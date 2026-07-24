Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Vesirokkorokote laajeni osaksi kansallista rokotusohjelmaa

Vesirokko on yleensä lapsuudessa sairastettava virustauti, mutta aikuisiällä sairastettuna se voi aiheuttaa vakavampia oireita ja lisätä komplikaatioiden riskiä. Rokotuksella voidaan ehkäistä sairastumista ja vähentää taudin aiheuttamia terveyshaittoja.

Vesirokkorokotusten toteutus Päijät-Hämeessä

Lastenneuvoloissa kansallisen rokotusohjelman mukaiset vesirokkorokotukset jatkuvat normaalisti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tarkistetaan rokotussuoja ja täydennetään tarvittaessa puuttuvat rokotukset. Raskautta suunnittelevien asiakkaiden vesirokkosuoja huomioidaan neuvola- ja ehkäisypalveluissa osana asiakasohjausta. Lisäksi sote-keskuksissa ja avosairaanhoidossa rokotetaan henkilöt, joille rokote kuuluu rokotusohjelman laajennuksen perusteella.

Ensimmäisenä rokotteen saavat:

henkilöt, joille ollaan aloittamassa voimakkaasti immuunipuolustusta heikentävä lääkitys tai hoito

henkilöt, jotka suunnittelevat raskautta

vuosina 2000–2005 syntyneet

terveydenhuoltohenkilökunta.

Rokotetta eivät tarvitse henkilöt, joilla on jo riittävä suoja vesirokkoa vastaan esimerkiksi aiemmin sairastetun taudin tai aiempien rokotusten perusteella.

Ajanvaraus ja lisätiedot

Raskautta suunnittelevien kannattaa selvittää vesirokkosuojansa hyvissä ajoin ennen raskautta. Neuvola- ja ehkäisypalveluista saa tarvittaessa neuvontaa vesirokkosuojaan ja rokotuksiin liittyvissä kysymyksissä. Maksuttomaan influenssarokotusryhmään kuuluvat, kuten raskaana olevat ja riskiryhmiin kuuluvat henkilöt, voivat ottaa vesirokko- ja influenssarokotteen samalla käynnillä, kun influenssarokotukset alkavat myöhemmin syksyllä.

Sote-keskusten rokotusajanvaraus avataan sähköisesti Päijät-Sote-sovelluksessa syyskuun alkuun mennessä. Varaa aika omaan sote-keskukseesi sovelluksen kohdasta "Jäykkäkouristus- tai vesirokkorokote". Kirjoita ajanvarauksen lisätietojakenttään, varaatko ajan jäykkäkouristus- vai vesirokkorokotukseen.