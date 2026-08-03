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Räjähdyspiste alkaa 8.8. – uusi draamasarja vie katsojan keskelle vuoden 1986 Mikkelin panttivankidraamaa

3.8.2026 07:56:47 EEST | Nelonen Media | Tiedote

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Elisa Viihde -alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa Ruutu+-tilaajille lauantaina 8.8.2026, kun Mikkelin panttivankidraamasta tulee kuluneeksi tasan 40 vuotta. Kuusiosainen sarja tarkastelee tapahtumia kaappaajan, panttivankien ja poliisin näkökulmista.

Räjähdyspiste ammentaa yhdestä Suomen rikoshistorian järkyttävimmistä tapahtumista. Sarja ei kuitenkaan keskity pelkästään siihen, mitä tapahtui, vaan siihen, miten tilanne ajautuu pisteeseen, josta ei ole enää paluuta. Paine kasvaa, valinnat vaikeutuvat, ja tapahtumaketju alkaa vaikuttaa yhä useamman ihmisen elämään.

Usein ajatellaan, että tällaiset tilanteet syntyvät yhtäkkiä. Todellisuudessa ne rakentuvat pienistä valinnoista, jotka alkavat viedä väärään suuntaan, ohjaaja Petri Kotwica sanoo.

Sarjan pääosassa nähdään Johannes Holopainen, joka esittää Jormaa, miestä, jonka elämä alkaa vähitellen luisua hallinnan ulkopuolelle. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Laura Malmivaara, Roosa Söderholm, Minka Kuustonen, Elias Salonen ja Ilkka Koivula.

Jorma haluaa kotiin. Hän haluaa takaisin perheensä luo, mutta mitä enemmän hän yrittää, sitä kauemmas se tuntuu menevän, Johannes Holopainen kertoo.

Sarjan on tuottanut Elisa Viihteelle Mediawan Finland. Käsikirjoituksesta vastaa Hannu Kontturi, joka on työryhmänsä kanssa tehnyt laajaa taustatutkimusta tapahtumista. Ohjauksesta vastaa Petri Kotwica.

Elisa Viihde -alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa Ruutu+-tilaajille 8.8.2026. 

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