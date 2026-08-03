Kokoomuksen Autto ja Limnell: Venäjän armeijassa palvelleille EU:n laajuinen Schengen-kielto

Autton ja Limnellin mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on muuttanut Euroopan turvallisuusympäristöä tavalla, joka edellyttää myös uusia yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja.



– Euroopan on tehtävä selväksi, että hyökkäyssotaa käyvän valtion asevoimissa palvelemisella on seurauksia. Schengen-alue ei voi lähettää viestiä, että sotaretkelle osallistuminen ja vapaa pääsy Eurooppaan sopivat ongelmitta yhteen. EU:n yhteinen viisumilinjaus olisi sekä turvallisuuspoliittisesti että moraalisesti perusteltu, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto sanoo.



Autto ja Limnell katsovat lisäksi, että EU:n tulee sopia yhteisestä menettelystä tilanteisiin, joissa Venäjän asevoimissa palvellut henkilö saapuu laittomasti Schengen-alueelle. Heidän mukaansa tällaiset henkilöt tulisi siirtää Ukrainan viranomaisten tutkittaviksi kansainvälisen oikeuden mukaisesti.



– Venäjä on osoittanut kykenevänsä käyttämään ihmisiä järjestelmällisesti myös turvallisuuspoliittisena painostuskeinona. Jos se pystyy rekrytoimaan kuukausittain kymmeniätuhansia ihmisiä sotimaan Ukrainaan, olisi vaarallista olettaa, ettei se voisi tulevaisuudessa pyrkiä ohjaamaan vastaavia ihmisjoukkoja Euroopan unionin ulkorajoille. Siksi yhteiset eurooppalaiset pelisäännöt on rakennettava hyvissä ajoin, puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell toteaa.



Kansanedustajien mukaan kyse ei ole vain tämän päivän turvallisuudesta, vaan myös siitä, miten Eurooppa varautuu sodan jälkeiseen aikaan.



– Vaikka aktiivinen sota Ukrainassa aikanaan päättyy, Venäjän hybridivaikuttaminen Eurooppaa kohtaan voi jatkua vielä pitkään. Juuri siksi päätökset on tehtävä ennakoiden eikä vasta ongelmien synnyttyä. Suomen pitkän EU:n ulkorajan vuoksi tämä on myös meidän kansallinen turvallisuuskysymyksemme, Autto ja Limnell toteavat.



Heidän mukaansa Suomen tulee viedä aloite aktiivisesti EU:n päätöksentekoon alkavan viikon kokouksissa, kun muun muassa sisäministerit kokoontuvat huomenna ylimääräiseen kokoukseen Ceutassa aktivoituneen laittoman maahantulon johdosta.