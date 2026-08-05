Riikka Pulkkisen Pienet joutsenet hyödyntää Joutsenlammen ikiaikaista tarinaa ja kohoaa tutkielmaksi vapaudesta

Ouluun vuonna 1989 muuttava tyttö löytää elämäänsä uuden suunnan baletista. Hän pääsee venäläisen baletinopettajan ryhmään, jonka kunnianhimoinen tavoite on saattaa näyttämölle Joutsenlampi, venäläisen balettitaiteen tunnetuin teos. Samaan aikaan maailma ympärillä mullistuu: Berliinin muuri murtuu, Baltian maat tavoittelevat vapauttaan ja Neuvostoliitto horjuu kohti romahtamistaan.

Kun lapset harjoittelevat päivästä toiseen lähes mahdottomalta tuntuvaa produktiota varten, myös heidän ympärillään oleva todellisuus muuttuu. Baletti ei ole romaanissa vain taidemuoto, vaan vertauskuva vallasta, yhteisöllisyydestä ja vapauden mahdollisuudesta.

Pienet joutsenet on yhtä aikaa kasvutarina, historiallinen romaani ja taidetta, valtaa ja venäläisen kulttuurin perintöä pohtiva teos. Se rakentuu Joutsenlammen tarinan ympärille ja varioi sen hahmoja, teemoja ja asetelmia useissa eri aikatasoissa.

Riikka Pulkkinen tunnetaan suuria kysymyksiä tarkastelevista teoksistaan. Pienissä joutsenissa hän yhdistää dokumentaarisesti kuvatun historian ja kaunokirjallisen mielikuvituksen. Samalla romaani tarkastelee sitä, miten venäläiseen kulttuuriin voidaan suhtautua poliittisten järjestelmien muuttuessa.

"Kirjani ei ole autofiktiota. Olen käyttänyt romaanin maisemana kokemuksiani 90-luvusta, lamasta ja siitä, miltä tuntui seurata Neuvostoliiton romahtamista, mutta omakohtainen romaani se ei ole."

Kirjaa varten Pulkkinen perehtyi perusteellisesti myös klassiseen balettiin ja kävi kahden vuoden ajan tiiviisti balettitunneilla, lopulta viisi kertaa viikossa.

"Halusin kirjoittaa baletista niin, että se tuntuu myös kehossa. Metodi oli melko kuluttava, mutta myös antoisa. Klassinen baletti tarjosi romaanille omaäänisen näkökulman tarkastella vallankäyttöä, kuria, yhteisöä ja vapautta", Pulkkinen kertoo.

"Oli kiinnostavaa miettiä, mitä tarkoittaa baletin kaltaisen totalitaarisen taidemuodon omaksuminen osaksi omaa olemisen tapaa, kehoa ja orastavaa naiseutta. Pääseekö siitä vapaaksi niin halutessaan, vai jääkö se uinumaan kehoon hiljaisena vallanpitäjänä niin kuin näkymättömillä järjestelmillä on tapana? Toivon, että romaani saa lukijat tarkastelemaan sitä, miksi kehoon ja elämään liittyvä valta mielletään usein naiselliseksi ja valtiovalta miehiseksi. Pienet joutsenet kyseenalaistaa tämän jaon ja pohtii vallankäytön sukupuolittuneita mielikuvia uusista näkökulmista."

"Toivoisin myös, että kirja saisi pohtimaan, miten venäläisyyteen on mahdollista suhtautua. Keitä ovat tämän hetken Odettet, jotka nousevat ilman asetta panssarivaunun päälle? Mitä tapahtuu, kun he eivät enää suostu olemaan uhreja?"

Pienet joutsenet julkaistaan 27.8.2026.

Teos julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Krista Kosonen.

Riikka Pulkkinen on kirjallisuutemme keskeisiä tekijöitä. Jo esikoisromaani Raja (2006) herätti laajaa huomiota. Totta (2010) oli Finlandia-ehdokas, ja se käännettiin 17 kielelle. Edellinen romaani Viimeinen yhteinen leikki ilmestyi vuonna 2024. Pienet joutsenet on Pulkkisen yhdeksäs teos.

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