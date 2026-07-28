Atena

Mutta minä selvisin! Anni Erkon toivoa antavassa tietokirjassa oman alansa menestyjät kertovat rankoista lapsuudenkokemuksistaan ja selviytymiskeinoistaan

4.8.2026 13:00:00 EEST | Atena | Tiedote

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Vanhempien alkoholin- ja huumeidenkäyttöä, väkivaltaa ja köyhyyttä yllättävän moni oman alansa menestyjä on ponnistanut vaikeista lähtökohdista. Anni Erkon Mutta minä selvisin -tietokirjassa tarinansa kertovat Sami Kieksi, Rita Niemi-Manninen, Maria Ohisalo, Anja Snellman ja kuusi muuta julkisuudesta tuttua henkilöä. Teos valottaa selviytymiskokemusten anatomiaa myös useiden asiantuntijahaastattelujen kautta.

Onnellinen lapsuus on pääsylippu hyvään elämään, sanotaan. Mutta lapsuuttaan ei voi valita.

Yllättävän monella menestyjällä on takanaan raskaat varhaisvuodet: köyhyyttä, kiusaamista, vanhempien päihdeongelmia. Miten he ovat pärjänneet kurjista lähtökohdista huolimatta?

Mutta minä selvisin selvittää polkua, joka vie vaikeasta lapsuudesta onnelliseen aikuisuuteen. Tarinansa kertovat ruokavaikuttaja Hanna Himanka, dokumenttiohjaaja Sami Kieksi, muusikko Samae Koskinen, hyvinvointivaikuttaja Rita Niemi-Manninen, näyttelijä Riku Nieminen, europarlamentaarikko Maria Ohisalo, kirjailija Johanna Pohjola, manageri Peppi Puljujärvi, elokuvaohjaaja Marja Pyykkö ja kirjailija Anja Snellman.

Teos tuo lohdullisen viestin menneisyyden kanssa painiville: vastoinkäymiset voivat myös vahvistaa, eikä synkän lapsuuden ei tarvitse määrittää elämää.

Julkisuuden henkilöiden tarinoiden lisäksi kirjaa rytmittävät asiantuntijahaastattelut.

"Halusin asiantuntijoiden myötä valottaa sitä, millaisia selviytymisen keinoja meihin on koodattu ja miten vaikeaa taustaa voi käyttää myös hyödyksi elämässä", Anni Erkko kertoo.

Idea teokseen syntyi hänen omien lapsuudenkokemustensa pohjalta. Hänen isänsä oli alkoholisti.

"Isän alkoholismi on vaikuttanut minuun monin tavoin, mutta siitä huolimatta sekä minä että sisarukseni olemme onnistuneet rakentamaan tasapainoista elämää ja uraa."

Toimittaja ja viestintäalan asiantuntija Anni Erkko (s. 1983) työskentelee Talouselämän toimituspäällikkönä. Atena on julkaissut häneltä aiemmin kaksi tietokirjaa: työuupumusta käsittelevän Kun ilo katosi -teoksen (2021) sekä Uraäidin selviytymisoppaan (2019).

Mutta minä selvisin on arvostelu- ja käsittelyvapaa 20.8.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Ella Pyhältö.

Haastattelupyynnöt, tiedustelut ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

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tietokirjallisuusyhteiskunta

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