DNA:n heinäkuun 2026 myydyimmät puhelimet ja älykellot
3.8.2026 08:00:00 EEST | DNA Oyj | Tiedote
DNA:n heinäkuun kuluttajamyynnissä korostuivat Applen uusin iPhone 17 -mallisto sekä hyvän hintalaatusuhteen Android-puhelimet. Yritysasiakkaiden hankinnoissa suosittuja olivat edelleen premium-luokan älypuhelimet. Älykellojen puolella lasten kellopuhelimet jatkoivat vahvaa kasvuaan, ja ZTE K2 nousi myydyimmäksi laitteeksi jo neljättä kuukautta peräkkäin
Älypuhelimissa myydyimpien listaa hallitsi tuttuun tapaan Applen iPhone 17 -mallisto. Myös Samsungin Galaxy A -sarjan keskihintaiset 5G-puhelimet säilyivät kuluttajien suosikkeina. Vaikka myydyimpien laitteiden joukossa on useita yli tuhannen euron huippumalleja, näkyy listalla samalla kuluttajien vahva hintatietoisuus.
”Moni kuluttaja hyödynsi kesän kampanjoita etsiessään mahdollisimman hyvää vastinetta rahalle. Tämä näkyy esimerkiksi realme GT 8 Pro 5G:n sekä Samsung Galaxy S25 5G:n vahvana kysyntänä. Myös Applen erittäin ohut iPhone Air 5G nousi ensimmäistä kertaa myydyimpien puhelinten joukkoon hinnan tultua aiempaa houkuttelevammaksi”, toteaa DNA:n laitemyynnin osastopäällikkö Jesse Kieksi.
Myydyimpien puhelinten listalle nousi yhteensä kahdeksan Apple-mallia ja viisi Samsungin laitetta. Samalla kuluttajat osoittivat kiinnostusta myös vaihtoehtoisiin valmistajiin, sillä sekä Honor että realme olivat mukana myydyimpien laitteiden joukossa.
Käytettyjen puhelinten osalta kysyntä jatkui vahvana myös heinäkuussa. Erityisesti muutaman vuoden ikäiset iPhone-mallit kiinnostavat kuluttajia, jotka etsivät laadukasta mutta uuden laitteen hintaa edullisempaa vaihtoehtoa. Myös Samsungin Galaxy S -sarjan käytetyt huippumallit ovat kasvattaneet suosiotaan. Lisäksi realmen onnistunut lanseeraus näkyi käytettyjen puhelinten markkinassa siten, että DNA Laitehyvityksen kautta tarjolle tuli runsaasti OnePlus-puhelimia DNA Vaihtokapulaan. Tämä nosti samalla useita OnePlus-malleja myydyimpien käytettyjen puhelinten joukkoon.
"Syynä OnePlus-mallien ryntäykseen vaihtolistoille on merkkien välinen tausta. Realme on saman emoyhtiön brändi, jonka puhelimet tarjoavat vanhoille OnePlus-käyttäjille tutun käyttöliittymän, suorituskyvyn ja ominaisuudet", sanoo Kieksi.
Yritysasiakkaiden puolella myynti painottui totuttuun tapaan premium-luokan laitteisiin. Erityisesti Applen uusimmat iPhone-mallit sekä Samsungin Galaxy A -sarjan laitteet kiinnostivat yritysasiakkaita, jotka arvostavat pitkää ohjelmistotukea, tietoturvaa ja laitteiden hallittavuutta. Yrityshankinnoissa korostuvat edelleen laadukkaat 5G-laitteet, joiden käyttöikä on pitkä ja jotka soveltuvat vaativaan hybridityöhön. Myös vaihtoehtoiset valmistajat vahvistivat asemiaan, kun HONOR X5c Plus 4G sekä realme GT 8 Pro 5G nousivat mukaan myydyimpien puhelinten joukkoon.
"Yritykset panostavat tällä hetkellä laitteisiin, jotka tukevat pitkää elinkaarta ja mahdollistavat sujuvan työskentelyn myös tulevina vuosina. Heinäkuun listalla näkyvät sekä uusimpien premium-laitteiden vahva kysyntä että Samsungin Galaxy A -sarjan jatkuva suosio. Yritykset hakevat laitehankinnoissaan tasapainoa suorituskyvyn, käytettävyyden ja kokonaiskustannusten välillä", sanoo DNA:n yritysliiketoiminnan viestintäratkaisuista vastaava johtaja Mari Eklund.
Älykellokategorian myyntiä siivittivät sekä perheiden käytännön tarpeet koulujen alkuun valmistautuessa että uutuusmallien herättämä kiinnostus. Lasten kellopuhelin ZTE K2 nousi myydyimmäksi laitteeksi jo neljättä kertaa peräkkäin.
”Yhä useampi perhe valitsee lapsen ensimmäiseksi henkilökohtaiseksi laitteeksi kellopuhelimen älypuhelimen sijaan. Kellopuhelimella voidaan pitää yhteyttä turvallisesti ilman älypuhelimille tyypillisiä häiriötekijöitä ja jatkuvaa verkkosisältöjen käyttöä. Tämä näkyy selvästi myyntitilastoissa, joissa sekä ZTE K2 että ZTE K2 Pro kuuluivat jälleen suosituimpien laitteiden joukkoon”, Kieksi kertoo.
Myös Applen älykellojen kysyntä jatkui vahvana. Apple Watch SE säilytti asemansa suosituimpien mallien joukossa, ja myös Apple Watch Series 10 nousi korkealle myyntitilastoissa. Samsungin heinäkuussa julkistamat älykellouutuudet herättivät puolestaan välittömästi kiinnostusta kuluttajien keskuudessa. Vaikka uusien Galaxy Watch -mallien ennakkomyyntiä kertyi heinäkuussa vasta noin viikon ajalta, niiden odotetaan nousevan elo-syyskuun myyntitilastojen kärkipäähän toimitusten käynnistyessä täydellä volyymilla.
Myydyimmät puhelimet heinäkuussa 2026
Kuluttaja-asiakkaat
- Apple iPhone 17 5G
- Samsung Galaxy A16
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Samsung Galaxy A17 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- Samsung Galaxy A57 5G
- HONOR X5c Plus
- realme GT 8 Pro 5G
- Apple iPhone 16e 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Apple iPhone Air 5G
- Apple iPhone 17e 5G
- Samsung Galaxy S25 5G
Yritysasiakkaat
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Apple iPhone 17 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- Samsung Galaxy A16 5G
- Samsung Galaxy A17 5G
- Apple iPhone 16e 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
- Samsung Galaxy S25 5G
- HONOR X5c Plus 4G
- Apple iPhone 16 5G
- Samsung Galaxy A56 5G Enterprise Edition
- Apple iPhone 15 5G
- Apple iPhone Air 5G
- realme GT 8 Pro 5G
Käytetyt puhelimet
- Apple iPhone 13 5G
- Apple iPhone 14 5G
- Samsung Galaxy S24 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Apple iPhone 15 Pro 5G
- Samsung Galaxy S24 Ultra 5G
- Samsung Galaxy S22 5G
- Apple iPhone 11
- Samsung Galaxy S23 5G
- OnePlus 12 5G
- Apple iPhone 12 5G
- OnePlus 10 Pro 5G
- OnePlus Nord 3 5G
- Apple iPhone 15 Pro Max 5G
- OnePlus 11 5G
Myydyimmät älykellot heinäkuussa 2026
- ZTE K2 lasten kellopuhelin
- Apple Watch SE (GPS) -älykello
- HONOR Choice Watch 2i -älykello
- Apple Watch Series 10 (GPS) -älykello
- Huawei Band 11 Pro -aktiivisuusranneke
- Garmin Vīvoactive 5 -älykello
- ZTE K2 Pro lasten kellopuhelin
- Samsung Galaxy Watch8 -älykello
- Garmin Venu 4 -älykello
- Samsung Galaxy Fit3 -aktiivisuusranneke
- Polar Vantage V3 -älykello
- myFirst Fone M1 lasten kellopuhelin
- Polar Ignite 3 -älykello
- Huawei Watch GT 4 -älykello
- Samsung Galaxy Watch Ultra -älykello
DNA julkaisee myydyimmät puhelimet ja älykellot -seurannan kuukausittain, aina kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Lisäksi DNA julkaisee myydyimmät tietokoneet -seurannan jokaisen kvartaalin lopussa samassa yhteydessä. Tiedot perustuvat DNA:n eri myyntikanavissa kerättäviin myyntilukuihin.
Lisätietoja medialle
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
Avainsanat
Kuvat
DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Yhdessä katsomme turvallisempaan ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. Asiakkaamme ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Meidät on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 1 128 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.
DNA Kauppa on Suomen laajin matkapuhelimia ja muita mobiilipäätelaitteita sekä matkaviestinliittymiä myyvä ketju, johon kuuluu noin 60 myymälää. DNA Kaupan valikoimissa ovat myös tv- ja laajakaistapalvelut sekä niihin liittyvät päätelaitteet. Ketju on osa DNA-konsernia, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli 1 128 miljoonaa euroa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi ja Facebookissa.
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