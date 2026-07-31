Lyhdepuiston alikulkusillan korjaustyöt jatkuvat Salossa kantatiellä 52
3.8.2026 11:20:03 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus on aloittanut Salossa kantatiellä 52 sijaitsevan Lyhdepuiston alikulkusillan korjaustyöt 6.7.2026. Alkuperäisestä aikataulusta poiketen työt jatkuvat vielä arviolta elokuun loppuun saakka. Korjaustöiden aikana toinen ajokaista on poissa käytöstä ja liikenne on ohjattu toiselle kaistalle liikennevalo-ohjauksella. Töistä aiheutuu haittaa liikenteelle.
Korjaustöiden taustalla oli Lyhdepuiston alikulkusillan tulopenkereiden painuminen. Korjaustöillä parannetaan liikenneturvallisuutta korjaamalla penkereiden painumat. Lisäksi työn aikana korjataan sillan kaiteita ja betonipintoja.
Korjaustöiden aikana havaittiin odottamattomia lisäkorjaustarpeita, jotka on oleellista korjata töiden yhteydessä. Lisäkorjausta vaativat työt ovat sillan vedeneristeen uusiminen sekä sillan siirtymälaatan kiinnitys siltaan. Uuden aikatauluarvion mukaan työt valmistuvat elokuun loppuun mennessä.
Korjaustöiden aikana on käytössä vain yksi liikennevalo-ohjattu ajokaista ja alennettu nopeusrajoitus 50 km/h. Liikennevalo-ohjauksen takia liikenne mahdollisesti jonoutuu ruuhka-aikoina. Liikennevaloissa on sekuntilaskurit, jotka ilmoittavat odotusajan pituuden punaisilla liikennevaloilla.
Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.
Liikennemäärä sillalla on n. 8300 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Siltapaikka kartalla (Google Maps)
Urakoitsijana hankkeessa toimii Rajukivi Oy.
Lisätietoja:
- Lounais-Suomen elinvoimakeskus: siltainsinööri-projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 0295 022 529
- Rajukivi Oy: vastaava työnjohtaja Niko Kankare, p. 040 724 8063
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