Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi Attendon yrityskaupan – A-klinikka Oy on jatkossa osa Attendoa

A-klinikka on Suomen johtava päihde- ja riippuvuuspalveluiden tuottaja. Yhtiö työllistää noin 300 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista ja tuottaa vuosittain 70 000 hoitovuorokautta. A-klinikka tarjoaa laajan palvelukokonaisuuden: korvaushoidon, vieroitushoidon, kuntouttavan laitoshoidon, asumispalvelut sekä lastensuojelun sijaishuollon.

Tarve päihde- ja riippuvuuspalveluille kasvaa, ja ihmiset jäävät liian usein ilman riittävää apua. Attendo haluaa olla mukana ratkaisemassa tätä haastetta. A-klinikan vahva osaaminen, pitkä historia ja laaja alueellinen verkosto ovat juuri se perusta, jonka varaan on hyvä rakentaa.

"A-klinikka on tehnyt vuosikymmeniä arvokasta työtä ihmisten auttamiseksi. Me Attendolla haluamme olla mukana vahvistamassa tätä työtä tuomalla resurssit, laajan organisaation ja pitkän tähtäimen sitoutumisen. Yhdessä pystymme rakentamaan päihdepalveluita, jotka todella vastaavat ihmisten tarpeeseen", sanoo Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.

Lisätietoja antaa

Attendo Suomi

Toimitusjohtaja Virpi Holmqvist, virpi.holmqvist@attendo.fi

(Haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Anni Lehden kautta, anni.lehti@attendo.fi, 040 534 5935)

A-klinikkasäätiö

Toimitusjohtaja Hannu Jouhki, hannu.jouhki@a-klinikkasaatio.fi, 040 669 0519

Viestintäjohtaja Tarja Virolainen, tarja.virolainen@a-klinikkasaatio.fi, 050 443 5116