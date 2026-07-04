Rekanvedon mestaruudet ratkottiin SM-viikolla! Historian suurin vetovastus 33,5 tonnia - lisää ensi vuonna? Lindbergille jo kolmas kulta putkeen. Rantasen ura pakettiin päättyvän SM-viikon mukana.
3.8.2026 13:19:57 EEST | Heavy Events Oy | Tiedote
Suomen Voimalajiliitto järjesti osana Olympiakomitean SM-viikkoa, sunnuntaina Espoossa järjestyksessään kolmannet Rekanvedon SM-kilpailut.
Kilpailussa oli mukana kolmisenkymmentä väkivahvaa naista ja miestä eri paino- ja ikäluokista.
Painavin vetoväline kilpailussa oli ennätykselliset 33,5 tonnia painava, joka on suurempi kuin mitä lajin dopingvalvonnan alaisissa kilpailuissa on vedetty Suomessa!
Rekanvedon mestaruudet ratkottiin SM-viikolla! Historian suurin vetovastus 33,5 tonnia - lisää ensi vuonna? Lindbergille jo kolmas kulta putkeen. Rantasen ura pakettiin päättyvän SM-viikon mukana.
Suomen Voimalajiliitto järjesti osana Olympiakomitean SM-viikkoa, sunnuntaina Espoossa järjestyksessään kolmannet Rekanvedon SM-kilpailut.
Kilpailussa oli mukana kolmisenkymmentä väkivahvaa naista ja miestä eri paino- ja ikäluokista.
Painavin vetoväline kilpailussa oli ennätykselliset 33,5 tonnia painava, joka on suurempi kuin mitä lajin dopingvalvonnan alaisissa kilpailuissa on vedetty Suomessa!
KIlpailun kulku:
Kilpailussa vedetään ensin istuen köydestä rekkaa 20 metrin matka mahdollisimman nopeasti ja tämän jälkeen sama toistetaan vetämällä rekka vaaditun mitan mahdollisimman nopeasti valjailla ja apuköydellä. Mikäli koko matkaa ei saa vedettyä, niin vedetty matka mitataan.
Kahden lajin jälkeen nopeiden vedetty maksimimatka tai sen puuttuessa pisin kokonaismatka ratkaisee voittajan.
Mestarit 2026:
N -65kg: Aino Wasenius-Viitalahti, Kulho
N: -75kg: Emilia Harinen, Kirkkonummi
N: 75kg+: Krista Tanjuanpää, Tähtelä
N40+ -75kg: Heidi Liljeqvist, Kausala
N40+: 75kg+: Mari Rantanen, Tampere
M-85kg: Edward Kotajärvi, Oulu
M-100kg: Saku Korhonen, Hyvinkää
M100kg+: Lucas Lindberg, Kirkkonummi
M40+ -100kg: Raimo Söderbäck, Klaukkala
M40+ 100kg+: Niklas Lundström, Laihia
M50+ -100kg: Pasi Jalonen, Tuusula
Rantanen lopettaa uransa vahvin kilpailuissa Rekanvedon SM-pronssiin.
Suomen Voimalajiliiton perustaja ja puheenjohtaja Jyrki Rantanen, 51 (Hämeenlinna) päätti vuonna 1993 alkaneen kilpailu-uransa vahvin urheilijana lajeissa tähän kilpailuun ja saavutti pronssia miesten yli 50-vuotiainen alle 100 kilon sarjassa.
”Olen kilpaillut yli 30 vuotta, noin 100 eri voimalajien kilpailua kolmella mantereella ja kun kuulin että SM-viikko päättyy, niin päätin juhlistaa matkaani lajin parissa ottamalla osaa vielä tähän repimiseen myös urheilijana kun aiemmin, vuodesta 2020 alkaen olen ollut mukana lajiliiton järjestäjänä kaikissa SM-viikko tapahtumissa.
Painoluokan puntarin kautta kilpailuun pääseminen oli melkoisen tuskan takana, kun kroppa ei ole enää sama kuin parikymmentä vuotta sitten, Rantanen naurahtaa lisäten että nyt on hanskat naulassa ja nimeä nähdään kilpailijana enää enintään staattisissa lajeissa. Työt lajin parissa jatkuvat kuitenkin edelleen, sanoo toistakymmentä vuotta uudesta alkaen lajiliittoa rakentanut Rantanen”.
Ensi vuonna Kauhavalla Kiihdytysajon SM-kilpailun yhteydessä.
Voimalajiliitosta kerrotaan, että SM-viikon päättyessä Rekanveto SM siirretään vuonna 2027 oheisohjelmaksi Kiihdytysajan SM-kilpailuun Kauhavalle yhteistyössä FHRA:n kanssa. Luvassa optimaalisella vetoalustalla on entistäkin suurempia vetovastuksia ja kysymys kuuluukiin, että kuinka paljon tämän vuoden historiallisiin lukuihin lisätään painoa?
Kilpailun striimi kaikkine vetoineen (2. lajissa) on katsottavissa Yle Areenasta:
https://areena.yle.fi/1-77978139
Kilpailun kokonaistulokset:
https://strengthresults.com/competitionHome/ffddec47-e511-4d42-9c96-d0e3237d3112/1
Lisäkuvia saatavissa toiveesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jyrki RantanenToimitusjohtajaHeavy Events OyPuh:045-6735769info@heavyevents.fiwww.heavyevents.fi
Kuvat
Heavy Events Oy - elintarvikkeiden, juomien ja dopingvapaan urheilun moniottelija.
Tiedotamme snacks- ja juomagenren tuotteista sekä dopingvalvonnan alaisista voimailulajeista ja tarvittaessa paljosta muustakin.
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