Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Vesirokkorokote laajeni osaksi kansallista rokotusohjelmaa
3.8.2026 15:14:12 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Kansallinen rokotusohjelma laajeni 1.8.2026, kun vesirokkorokote tuli maksutta tarjolle myös 20–50-vuotiaille henkilöille, joilla ei ole suojaa vesirokkoa vastaan. Päijät-Hämeen hyvinvointialue aloittaa uuden asetuksen mukaiset rokotukset aikaisintaan 1.9.2026.
Vesirokko on yleensä lapsuudessa sairastettava virustauti, mutta aikuisiällä sairastettuna se voi aiheuttaa vakavampia oireita ja lisätä komplikaatioiden riskiä. Rokotuksella voidaan ehkäistä sairastumista ja vähentää taudin aiheuttamia terveyshaittoja.
Vesirokkorokotusten toteutus Päijät-Hämeessä
Lastenneuvoloissa kansallisen rokotusohjelman mukaiset vesirokkorokotukset jatkuvat normaalisti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tarkistetaan rokotussuoja ja täydennetään tarvittaessa puuttuvat rokotukset. Raskautta suunnittelevien asiakkaiden vesirokkosuoja huomioidaan neuvola- ja ehkäisypalveluissa osana asiakasohjausta. Lisäksi sote-keskuksissa ja avosairaanhoidossa rokotetaan henkilöt, joille rokote kuuluu rokotusohjelman laajennuksen perusteella.
Ensimmäisenä rokotteen saavat:
- henkilöt, joille ollaan aloittamassa voimakkaasti immuunipuolustusta heikentävä lääkitys tai hoito
- henkilöt, jotka suunnittelevat raskautta
-
vuosina 2000–2005 syntyneet
-
terveydenhuoltohenkilökunta.
Rokotetta eivät tarvitse henkilöt, joilla on jo riittävä suoja vesirokkoa vastaan esimerkiksi aiemmin sairastetun taudin tai aiempien rokotusten perusteella.
Ajanvaraus ja lisätiedot
Raskautta suunnittelevien kannattaa selvittää vesirokkosuojansa hyvissä ajoin ennen raskautta. Neuvola- ja ehkäisypalveluista saa tarvittaessa neuvontaa vesirokkosuojaan ja rokotuksiin liittyvissä kysymyksissä. Maksuttomaan influenssarokotusryhmään kuuluvat, kuten raskaana olevat ja riskiryhmiin kuuluvat henkilöt, voivat ottaa vesirokko- ja influenssarokotteen samalla käynnillä, kun influenssarokotukset alkavat myöhemmin syksyllä.
Sote-keskusten rokotusajanvaraus avataan sähköisesti Päijät-Sote-sovelluksessa syyskuun alkuun mennessä. Varaa aika omaan sote-keskukseesi sovelluksen kohdasta "Jäykkäkouristus- tai vesirokkorokote". Kirjoita ajanvarauksen lisätietojakenttään, varaatko ajan jäykkäkouristus- vai vesirokkorokotukseen.
Yhteyshenkilöt
Pertti Sopanentulosaluejohtaja, avosairaanhoitoPuh:044 482 3171
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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