Kokoomuksen Kiuru: Uimahallien hygieniasta ei pidä tinkiä saavutettavuuden nimissä

Tampereen, Nokian, Ylöjärven, Lempäälän ja Valkeakosken uimahallit sallivat uima-asun käyttämisen saunassa. Kunnat perustelevat muutosta sosiaalisella saavutettavuudella ja yhdenvertaisuudella.

– Saavutettavuus on tärkeä tavoite, mutta sitä ei pidä toteuttaa uimahallien hygienian kustannuksella. Allasveden puhtaus ja turvalliset uintiolosuhteet ovat kaikkien asiakkaiden yhteinen etu, Kiuru sanoo.

Kuntien mukaan asiakkaiden on edelleen peseydyttävä huolellisesti ilman uima-asua ennen altaaseen siirtymistä. Kiurun mielestä uusi linjaus tekee oikeasta toimintatavasta aikaisempaa tulkinnanvaraisemman. Käytännössä muutos johtaa jatkossa siihen, ettei uimapukua riisuta peseytyessä.

– Uimahallien hygienia perustuu suurelta osin asiakkaiden omaan vastuuseen. Siksi sääntöjen pitäisi ohjata mahdollisimman selkeästi huolelliseen peseytymiseen eikä tehdä oikeasta toimintatavasta nykyistä tulkinnanvaraisempaa, Kiuru sanoo.

– Olen uinut ja harjoitellut sadoissa uimahalleissa yli kahdessakymmenessä maassa. Tähän asti olen pitänyt suomalaisia halleja puhtaudessaan esimerkillisinä. Monessa maassa altaisiin mennään jopa peseytymättä, hikisenä ja likaisena. Suomalaisten kannattaa pitää tavoistaan kiinni ja arvostaa puhtautta, toteaa Kiuru.

Kiuru toki kannattaa sitä, että Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton sinivalkoiseen käyttöoikeusmerkkiin perustuva käytäntö saa jatkua.

Merkki tai ranneke mahdollistaa uima-asun käyttämisen sauna- ja pesutiloissa silloin, kun siihen on esimerkiksi terveydellinen tai muu perusteltu henkilökohtainen syy. Merkin käyttäjiä sitovat edelleen uimahallien peseytymissäännöt.

Kiuru vaatii kunnilta avoimuutta myös linjauksen valmistelusta. Kuntien yhteistiedotteesta ei käy ilmi, kuka muutoksen on hyväksynyt tai mihin toimivaltaan ratkaisu perustuu.

– Näin laaja ja periaatteellinen muutos olisi tuotava avoimeen poliittiseen käsittelyyn. Kuntien on kerrottava päätöksentekijä ja muutoksen hygieniavaikutukset, Kiuru huomauttaa.

Kiurun mukaan alastomana saunomista ei ole syytä käsitellä suomalaisen uimahallikulttuurin epäkohtana.

– Ilman uima-asua saunominen perustuu peseytymiseen, puhtauteen ja pitkään saunakulttuuriimme. Saavutettavuudesta voidaan huolehtia kohdennetuilla ja inhimillisillä ratkaisuilla ilman, että toimivasta pääsäännöstä luovutaan, Kiuru sanoo.