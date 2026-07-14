Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi Attendon yrityskaupan – A-klinikka Oy on jatkossa osa Attendoa
3.8.2026 09:00:00 EEST | Attendo | Tiedote
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on hyväksynyt yrityskaupan, jossa Attendo Suomi ostaa päihde- ja riippuvuushoitoon erikoistuneen A-klinikka Oy:n. Kauppa on astunut virallisesti voimaan. A-klinikka Oy jatkaa toimintaansa omalla nimellään ja omilla palveluillaan.
A-klinikka on Suomen johtava päihde- ja riippuvuuspalveluiden tuottaja. Yhtiö työllistää noin 300 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista ja tuottaa vuosittain 70 000 hoitovuorokautta. A-klinikka tarjoaa laajan palvelukokonaisuuden: korvaushoidon, vieroitushoidon, kuntouttavan laitoshoidon, asumispalvelut sekä lastensuojelun sijaishuollon.
Tarve päihde- ja riippuvuuspalveluille kasvaa, ja ihmiset jäävät liian usein ilman riittävää apua. Attendo haluaa olla mukana ratkaisemassa tätä haastetta. A-klinikan vahva osaaminen, pitkä historia ja laaja alueellinen verkosto ovat juuri se perusta, jonka varaan on hyvä rakentaa.
"A-klinikka on tehnyt vuosikymmeniä arvokasta työtä ihmisten auttamiseksi. Me Attendolla haluamme olla mukana vahvistamassa tätä työtä tuomalla resurssit, laajan organisaation ja pitkän tähtäimen sitoutumisen. Yhdessä pystymme rakentamaan päihdepalveluita, jotka todella vastaavat ihmisten tarpeeseen", sanoo Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.
Lisätietoja antaa
Attendo Suomi
Toimitusjohtaja Virpi Holmqvist, virpi.holmqvist@attendo.fi
(Haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Anni Lehden kautta, anni.lehti@attendo.fi, 040 534 5935)
A-klinikkasäätiö
Toimitusjohtaja Hannu Jouhki, hannu.jouhki@a-klinikkasaatio.fi, 040 669 0519
Viestintäjohtaja Tarja Virolainen, tarja.virolainen@a-klinikkasaatio.fi, 050 443 5116
Avainsanat
Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja
Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi
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