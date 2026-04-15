Oulussa suursuosioon noussut italialainen ravintola La Sinfonia laajentaa Pohjoisesplanadille Helsinkiin
3.8.2026 09:29:08 EEST | MS Marketing | Uutinen
Oululaiset ravintoloitsijat tuo menestyksekkään La Sinfonia -ravintolakonseptinsa Helsinkiin. Osoitteeseen Pohjoisesplanadi 37, uudistetun Jardinin sisäpihan historiallisiin kellaritiloihin on avautunut yli 110-paikkainen ravintola yhdistää modernin ja klassisen italialaisen keittiön maut, elämyksellisen miljöön ja laajan, yli 40 viinin valikoiman, joita kaikkia saa myös laseittain.
Oulun sydämessä vakiintuneen suosion saavuttanut italialainen ravintola La Sinfonia on laajentanut toimintaansa pääkaupunkiin. Ravintolan taustalla vaikuttaa oululaiset ravintoloitsijat, jotka tunnetaan Helsingissä entuudestaan myös samaisella Jardinin sisäpihalla sijaitsevan, erittäin suositun Papa Andreas -ravintolan sijoittajaosakkaina.
La Sinfonia sijoittuu Pohjoisesplanadi 37:n historialliseen kiinteistöön. Yli 110-paikkainen ravintolasali sijaitsee näyttävien, 1800-luvulta peräisin olevien alkuperäisten tiiliseinien ja kaariholvien huomassa. Historiallinen arkkitehtuuri yhdistettynä viimeisteltyyn tunnelmaan luo puitteet kokonaisvaltaiselle makumatkalle.
Nimi kumpuaa kaikkien aistien harmoniasta
Ravintolan nimi, La Sinfonia, viittaa suoraan sanaan sävellys. Kyseessä on ajatus kaikkien aistien sinfoniasta, jossa hyvä ruoka, viini, historiallinen miljöö, valaistus ja äänimaailma soivat saumattomasti yhteen.
"Sinfonia on erilaisten elementtien taidokas yhdistelmä. Haluamme tarjota asiakkaillemme elämyksen, jossa jokainen yksityiskohta keittiön antimista tilan tunnelmaan on loppuun asti mietitty", ravintolasta kerrotaan.
Erityislaatuinen viinikattaus – yli 40 viiniä myös laseittain
Lämpimän ja tyylikkään ilmeen lisäksi La Sinfonia panostaa vahvasti viinikulttuurin helposti lähestyttävyyteen. Ravintolan vetonaulana toimii poikkeuksellisen kattava viinilista: tarjolla yli 40 tarkkaan valikoitua viiniä, joita kaikkia saa myös laseittain. Tämä mahdollistaa matalan kynnyksen makumatkat ja täydelliset viiniparitukset läpi illallisen.
Aito italialainen ruokalista täydentää elämyksen tarjoten laadukkaita klassikoita ja moderneja tulkintoja.
Osoite ja sijainti:
La Sinfonia Helsinki
Pohjoisesplanadi 37 (Jardinin sisäpiha), 00100 Helsinki
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mari CecenOmistajaLa SinfoniaPuh:+358 40 086 2386info@lasinfoniahelsinki.fi
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