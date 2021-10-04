YTM vahvistaa palveluliiketoimintaansa – Akkoy Service Oy liittyy osaksi YTM:ää
3.8.2026 14:15:00 EEST | YTM-Industrial Oy | Tiedote
YTM ja Akkoy Service Oy ovat allekirjoittaneet kauppakirjan, jonka myötä Pohjois-Suomessa toimiva teollisuuden kunnossapidon ja teknisten palveluiden asiantuntija Akkoy Service liittyy osaksi YTM-Industrialia vuoden 2026 loppupuolella. Järjestely vahvistaa YTM:n valtakunnallista palveluverkostoa ja tukee yhtiön kasvustrategian toteuttamista.
Järjestelyn tavoitteena on vahvistaa YTM:n kykyä palvella teollisuuden asiakkaita entistä kattavammin koko Suomessa. Akkoyn vahva paikallinen asema Pohjois-Suomessa täydentää YTM:n nykyistä palveluverkostoa ja parantaa palveluiden saatavuutta, reagointikykyä sekä kykyä tukea asiakkaiden tuotannon toimintavarmuutta.
Teollisuuden kunnossapito- ja palveluliiketoiminnan merkitys kasvaa, kun asiakkaat hakevat kumppaneiltaan yhä kokonaisvaltaisempaa tukea tuotannon jatkuvuuteen, turvallisuuteen ja laitteiden elinkaaren hallintaan. Erityisesti tuotannon käyttövarmuus, huollon saatavuus ja osaavan kunnossapitohenkilöstön riittävyys korostuvat teollisuuden investointi- ja ylläpitopäätöksissä. Jatkossa YTM pystyy vastaamaan tähän tarpeeseen entistä laajemmalla osaamisella ja paikallisemmalla palvelulla.
– YTM:n strategiassa palveluliiketoiminta on keskeinen kasvun ajuri. Akkoyn liittyminen osaksi YTM:ää on merkittävä askel kohti entistä vahvempaa valtakunnallista palveluverkostoa. Yhdessä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme laajempia ratkaisuja, vahvempaa paikallista läsnäoloa ja entistä parempaa palvelua koko Suomessa, sanoo YTM:n toimitusjohtaja Elina Antila.
Akkoyn toimitusjohtaja Arto K. Koivumaa näkee järjestelyn luonnollisena jatkumona jo vuodesta 2024 jatkuneelle yhteistyölle.
– Olemme tehneet YTM:n kanssa tiivistä yhteistyötä jo vuoden 2024 alusta lähtien, ja sen aikana on ollut helppo nähdä, kuinka hyvin yritystemme osaaminen, arvot ja toimintatavat sopivat yhteen. Akkoyta on rakennettu määrätietoisesti vuosien ajan yhdessä henkilöstömme ja asiakkaidemme kanssa, joten tähän päätökseen liittyy luonnollisesti myös haikeutta. Samalla koen suurta ylpeyttä siitä, että Akkoyn tarina saa jatkua osana YTM:ää. Minulle on erityisen tärkeää, että henkilöstömme ja osaamisemme saavat mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä osana vahvaa ja pitkäjänteistä kokonaisuutta Koivumaa sanoo.
Järjestelyn myötä Akkoyn henkilöstö siirtyy osaksi YTM-organisaatiota. Järjestelyn arvioidaan toteutuvan vuoden 2026 viimeisellä neljänneksellä, kun käytännön valmistelut on saatu päätökseen.
YTM:n tavoitteena on rakentaa yhdessä Akkoyn kanssa entistä vahvempi valtakunnallinen palveluorganisaatio, joka yhdistää teknisen asiantuntemuksen, laadukkaat tuotteet ja asiakaslähtöiset ratkaisut suomalaisen teollisuuden tarpeisiin.
YTM ja Akkoy jatkavat toimintaansa normaalisti järjestelyn valmistelun aikana. Prosessin etenemisestä sekä mahdollisista käytännön muutoksista tiedotetaan asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja henkilöstölle tarkemmin myöhemmin tämän vuoden aikana. Siihen asti palvelut ja yhteistyö jatkuvat normaalisti.
Tietoa YTM:stä
YTM on vuonna 1977 perustettu suomalainen teknisen kaupan ja teollisuuden palveluiden asiantuntija. Yhtiö auttaa asiakkaitaan parantamaan toimintavarmuutta, turvallisuutta ja kestävyyttä tarjoamalla teknisiä laitteita, komponentteja, järjestelmiä sekä niiden elinkaaripalveluita.
Tietoa Akkoy Service Oy:stä
Akkoy Service Oy on Pohjois-Suomessa toimiva teollisuuden kunnossapidon ja teknisten palveluiden asiantuntija. Yhtiö tarjoaa huolto-, asennus-, kunnossapito- ja projektipalveluita teollisuuden asiakkaille sekä auttaa asiakkaitaan parantamaan tuotannon toimintavarmuutta ja käytettävyyttä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina AntilaToimitusjohtajaYTM-Industrial OyPuh:+358 40 587 0879elina.antila@ytm.fi
Arto K. KoivumaaToimitusjohtajaAkkoy Service OyPuh:+358 10 235 1181arto.koivumaa@akkoy.fi
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YTM
YTM on teknisten laitteiden, komponenttien ja järjestelmien myyntiin, suunnitteluun ja jälkipalveluihin erikoistunut yritys.
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