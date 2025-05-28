Akateemisen Kirjakaupan verkkokauppa on suljettu

Tarinoilla on aina ollut erityinen sija Akateemisessa Kirjakaupassa. Ne inspiroivat, koskettavat meitä, herättävät uteliaisuutta ja tuovat ihmisiä yhteen. Siksi olemme iloisia voidessamme jatkaa lukukokemusten luomista sinulle yhdessä Adlibriksen kanssa – joka on nyt osa samaa kirjaperhettä kuin Akateeminen.

Osana tätä muutosta Akateemisen verkkokauppa on suljettu. Löydät kuitenkin edelleen laajan valikoiman kirjoja, pelejä, askarteluja, leluja ja paljon muuta edulliseen hintaan Adlibriksesta.

Akateemisen myymälät ovat edelleen eloisia kohtaamispaikkoja kirjoille, kulttuurille ja inspiraatiolle. Käy meillä Helsingin Kirjatalossa, Espoossa, Turussa tai Tampereella saadaksesi henkilökohtaisia ​​kirjasuosituksia, uusia lukukokemuksia ja upeita tapahtumia.

Yhdessä haluamme tehdä lukemisesta, tutkimisesta ja seuraavan suosikkitarinan löytämisestä entistä helpompaa useammille ihmisille.

Lämpimästi tervetuloa,

Akateeminen ja Adlibris



Jos teit tilauksen Akateemisen verkkokaupasta ennen 31.7.2026: Akateemisen Kirjakaupan verkkokaupan lähetyksiä hallinnoi Booky.fi. Tilaukset, jotka on tehty ennen 31.7.2026 käsitellään ja toimitetaan normaalisti. Voit ottaa yhteyttä Bookyn asiakaspalveluun koskien Akateemisen tilauksia numerosta 09 584 04580 tai lähettämällä sähköpostia web@akateeminen.com.

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Akademiska Bokhandelns nätbutik är stängd.

Berättelser har alltid haft en särskild plats hos Akademiska Bokhandeln. De inspirerar, berör oss, väcker nyfikenhet och för människor samman. Därför är vi glada att kunna fortsätta skapa läsupplevelser för dig tillsammans med Adlibris – som nu är en del av samma bokfamilj som Akademen.

Som en del av denna förändring har Akademens nätbutik stängts. Du hittar dock fortfarande ett brett utbud av böcker, spel, pyssel, leksaker och mycket mer till förmånliga priser hos Adlibris.

Akademens butiker är fortfarande levande mötesplatser för böcker, kultur och inspiration. Besök oss i Bokhuset i Helsingfors, i Esbo, Åbo eller Tammerfors för personliga bokrekommendationer, nya läsupplevelser och fantastiska evenemang.

Tillsammans vill vi göra det ännu enklare för fler människor att läsa, utforska och hitta sin nästa favoritberättelse.

Varmt välkomna,

Akademen och Adlibris

Om du gjorde en beställning från Akademens nätbutik före 31.7.2026: Booky.fi hanterar beställningar för Akademiska Bokhandeln. Beställningar som har gjorts före den 31.7.2026 behandlas och levereras som vanligt. Om du har frågor om en beställning från Akademen kan du kontakta Bookys kundtjänst på telefon 09 5840 4580 eller via e-post på web@akateeminen.com.