Veneilyn viikkokatsaus 32/2026: Viveka Vapaavuorelle toinen MM-kulta
3.8.2026 15:08:43 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Viveka Vapaavuori uusi 3J-luokan maailmanmestaruutensa
Offshoren 3J-luokan kruunattu kuningatar on jälleen Suomen Viveka Vapaavuori, joka voitti maailmanmestaruuden ensi kertaa viime vuonna Jussi Myllymäen kanssa ja juhlisti molempien osakilpailuiden voittoa tänä vuonna saksalaisen Jarno Frommannin kanssa.
-Onhan tämä todella hieno fiilis! Maailmanmestaruuden voittaminen on aina vaikeaa, mutta sen uusiminen tuntuu ehkä vieläkin hienommalta. Tiesimme, että kilpailusta tulee kova, sillä monilla muilla tiimeillä oli enemmän testipäiviä ja kilpailuja alla, kun taas meillä kyseessä oli kauden eka kisa, Vapaavuori kommentoi.
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Nuori suomalaiskuljettaja menehtyi Kotkassa: ”Lämmin osanottomme”
Kotka Powerboat Racen GT30-luokan kilpailu keskeytettiin 1. elokuuta sattuneen järkyttävän onnettomuuden vuoksi. 18-vuotias suomalaiskilpailija menehtyi, kun kaksi kilpavenettä törmäsi kilpailutilanteessa Hovinsaaren edustalla toisiinsa.
– Oli selvää, että päätimme keskeyttää kaikkien luokkien kilpailun välittömästi onnettomuuden jälkeen. Toimitimme viranomaisille ja kansainväliselle lajiliitto UIM:lle kaikki materiaalit ja annoimme tukemme selvitystyöhön. Lämmin osanottoni menehtyneen omaisille ja läheisille, SPV:n nopeuskilpailutoimikunnan puheenjohtaja Mikaela Dunderfelt sanoo.
– Ajatuksemme ovat traagisen onnettomuuden vuoksi menehtyneen kilpailijan omaisten, läheisten sekä koko rataveneily-yhteisön luona, SPV:n puheenjohtaja Mats Welin jatkaa.
Kaakkois-Suomen poliisin tähän mennessä keräämien tietojen perusteella onnettomuus on tapahtunut juuri ennen radalla ollutta käännöstä. Tapahtumassa ei ole syytä epäillä rikosta, ja poliisi jatkaa tutkintaa kuolemansyyn selvittämisenä.
Kade maailmanmestariksi, Romsille hopeaa
Kotka Powerboat Racen GT15- ja GT10-luokkien tulokset päätettiin jättää voimaan kilpailun keskeytyksestä huolimatta. Surullisten tapahtumien vuoksi mitalinjakotilaisuutta ei järjestetty. Toni Kade vei MM-voiton GT15-luokassa ja Rianna Roms sai GT10-luokan European Cupin hopeaa.
6mR Kortbana purjehdittiin viikonloppuna Helsingissä
Nyländska Jaktklubben isännöi 6mR Kortbana -regattaa 1.-2.8. Kisan voittaneen venekunnan päällikkönä toimi Ted Schauman ja miehistössä olivat Sebastian Schauman, Harry Brunow, Robin Lilius ja Rainer Luojola.
ILCA-masters kisan voitot Ruotsiin
Nagu Segelsällskapin järjestämät ILCA 7- ja ILCA 6 -luokkien Pohjoismaiden ja Suomen mestaruuskilpailut purjehdittiin viikonloppuna Nauvossa. Kilpailu oli osa EurILCA Masters 2026 -sarjaa.
ILCA 6 -luokassa voiton vei Ruotsin Tomas Hansson ennen Suomen Jyrki Taimista ja Bettina Lemströmiä. ILCA 7 -luokassa Ruotsi otti kaksoisvoiton, kun sijoille 1 ja 2 purjehtivat Viktor Karlsson ja Erik Söderström. Suomen Joni Päivinen oli kisan kolmas.
Tällä viikolla:
Purjehduksen Grand Slam -kausi huipentuu Los Angelesin olympiavesillä
Olympialuokkien kilpapurjehduksen Grand Slam -sarjan tämän vuoden viimeinen osakilpailu purjehditaan tällä viikolla San Pedrossa Yhdysvalloissa. Vuoden 2028 olympialaisten purjehdusnäyttämönä toimiva San Pedro tunnetaan tasaisista länsituulistaan ja pitkistä perinteistään kansainvälisten purjehduskilpailujen isäntäkaupunkina.
Suomalaispurjehtijoista mukana ovat Akseli Keskinen ja Katariina Roihu Nacra 17 -veneluokassa. He ovat päässeet ottamaan tuntumaa olosuhteisiin jo harjoitusten aikana.
– Treeniviikko on sujunut lupaavasti, ja olemme päässeet tutustumaan kisapaikan olosuhteisiin kattavasti. Veneen vauhti on tuntunut hyvältä, ja joka päivä iltapäivällä noin kolmen aikaan nouseva tuuli on tarjonnut erinomaiset puitteet harjoittelulle. Olemme saaneet hyödynnettyä jokaisen purjehduspäivän ja kerättyä paljon laadukkaita toistoja alle. Kisoihin lähdetään luottavaisin mielin. Tavoitteena on tuoda kilpailuihin sama vauhti ja tekemisen taso, joka on löydetty treeneissä. On ollut hienoa päästä harjoittelemaan Argentiinan ja Ruotsin joukkueiden kanssa kovassa treeniseurassa ja saada laadukkaita treenejä alle, Keskinen ja Roihu kertovat.
Muuta:
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Viikkokatsaus tarjoaa tiiviin katsauksen alkavan viikon tapahtumiin, nostaa esiin tunnelmia kentältä sekä kokoaa yhteen edellisviikon kilpailujen ja tapahtumien tuloksia.
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Mari LohisaloSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:040 767 9925mari.lohisalo@spv.fi
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Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 59 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
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Olympiapurjehdus: Purjehduksen Grand Slam -kausi huipentuu Los Angelesin olympiavesillä31.7.2026 20:29:44 EEST | Tiedote
Olympialuokkien kilpapurjehduksen Grand Slam -sarjan tämän vuoden viimeinen osakilpailu purjehditaan ensi viikolla San Pedrossa Yhdysvalloissa. Vuoden 2028 olympialaisten purjehdusnäyttämönä toimiva San Pedro tunnetaan tasaisista länsituulistaan ja pitkistä perinteistään kansainvälisten purjehduskilpailujen isäntäkaupunkina. Suomalaispurjehtijoista mukana ovat Akseli Keskinen ja Katariina Roihu Nacra 17 -veneluokassa. He ovat päässeet ottamaan tuntumaa olosuhteisiin jo harjoitusten aikana. – Treeniviikko on sujunut lupaavasti, ja olemme päässeet tutustumaan kisapaikan olosuhteisiin kattavasti. Veneen vauhti on tuntunut hyvältä, ja joka päivä iltapäivällä noin kolmen aikaan nouseva tuuli on tarjonnut erinomaiset puitteet harjoittelulle. Olemme saaneet hyödynnettyä jokaisen purjehduspäivän ja kerättyä paljon laadukkaita toistoja alle. Kisoihin lähdetään luottavaisin mielin. Tavoitteena on tuoda kilpailuihin sama vauhti ja tekemisen taso, joka on löydetty treeneissä. On ollut hienoa pääst
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Purjehduksen Nacra 17- ja 49er-luokkien EM-kilpailut päättyivät Saksan Eckernfördessä. Nacra 17 -luokassa Akseli Keskinen ja Katariina Roihu päättivät kisansa eilen sijoittumalla 13:nneksi. Suomalaisvenekunnan kilpailuviikon kohokohta oli toiseksi viimeisen lähdön voitto. – Oli kevyen tuulen päivä, ja oli kiva nähdä miten myös siinä ollaan saatu vauhti kohdilleen ja päästiin taistelemaan kärkikahinoissa. 49er-luokassa Suomea edustaneet Aatos ja Onni Kylävainio purjehtivat kokonaistuloksissa sijalle 56. Päätöspäivänä ajettiin yksi lähtö vaihtelevissa olosuhteissa. – Olosuhteet olivat tänään todella vaihtelevat ja haastavat, mutta kevyttä keliä oli koko ajan. Meillä oli vesillä paljon hyvää, eikä varsinaisesti tehty mitään virheitä, mutta tämän päivän tekeminen ei riittänyt, ja vauhtiongelmat vaikeuttivat kilpailua. Ei päästy näyttämään parasta osaamistamme oikein missään kohtaa finaalivaiheessa. Karsintoihin olimme todella tyytyväisiä, ja niissä pystyttiin näyttämään, mihin pystymme. Ky
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Nacra 17 - ja 49er-luokkien EM-kilpailut käynnistyvät tulevana tiistaina 7.7. Kisat käydään Saksan Eckernfördessä, joka sijaitsee Itämeren rannalla syvän ja suojaisan Eckernfördenlahden perällä. Lahti tunnetaan hyvistä tuuliolosuhteistaan, eikä täysin tyyniä päiviä esiinny usein. Pohjois-Saksan Itämeren rannikolle on tyypillistä myös sään nopea vaihtelu, joten saman kilpailupäivän aikana voidaan nähdä monenlaisia olosuhteita. Suomen Nacra-kaksikko Akseli Keskinen ja Katariina Roihu odottavat innolla uuteen kisapaikkaan pääsemistä. – Kiva päästä purjehtimaan uudessa paikassa! Näyttää tulevan mielenkiintoinen kilpailu, kun purjehditaan pienellä lahdella. Olosuhteista on odotettavissa joko shiftaavaa maatuulta tai keskikevyttä merituulta. Lähdemme kisaan hyvillä fiiliksillä ja odotamme innolla, että pääsemme mittaamaan vauhtiamme muiden kärkiveneiden kanssa, kaksikko kuvaa. 49er-luokassa Suomea edustavat Aatos ja Onni Kylävainio. – Tiimimme lähtee luottavaisin mielin kisaan. Hyvä treenile
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