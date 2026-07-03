Metsästäjien noudatettava tarkoin viranomaisohjeita sikaruttoalueella Kaakkois-Suomessa

Ohjeistuksen mukaan metsästys on kielletty tartuntavyöhykkeellä, johon kuuluvat Virolahden ja Miehikkälän kunnat kokonaan sekä Lappeenrannan kaupungista Lappeenrannan Vainikkalan asemalle johtavan rautatien etelänpuoleinen alue.

Tartuntavyöhykkeellä on metsästyksen ohella kiellettyä koirien ulkoilutus muutoin kuin teitä pitkin kytkettynä. Vyöhykkeellä ei saa järjestää koiratapahtumia, kuten koirakokeita, koiranäyttelyitä ja muita vastaavia tapahtumia.

Vain Ruokaviraston järjestämä metsästys sallittu tartuntavyöhykkeellä

Luonnonvaraisten villisikojen ja kaikkien muiden eläinlajien metsästys on kielletty tartuntavyöhykkeellä. Kielto ei koske Ruokaviraston järjestämää luonnonvaraisten villisikojen metsästystä alueella. Metsästäjien on toimitettava seurantanäytteet kaikista ammutuista luonnonvaraisista villisioista tutkittavaksi afrikkalaisen sikaruton varalta.

Riistanruokinta on tartuntavyöhykkeellä kielletty. Se tarkoittaa, että luonnonvaraisten villisikojen ruokinta on kielletty paitsi Ruokaviraston järjestämänä. Muiden luonnonvaraisten eläinten ruokinta on pääsääntöisesti kielletty.

Tartuntavyöhykkeen sisällä sijaitsevalla ydinalueella on edellä todetun lisäksi kiellettyä kaikenlainen sienestys ja marjastus sekä liikkuminen maastossa, kuten pyöräily, juoksu ja retkeily muutoin kuin teitä pitkin.

Ruokaviraston asiaa koskeva päätös löytyy täältä.

Valtion odotetaan korvaavan metsästäjille toimet tartuntavyöhykkeellä

Viranomaiset järjestävät metsästäjien kanssa tartuntavyöhykkeellä kuolleiden villisikojen etsintää ja viranomaisten johtamaa villisikojen metsästystä. Toimien organisointi on parhaillaan käynnissä. Tästä viranomaiset antavat erilliset ohjeet.

Toimia on harjoiteltu vuosien mittaan ja tiedetään, että metsästäjillä on erinomaiset valmiudet toimia. ASF:ää käsittelevissä työryhmissä on todettu työn korvaamisen tarpeellisuudesta esimerkkeinä Viron ja Ruotsin tapaukset. Metsästäjäliitto odottaa ja edellyttää päätöksiä korvauksista. Toistaiseksi viranomainen ei ole ilmoittanut, millaisia korvauksia metsästäjille tullaan maksamaan.

Koko Suomessa villisikakanta pidettävä mahdollisimman pienenä

Kaakkois-Suomen sikaruttolöytö osoittaa nyt, mitä tapahtuu, jos joltakin alueelta löytyy afrikkalaista sikaruttoa. Kaikki toiminta maastossa estyy: kiellettyä on muun muassa metsätalous, luonnossa virkistäytyminen ja metsästys. Toimia sikaruttoalueella rajoitetaan, jotta villisiat eivät karkaisi alueelta levittämään tautia muualle. Maataloudelle ja erityisesti sianlihan tuotannolle afrikkalainen sikarutto aiheuttaa kymmenien miljoonien eurojen menetykset.

Metsästäjien ja metsästysseurojen on huolehdittava tartuntavyöhykkeen ulkopuolella kaikkialla Suomessa, että oman alueen villisikakanta pidetään mahdollisimman pienenä. Tartuntavyöhykkeen ulkopuolelle villisian metsästykseen ei ole tullut muutoksia ja Metsästäjäliitto kannustaa villisikojen tehokkaaseen pyyntiin.

Villisikaa esiintyy Suomessa eniten Kaakkois-Suomessa ja Itä-Uudellamaalla. Tihentymiä on lisäksi muuallakin Länsi- ja Etelä-Suomessa.