Mutta minä selvisin! Anni Erkon toivoa antavassa tietokirjassa oman alansa menestyjät kertovat rankoista lapsuudenkokemuksistaan ja selviytymiskeinoistaan
4.8.2026 13:00:00 EEST | Atena | Tiedote
Vanhempien alkoholin- ja huumeidenkäyttöä, väkivaltaa ja köyhyyttä – yllättävän moni oman alansa menestyjä on ponnistanut vaikeista lähtökohdista. Anni Erkon Mutta minä selvisin -tietokirjassa tarinansa kertovat Sami Kieksi, Rita Niemi-Manninen, Maria Ohisalo, Anja Snellman ja kuusi muuta julkisuudesta tuttua henkilöä. Teos valottaa selviytymiskokemusten anatomiaa myös useiden asiantuntijahaastattelujen kautta.
Onnellinen lapsuus on pääsylippu hyvään elämään, sanotaan. Mutta lapsuuttaan ei voi valita.
Yllättävän monella menestyjällä on takanaan raskaat varhaisvuodet: köyhyyttä, kiusaamista, vanhempien päihdeongelmia. Miten he ovat pärjänneet kurjista lähtökohdista huolimatta?
Mutta minä selvisin selvittää polkua, joka vie vaikeasta lapsuudesta onnelliseen aikuisuuteen. Tarinansa kertovat ruokavaikuttaja Hanna Himanka, dokumenttiohjaaja Sami Kieksi, muusikko Samae Koskinen, hyvinvointivaikuttaja Rita Niemi-Manninen, näyttelijä Riku Nieminen, europarlamentaarikko Maria Ohisalo, kirjailija Johanna Pohjola, manageri Peppi Puljujärvi, elokuvaohjaaja Marja Pyykkö ja kirjailija Anja Snellman.
Teos tuo lohdullisen viestin menneisyyden kanssa painiville: vastoinkäymiset voivat myös vahvistaa, eikä synkän lapsuuden ei tarvitse määrittää elämää.
Julkisuuden henkilöiden tarinoiden lisäksi kirjaa rytmittävät asiantuntijahaastattelut.
"Halusin asiantuntijoiden myötä valottaa sitä, millaisia selviytymisen keinoja meihin on koodattu ja miten vaikeaa taustaa voi käyttää myös hyödyksi elämässä", Anni Erkko kertoo.
Idea teokseen syntyi hänen omien lapsuudenkokemustensa pohjalta. Hänen isänsä oli alkoholisti.
"Isän alkoholismi on vaikuttanut minuun monin tavoin, mutta siitä huolimatta sekä minä että sisarukseni olemme onnistuneet rakentamaan tasapainoista elämää ja uraa."
Toimittaja ja viestintäalan asiantuntija Anni Erkko (s. 1983) työskentelee Talouselämän toimituspäällikkönä. Atena on julkaissut häneltä aiemmin kaksi tietokirjaa: työuupumusta käsittelevän Kun ilo katosi -teoksen (2021) sekä Uraäidin selviytymisoppaan (2019).
Mutta minä selvisin on arvostelu- ja käsittelyvapaa 20.8.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Ella Pyhältö.
Haastattelupyynnöt, tiedustelut ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Emma KoivulaMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:0503103038emma.koivula@otava.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Atena on osa Otava-konsernia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Atena
Pohjoisen arvaamaton luonto raastaa ihmiset erilleen Sofia Heralan koskettavassa esikoisromaanissa28.7.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Kevätjuhlapäivänä sattuva proomuonnettomuus halvaannuttaa jokivarsikylän. Tragedian myötä myös pienen Anni-Helenan elämä muuttuu peruuttamattomasti. Sofia Heralan esikoisteos Nukkuvien kukkien joki on taiturimainen kertomus pohjoisen luonnosta, elämän arvaamattomuudesta ja sodanjälkeisen ajan kipeistä ihmissuhteista.
Kuukautiskierto supervoimana – uusi teos avaa kuukautiskierron merkitystä hyvinvoinnille3.7.2026 09:33:00 EEST | Tiedote
Farmasian tohtori Niina Sunin helposti lähestyttävä ja asiantunteva teos kuukautiskierrosta murtaa myyttejä ja antaa konkreettisia vinkkejä oman kehon ymmärtämiseen.
EFT-menetelmä on uusi mindfulness2.7.2026 09:33:00 EEST | Tiedote
Löydä helpotus ahdistukseen, stressiin ja haastaviin tunteisiin! Johanna Virolaisen käytännönläheinen uutuuskirja Mielenrauhaa EFT-menetelmällä tarjoaa tutkitusti tehokkaan menetelmän tunteiden käsittelyyn.
Suomalaisten lapsihaaveet ja villinä rehottava sijaissynnytysbisnes – uusi kirja paljastaa Kolumbian todellisuuden6.5.2026 10:31:30 EEST | Tiedote
Kaupallinen sijaissynnytys on Suomessa laitonta, mutta kiellot eivät ole poistaneet ilmiötä. Monet lapsettomuudesta kärsivät suomalaiset ovat kääntäneet katseensa Kolumbiaan, jossa sijaissynnytystä ei säännellä. Kaisa Beltranin ravisuttava tietokirja Vauvakaupan varjot pureutuu ilmiön eettisiin, taloudellisiin ja inhimillisiin seurauksiin.
Taitavan työnteon kirja on tarpeellinen avainteos jokaiselle tietotyötä tekevälle24.4.2026 09:44:39 EEST | Tiedote
Kiire, keskittymisen katkeilu ja hallinnan puute kuormittavat tietotyöntekijöitä enemmän kuin koskaan. Heljä Franssilan ja Iida Ylisen Taitavan työnteon kirja koostaa keinoja, joilla työtä voi tehdä keskittyneemmin, sujuvammin ja tuotteliaammin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme