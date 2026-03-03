Stefan’s Steakhouse suuntaa napapiirille – tasokas pihviravintola avataan syksyllä Rovaniemelle

Kun ensimmäinen Stefan's Steakhouse avattiin Tampereelle vuonna 2011, harva arvasi, että konseptista kasvaa suomalainen klassikko. Nyt, viisitoista vuotta ja kahdeksan ravintolaa myöhemmin, vuorossa on jo Lapin toinen Stefan’s Steakhouse.

Rovaniemi on viime vuosina noussut yhä useamman matkailijan kohteeksi. Kaupunkiin houkuttelevat niin revontulet ja joulupukki tonttuineen kuin monipuolinen ympärivuotinen vapaa-ajan tarjonta. Kasvaneet matkailijamäärät lisäävät myös laadukkaiden ravintolapalveluiden kysyntää kaupungissa.

”Rovaniemi on ollut suunnitelmissani jo pidempään, ja on oikeastaan aikamoinen ihme, ettei tätä ole tehty aiemmin. Kaupungin turismi kasvaa vuosi vuodelta, ja täältä on puuttunut laadukas ja rento pihvipaikka niin paikallisille kuin matkailijoille. Napapiirillä majaileva joulupukkikin on kaivannut kunnon pihviä”, tokaisee Richter.

Rovaniemen Stefan's Steakhouse avataan loka–marraskuussa 2026 kaupungin ytimeen Koskikadulle, entisiin Haarikan tiloihin.

Laadukkaat raaka-aineet porosta wagyuun, rinnalla monipuolinen viinivalikoima

Stefan's Steakhousen maine perustuu ennen kaikkea pihveihin: valikoimasta löytyvät niin arvostettu black angus kuin herkullinen wagyu. Annosten seuraksi tarjolla on rakkaudella valmistettuja kastikkeita ja laaja valikoima herkullisia lisukkeita. Makuelämyksen täydentää laaja ja monipuolinen juomavalikoima laadukkaista viineistä klassikkodrinkkeihin, alkoholittomia vaihtoehtoja unohtamatta.

”Listalta löytyy totta kai poroakin, mutta lupaan heti, että sitä ei ole haettu naapurin aitauksesta”, Richter naurahtaa.

Tuttu tyyli, uusi kaupunki

120-paikkaisen ravintolan sisustuksesta vastaa Visionary Design Partners Helsinki Oy:n Jaana Ekman. Hän on suunnitellut myös kaikkien muiden Stefan'sien ilmeen. Perinteitä kunnioittaen Rovaniemelle kohoaa tyylikäs ja tunnelmallinen kokonaisuus tummine sävyineen ja laadukkaine materiaaleineen.

Työntekijöiden rekrytointi käynnistyy elokuussa, ja uusi ravintola työllistää sesongista riippuen 10–20 henkeä. Stefan’s Steakhousen omistavan NoHo Partnersin liiketoimintajohtaja Tanja Suominen uskoo, että hyvistä tekijöistä ei tule pulaa.

”Ravintolan voi rakentaa hienoksi, mutta tunnelman tekevät ihmiset. Haemme porukkaa, jolla on työnjälki kohdallaan mutta rento fiilis, ja parasta on, kun kaikki ovat yhtä innoissaan tästä avauksesta kuin me. Ei muuta kuin hakemukset sisään”, Suominen kannustaa.

Muut Stefan’s Steakhouse -ravintolat sijaitsevat Tampereella, Helsingissä, Jyväskylässä, Rukalla, Levillä, Vaasassa ja Oulussa.

Stefan's Steakhouse

Koskikatu 11, 96200 Rovaniemi