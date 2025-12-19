NK Tekniikka vahvistaa teollisuusliiketoimintaansa yrityskaupalla
3.8.2026 14:23:10 EEST | NK Tekniikka Oy | Tiedote
NK Tekniikka Oy on ostanut Harto Kittilä Oy:n liiketoiminnan ja laajentaa toimintaansa Raahen alueelle.
1.8.2026 voimaan astuneen liiketoimintakaupan myötä NK Tekniikka vahvistaa asemaansa teollisuuden sähköistys-, kunnossapito- ja projektipalveluiden toimittajana. Yrityskauppa tukee yhtiön kasvustrategiaa ja vahvistaa sen kykyä palvella teollisuus- ja datakeskusasiakkaita Pohjois-Suomen alueella.
NK Tekniikka vahvistaa asemaansa Suomen merkittävimmillä teollisuusalueilla
Liiketoimintakaupan myötä Harto Kittilä Oy:n nykyinen toimipiste siirtyy osaksi NK Tekniikkaa. Raahen toimipiste sijaitsee osoitteessa Antinkankaantie 24 B, 92130 Raahe.
Raahen alue on yksi Suomen merkittävimmistä teollisuuskeskittymistä, ja yrityskauppa vahvistaa NK Tekniikan mahdollisuuksia palvella alueen teollisuusasiakkaita entistä laajemmin ja paikallisemmin. Kauppa luo vahvan perustan liiketoiminnan kasvulle sekä tukee yhtiön pitkäjänteistä kehitystä Pohjois-Suomessa.
– Kauppa on meille strategisesti tärkeä askel. Vahvistamme asemaamme teollisuuden kumppanina ja saamme entistä paremman jalansijan Raahen alueella. Näemme alueella merkittäviä kasvumahdollisuuksia ja uskomme kaupan tukevan erinomaisesti pitkän aikavälin tavoitteitamme. Samalla vahvistamme kykyämme palvella teollisuus- ja datakeskusasiakkaita koko Pohjois-Suomen alueella, sanoo NK Tekniikan toimitusjohtaja Ville Pekkarinen.
Yrityskauppa on osa NK Tekniikan kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on vahvistaa yhtiön asemaa vaativien teollisuushankkeiden luotettavana kumppanina. Kaupan myötä yhtiö laajentaa toimintaansa yhdelle Suomen keskeisimmistä teollisuusalueista ja luo edellytyksiä kasvulle alueilla, joilla teollisuuden investoinnit ja kehityshankkeet lisäävät palveluiden kysyntää tulevina vuosina.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville PekkarinenToimitusjohtajaPuh:040 051 8227ville.pekkarinen@nktekniikka.fi
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Tietoa NK Tekniikasta
NK Tekniikka on valtakunnallisesti toimiva sähkö- ja teollisuusalan palveluyhtiö, joka toteuttaa kiinteistösähköistyksen, teollisuuden sähkö- ja automaatioprojektit sekä uusiutuvan energian ratkaisut suunnittelusta toteutukseen. Yhtiöllä on toimipisteet Kuopiossa, Oulussa ja Pyhäjoella, Rovaniemellä ja Raahessa.
NK Tekniikka tunnetaan laadukkaista projektikokonaisuuksista, erinomaisesta asiakastyytyväisyydestä (NPS +83) sekä vahvasta henkilöstökokemuksesta (eNPS +86). Yhtiöllä on käytössään ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -sertifioidut toimintamallit, ja se panostaa vastuulliseen, energiatehokkaaseen ja asiakaslähtöiseen sähköistämiseen.
Vuonna 2025 NK Tekniikka Oy:n liikevaihto oli 12,9 miljoonaa euroa.
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