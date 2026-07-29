Ruotsin kuningas vierailee Tengeliönjoen kalateillä Ylitorniolla

Kuningas vieraili kaksi vuotta sitten Tornionlaaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Hän palaa alueelle 27.8. tutustuakseen TRIWA LIFE -hankkeen ennallistamistyön tuloksiin. Hanke on yksi Euroopan suurimmista vesistökunnostusprojekteista.

Päivän ohjelma alkaa klo 13.55 Tengeliönjoelta, jossa ryhmä tutustuu Portimokosken kalatiehen. Kuningas vihkii kalatien käyttöön yhdessä suomalaisten ministerien kanssa. Tilaisuus on avoin yleisölle.

TRIWA LIFE eli The Torne River International Watershed LIFE on EU-rahoitteinen vesistökunnostushanke, jossa Suomi yhdessä Ruotsin kanssa ennallistaa ihmistoiminnan heikentämiä Tornionjoen sivu-uomia ja kosteikkoja sekä poistaa vesieliöstön vaellus- ja leviämisesteitä. Hanke parantaa vesiympäristöjen monimuotoisuutta.

Vaelluskalojen palauttaminen vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa

Virtavesien patoaminen, uittoperkaukset sekä maankäyttö ovat jättäneet jälkensä maamme virtavesistöihin ja niiden eliöstöön.​

- Nyt avattavilla kalateillä mahdollistetaan vaelluskalojen luontainen elinkierto Tengeliönjoessa yli sadan vuoden jälkeen. Vaellusyhteyden avaaminen on merkittävä yksittäinen toimenpide vaelluskalojen palauttamisessa takaisin Tengeliönjokeen, Lapin elinvoimakeskuksen ylijohtaja Jaakko Ylinampa kertoo.

Elokuussa käyttöön vihittävä Portimokosken kalatie valmistui syksyllä 2025 ja Haapakosken kalatie syksyllä 2024. Kalatiet siirtyvät kahden vuoden takuuajan jälkeen luvanhaltijoiden omistukseen. Luvanhaltijoina toimivat Ylitornion ja Pellon kunnat sekä Downing Renewable Developments.

- Hanke on erinomainen näyte pohjoismaisesta yhteistyöstä luonnon monimuotoisuuden ja Lapin elinvoiman eteen. Mittavassa projektissa parannetaan useiden lajien elinoloja ja rakennetaan samalla pohjaa Tornionjokilaakson kestävälle tulevaisuudelle, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sanoo.

Portimokosken kalatiehankkeen myötä avautuu 970 kilometriä vapaata virtavettä vaelluskalojen käyttöön. Hanke on osa laajempaa vaelluskalojen palauttamiskokonaisuutta Suomessa. Kokonaishanke on rahoitettu EU:n myöntämällä TRIWA LIFE -rahoituksella sekä kansallisella NOUSU-rahoituksella.

Vaelluskalojen palauttamisessa on tärkeää huomioida kokonaisvaltainen lähestymistapa. Vaellusesteiden poistamisen lisäksi tarvitaan myös muita vaelluskalojen elinkiertoa tukevia toimenpiteitä, kuten virtavesi- ja valuma-aluekunnostuksia, palautusistutuksia sekä oikein mitoitettua kalastuksen säätelyä.

Vesistöalueella tehtävillä virtavesikunnostuksilla pyritään kohentamaan koskialueiden ekologista tilaa ja parantamaan vaelluskalojen lisääntymismahdollisuuksia. Toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi uittojen vuoksi koskien rannoille siirrettyjen kivien palauttaminen takaisin koskiin sekä poikaskivikoiden ja kutusoraikoiden levitys. Valuma-aluekunnostuksilla sen sijaan pyritään vähentämään valuma-alueelta vesistöihin tulevaa kuormitusta ja näin kohentamaan vedenlaatua virtavesieliöille ja vaelluskaloille suotuisammaksi.

TRIWA – The Torne River International Watershed LIFE

TRIWA LIFE (The Torne River International Watershed LIFE) on Tornionjoen vesistöalueen kunnostushanke, jossa ennallistetaan ihmisen muokkaamia joki- ja puroympäristöjä sekä poistetaan vaellus- ja leviämisesteitä Suomen ja Ruotsin puolella. Hankkeen tavoitteena on palauttaa vesistöt ja kosteikot lähemmäs luonnontilaa ja siten edistää luonnon monimuotoisuutta.

Hanke toteutetaan vuosina 2023–2030, ja sen tavoitteena on saavuttaa vesien hyvä tai erinomainen ekologinen tila EU:n vesipuitedirektiivin mukaisesti. Hanke parantaa myös vesistöjen suojelutasoa ja hyödyttää Natura 2000 -direktiivien mukaisia lajeja.