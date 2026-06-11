A-klinikka Oy siirtyi Attendo Suomen omistukseen
3.8.2026 09:00:00 EEST | A-klinikkasäätiö | Tiedote
A-klinikka Oy:n omistus siirtyi 1.8.2026 A-klinikkasäätiöltä Attendo Suomelle. Kauppa päättää merkittävän vaiheen vuonna 1955 perustetun säätiön historiassa. A-klinikkasäätiö jatkaa yleishyödyllistä työtään tilanteessa, jossa järjestörahoitusta leikataan ja riippuvuuksiin vaikuttava lainsäädäntö muuttuu nopeasti.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi A-klinikka Oy:tä koskevan yrityskaupan 1.7.2026. Kauppa pantiin täytäntöön 1.8.2026, jolloin A-klinikan koko osakekanta ja määräysvalta siirtyivät A-klinikkasäätiöltä Attendo Suomelle.
Omistuksen siirtyminen päättää säätiön pitkän vaiheen A-klinikan omistajana. A-klinikan palveluilla on ollut vuosikymmenten ajan keskeinen asema suomalaisen päihdehuollon ja riippuvuuspalvelujen kehittämisessä.
”A-klinikkaa on rakennettu suurella ammattitaidolla useiden vuosikymmenten ajan. Halusimme löytää yhtiölle omistajan, jolla on resurssit ja investointikyky kehittää päihde- ja riippuvuuspalveluja pitkäjänteisesti. Attendo Suomella on tähän hyvät edellytykset”, sanoo A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Hannu Jouhki.
Yrityskaupan taustalla on sosiaali- ja terveyspalvelujen muuttunut toimintaympäristö. Palvelutuotanto edellyttää yhä enemmän investointeja, vahvoja tukipalveluja ja kykyä vastata hyvinvointialueiden muuttuviin tarpeisiin.
Riippuvuuksiin vaikuttava toimintaympäristö muuttuu nopeasti
Valtionavustuksia ollaan leikkaamassa vaalikauden aikana peräti 190 miljoonalla eurolla eli lähes 50 prosentilla vuoden 2024 tasoon nähden.Samalla avustusten myöntämisen ehtoja on tiukennettu.
Myös riippuvuushaittoihin vaikuttava sääntely muuttuu. Alkoholijuomien toimitukset asiakkaille voivat alkaa vuoden 2027 alussa, ja uusi rahapelilaki avaa vedonlyönnin sekä osan verkossa pelattavista rahapeleistä toimiluvanvaraiselle kilpailulle 1.7.2027 alkaen.
”Järjestöjen rahoitus vähenee samaan aikaan, kun alkoholin saatavuus ja rahapelien tarjonta laajenevat. Muutosten vaikutukset näkyvät lopulta ihmisten ja perheiden arjessa. Säätiön tehtävänä on ennakoida ja seurata kehitystä, tuottaa siitä tutkittua tietoa ja pitää riippuvuushaitat esillä päätöksenteossa”, Jouhki sanoo.
A-klinikkasäätiön työssä kohdataan ihmisiä, joiden hätä on usein kasautunut pitkän ajan kuluessa ja jäänyt tunnistamatta palvelujärjestelmässä. Apua tarvitaan usein jo ennen diagnoosia tai hoitokontaktia, kun tilanne alkaa karata käsistä.
”Ihmisten hätä ei vähene rahoitusta leikkaamalla. Tarvitsemme matalan kynnyksen tukea, tutkimusta ja keskustelua, jossa riippuvuuksia ei nähdä vain yksilön valintoina, vaan myös elinympäristön, sääntelyn ja rakenteiden muovaamina ilmiöinä”, Jouhki jatkaa.
A-klinikkasäätiö jatkaa addiktioiden asiantuntijana
A-klinikkasäätiö on keskittynyt vuodesta 2018 yleishyödylliseen toimintaan. Yrityskauppa ei muuta säätiön perustehtävää, mutta päättää sen aseman päihde- ja riippuvuuspalveluja tuottavan yhtiön omistajana.
Säätiö tekee addiktiotutkimusta, tarjoaa tietoa, neuvontaa ja vertaistukea digitaalisissa palveluissa sekä kohtaa ihmisiä jalkautuvassa ja haittoja vähentävässä työssä. Lisäksi säätiö tukee riippuvuuksista kärsivien ihmisten läheisiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.
Säätiön palveluihin kuuluvat muun muassa Päihdelinkki, Nuortenlinkki, Dopinglinkki ja Lasinen lapsuus. Kohtaavassa työssä päihteitä käyttäviä ihmisiä autetaan matalan kynnyksen tapaamispaikoissa, vertaisryhmissä ja kaduilla Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.
A-klinikkasäätiö vahvistaa jatkossa asemaansa addiktioiden yhteiskunnallisena asiantuntijana. Päihdeosaaminen säilyy toiminnan perustana, ja sen rinnalla säätiö tutkii ja tunnistaa myös uusia addiktioilmiöitä sekä riippuvuuksien vaikutuksia ihmisten arkeen, läheisiin ja koko yhteiskuntaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hannu JouhkiToimitusjohtajaA-klinikkasäätiöPuh:+358 40 6690 519hannu.jouhki@a-klinikka.fi
Tarja VirolainenViestintäjohtajaA-klinikkasäätiöPuh:050 4435 116tarja.virolainen@a-klinikkasaatio.fi
A-klinikka Oy:tä koskevat kysymykset
Virpi Holmqvist
toimitusjohtaja, Attendo Suomi
virpi.holmqvist@attendo.fi
Haastattelupyynnöt:
Anni Lehti, viestintäpäällikkö, Attendo Suomi
p. 041 732 6142
anni.lehti@attendo.fi
Tietoja julkaisijasta
A-klinikkasäätiö on voittoa tavoittelematon ja yleishyödyllinen addiktioiden asiantuntijaorganisaatio. Tunnistamme uusia addiktioilmiöitä, tuotamme tutkittua tietoa, tarjoamme varhaista ja saavutettavaa tukea sekä vaikutamme yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Työmme perustuu tutkimukseen, käytännön kokemukseen ja riippuvuuksista kärsivien ihmisten sekä heidän läheistensä todellisuuteen. A-klinikkasäätiössä työskentelee noin 50 asiantuntijaa Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.
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