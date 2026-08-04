Kempower on toteuttanut ensimmäisen leasing-rahoitteisen hankkeensa Isossa-Britanniassa: ensimmäinen DLL:n rahoittama latausasema avattu Bedfordshiressä
4.8.2026 09:12:00 EEST | Kempower Oyj | Tiedote
- Kempower on toteuttanut ensimmäisen leasing-rahoitteisen hankkeensa Isossa-Britanniassa auttaakseen poistamaan uusien sähköautojen latausinfrastruktuuriin investoimiseen liittyviä taloudellisia esteitä
- Highway Stops Retail Limited (HSRL) on ottanut käyttöön hajautetun sähköautojen latausjärjestelmän BP-huoltoasemallaan Astwickissä
- Uuden sähköautojen latausaseman rahoittaa Kempowerin rahoituskumppani DLL osana joustavaa rahoitusmalliaan, ja sen asennuksesta, käyttöönotosta ja ylläpidosta vastaa Yunex Traffic
DC-pikalatauslaitteiden valmistaja Kempower on saanut päätökseen ensimmäisen leasing-pohjaisen sähköautojen latausprojektinsa Isossa-Britanniassa. Yritys on tukenut Highway Stops Retail Limitediä (HSRL) uuden pikalatausaseman käyttöönotossa Astwickissa sijaitsevalla huoltoasemalla. Projekti on rahoitettu Kempowerin leasing-kumppanin DLL:n tarjoaman joustavan rahoitussopimuksen kautta.
Kempower ja DLL tarjoavat leasing-rahoitusta auttaakseen latausoperaattoreita alentamaan sähköautojen latausinfrastruktuurin alkuinvestointeja. Samalla yhteistyö poistaa taloudellisia esteitä sähköautojen latausverkoston kehittämiseltä ja nopeuttaa pikalatausteknologian käyttöönottoa.
Osana rahoitusmallia Kempower tarjoaa latausoperaattoreille laitteiston lisäksi säännöllisiä huoltopalveluja, mikä tarkoittaa, että asiakkaat saavat taloudellisen tuen lisäksi myös käyttötukea.
Kempower ja DLL ryhtyivät yhteistyöhön vuonna 2024 tehdäkseen DC-pikalatauksen käyttöönotosta helpompaa Euroopassa. Astwickin hanke on sekä Kempowerin ensimmäinen hanke Isossa-Britanniassa että ensimmäinen hanke Kempowerin ja DLL:n kumppanuuden puitteissa.
Helmikuussa 2026 käyttöönotettu Astwickin latausasema sijaitsee A1-moottoritien pohjoiseen suuntautuvalla osuudella lähellä Hitchiniä Hertfordshiressä. Asemalle on asennettu neljä Kempower Double Satellite -latauslaitetta kahdeksalla CCS2-latauspistokkeella. Satelliitit on kytketty kahteen Kempower Power Unit -tehoyksikköön, joiden ansiosta kukin latauspistoke voi toimittaa sähköautoille jopa 400 kW:n tehon.
Hankkeen laitteiston hankinnan, asennuksen ja pitkäaikaisen huollon hoitaa Kempowerin huoltokumppani Yunex Traffic.
”Alan toimijat ovat suhtautuneet uusiin latureihimme ylivoimaisen myönteisesti. Tämä projekti on syntynyt sähköiseen liikenteeseen intohimoisesti suhtautuvien tiimien yhteistyönä. Olen ylpeä nähdessäni, kuinka sähköautoilijat käyttävät latureita päivittäin. Kempowerin mahdollistama rahoitus DLL:n kautta oli ratkaiseva tekijä”, sanoi HSRL:n johtaja Shilan Raja.
”Kempowerin ja DLL:n joustava rahoitusmalli avaa ovia HSRL:n kaltaisille asiakkaille, jotka ovat vasta aloittamassa sähköautojen latauspalvelujen laajentamista. Sopimus, jonka olemme solmineet DLL:n kanssa, auttaa poistamaan latausoperaattoreiden taloudellisia riskejä ja samalla päätöksenteko sähköautojen lataukseen sitoutumisesta helpottuu. Olen innoissani siitä, että yhä useammat pienet ja itsenäiset huoltoasemayrittäjät osallistuvat sähköautojen latausverkoston laajentamiseen”, sanoi Rolle Nieminen, Kempowerin myyntijohtaja Isossa-Britanniassa ja Irlannissa.
"Ryhdyimme yhteistyöhön Kempowerin kanssa, koska halusimme auttaa Kempowerin asiakkaita menestymään ilman merkittäviä alkuinvestointeja. Nykymaailmassa, jossa laitteiston hankintakustannukset ovat korkeat, rahoitusratkaisumme voivat helpottaa sähköautojen latausasemien käyttöönottoa ja tehdä käyttöönotosta edullisempaa”, sanoi Mark McLoughlin, DLL:n Energy Transition Country Commercial Manager Isossa-Britanniassa ja Irlannissa.
Lataa kuvia Kempowerin mediapankista: Kempower – UK DLL HSRL
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Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com
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Yhteyshenkilöt
Paula SavonenMarkkinointi- ja viestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
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