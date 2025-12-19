NK Tekniikka vahvistaa teollisuusliiketoimintaansa yrityskaupalla

NK Tekniikka on valtakunnallisesti toimiva sähkö- ja teollisuusalan palveluyhtiö, joka toteuttaa kiinteistösähköistyksen, teollisuuden sähkö- ja automaatioprojektit sekä uusiutuvan energian ratkaisut suunnittelusta toteutukseen. Yhtiöllä on toimipisteet Kuopiossa, Oulussa ja Pyhäjoella, Rovaniemellä ja Raahessa.

NK Tekniikka tunnetaan laadukkaista projektikokonaisuuksista, erinomaisesta asiakastyytyväisyydestä (NPS +83) sekä vahvasta henkilöstökokemuksesta (eNPS +86). Yhtiöllä on käytössään ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -sertifioidut toimintamallit, ja se panostaa vastuulliseen, energiatehokkaaseen ja asiakaslähtöiseen sähköistämiseen.



Vuonna 2025 NK Tekniikka Oy:n liikevaihto oli 12,9 miljoonaa euroa.