FCG Rakennettu Ympäristö Oy ostaa GeoPro Consulting Oy:n osakekannan
4.8.2026 11:59:03 EEST | FCG Finnish Consulting Group | Tiedote
Kaupan myötä syntyy yksi Suomen vahvimmista geosuunnittelutoimijoista.
FCG on hankkinut GeoPro Consulting Oy:n koko osakekannan. Kauppa vahvistaa merkittävästi FCG:n asemaa täyden palvelun suunnittelu- ja insinööritoimistona sekä syventää merkittävästi geosuunnittelun osaamista ympäri Suomen.
GeoPro Consulting Oy on tunnustettu geoteknisen suunnittelun toimija, jonka referensseihin kuuluu vaativia infrahankkeita eri puolilta Suomea. Kaupan myötä FCG:stä tulee yksi Suomen osaavimmista ja isoimmista geosuunnittelutoimijoista.
FCG hakee strategiansa mukaisesti vahvaa kasvua
”GeoPro Consulting tuo mukanaan poikkeuksellisen vahvan osaamisen ja kokemusta todella haastavista kohteista. Haluamme olla asiakkaillemme kumppani, joka pystyy vastaamaan vaativimpiinkin hankkeisiin alusta loppuun, kommentoi FCG:n toimitusjohtaja Tommi Kajasoja.
Yrityskauppa tukee FCG:n strategista tavoitetta olla täyden elinkaaren suunnittelu- ja insinööritoimisto. GeoPron geosuunnitteluosaaminen avaa uusia mahdollisuuksia infran, energian ja maankäytön toimialoilla eri puolilla Suomea.
”Tämä hankinta on konkreettinen osoitus siitä, että olemme kasvupolulla. Tavoitteemme on vähintään kaksinkertaistaa liikevaihtomme vuoteen 2030 mennessä. Yrityskaupat ovat osa kasvustrategiaamme, ja kartoitamme jatkuvasti uusia toimijoita, joiden osaaminen täydentää palveluitamme ja vastaa asiakkaidemme kasvaviin suunnittelutarpeisiin”, Kajasoja jatkaa.
Yhteyshenkilöt
Tommi KajasojatoimitusjohtajaFCG
haastattelupyynnöt Helena Kariojan kautta (p. 040 662 7373)
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Tietoa julkaisijasta
FCG Finnish Consulting Group on suomalainen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Tavoitteenamme on ratkaista ratkaisematon ja kehittää paremmaksi palaset, joista rakentuu hyvä elämä. Uniikki ymmärrys tulevasta syntyy ihmisistämme, asiakkaistamme ja teknologiasta. Tietoon pohjautuva suunnittelu ja vastuullisuuden edelläkävijyys kasvattavat ratkaisukykyämme ja auttavat meitä luomaan parempaa elämää Suomessa ja maailmalla. Päivittäisessä työssämme konsultoimme, koulutamme ja tuotamme ratkaisuja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.
Olemme asiantuntijoita esimerkiksi kuntatalouden, sote-palveluiden ja hyvinvointialueiden kehittämisen, rakennetun ympäristön ja uusiutuvan energian saralla.
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