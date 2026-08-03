Kansallinen rokotusohjelma sisältää nyt myös vesirokkorokotteen aikuisille

3.8.2026 12:20:00 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote

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Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut 1.8.2026 alkaen. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan.

Suomessa arvioidaan, että vesirokolta suoja puuttuu vain noin 1–3 prosentilta aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan.   

Vaikka vesirokko on lapsilla tavallisesti melko lievä infektio, aikuisilla se voi aiheuttaa huomattavasti vakavampia oireita ja jälkitauteja. Erityisen haitallinen sairaus voi olla raskauden aikana sekä henkilöille, joiden elimistön puolustuskyky on heikentynyt. Lisäksi vakavien seurausten todennäköisyys lisääntyy ikääntymisen myötä. 

Kenelle rokotetta suositellaan? 

Maksutonta vesirokkorokotetta tarjotaan aikuisille, joilla ei ole suojaa vesirokkoa vastaan. Rokote on erityisen tärkeä henkilöille, joille ollaan aloittamassa voimakkaasti immuunipuolustusta heikentävää lääkitystä tai hoitoa (tällöin rokotuksesta päättää hoitava lääkäri), raskautta suunnitteleville, vuosina 2000–2005 syntyneille tai terveydenhuollossa työskenteleville. 

Henkilö ei tarvitse rokotetta, jos hän on sairastanut vesirokon tai saanut aiemmin kaksi vesirokkorokotetta. Myös yli 50-vuotiaiden voidaan yleensä katsoa olevan suojassa vesirokolta. 

Rokotukset ajanvarauksella omalta terveysasemalta  

Vesirokkorokotuksen perussarja sisältää kaksi rokoteannosta. Annokset annetaan vähintään kolmen kuukauden välein, mutta annosväli voi olla myös tätä pidempi. 

Rokotuksen saat varaamalla ajan omalta sosiaali- ja terveysasemalta. Yhteystiedot löydät hyvinvointialueen sivuilta täältä: 

Terveysasemien vastaanotot

Lapset saavat vesirokkorokotteen edelleen osana kansallista rokotusohjelmaa neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa. 

Lisää tietoa vesirokkorokotteesta THL:n sivuilta:  

THL Vesirokkorokote(siirryt toiseen palveluun)

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Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

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