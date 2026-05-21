Neljännen Pohjanmaa-luokan monitoimikorvetin köli laskettiin Raumalla
4.8.2026 14:00:00 EEST | Rauma Marine Constructions Oy | Tiedote
Rauman telakalla käynnistyi tiistaina 4. elokuuta 2026 sotalaivan rakentamisen yksi tärkeimmistä vaiheista, kun neljännen Pohjanmaa-luokan monitoimikorvetin köli laskettiin. Symbolisesti merkittävä hetki tarkoittaa, että aluksen rungon kokoonpano pääsee nyt kunnolla vauhtiin.
Neljännen monitoimikorvetin terästuotanto käynnistyi tammikuussa 2026. Tiistaina Rauman telakan monitoimihallissa pidetyssä seremoniassa aluksen kölilohko asetettiin rakennuspukeille, ja sen alle sijoitettiin perinteiset kölirahat eli onnenkolikot.
Tilaisuuden juhlapuheen piti Merivoimien esikuntapäällikkö, lippueamiraali Janne Huusko.
– Rakentuvat alukset muodostavat yhdessä rannikkojoukkojen ja tulevaisuuden miehittämättömien järjestelmien kanssa koko puolustusjärjestelmällemme merkittävän merellisen suorituskyvyn, Huusko toteaa.
– Rakennusohjelman aikana kehitetyt teolliset toimintatavat näkyvät nyt erityisesti terästuotannon ja rungonkoonnin tehokkuudessa. Sarjarakentamisen myötä pystymme hyödyntämään aiemmista aluksista kertynyttä osaamista ja viemään tuotantoa eteenpäin suunnitelmallisesti ja korkealla laadulla. Hanke etenee konkreettisesti ja nopeasti, ja se on vahvistanut asemaamme ainutlaatuisena jäissäkulkevien sota-alusten rakentajana. Tätä osaamista tarjoamme jatkossa myös kumppanimaiden käyttöön, sanoo RMC:n toimitusjohtaja Mika Nieminen.
RMC rakentaa Suomen merivoimille yhteensä neljä Pohjanmaa-luokan monitoimikorvettia. Kaksi ensimmäistä alusta on jo laskettu vesille. Ensimmäinen toukokuussa 2025 ja toinen toukokuussa 2026, ja molemmat ovat varusteluvaiheessa. Kolmannen aluksen kokoonpano on käynnissä, ja sen köli laskettiin tammikuussa 2026.
Pohjanmaa-luokan alukset on suunniteltu ympärivuotiseen toimintaan Itämeren vaihtelevissa olosuhteissa. Laivue 2020 -hankkeen suora työllistämisvaikutus Suomessa on noin 3 600 henkilötyövuotta.
RMC:n tilauskanta vahvistui entisestään vuoden 2025 lopulla, kun yhtiö solmi sopimuksen Yhdysvaltojen rannikkovartiostolle rakennettavista jäänmurtajista. Korvetti- ja jäänmurtajahankkeet limittyvät ajallisesti, mikä luo merkittäviä työllisyysvaikutuksia sekä telakalle että laajalle alihankintaverkostolle. Kahden jäänmurtajan suoriksi työllistämisvaikutuksiksi on arvioitu noin 2 000 henkilötyövuotta ja kokonaisvaikutukseksi noin 5 000 henkilötyövuotta.
Monitoimikorvettien päätiedot:
Pituus: 117 m
Leveys: 16,5 m
Syväys: 5 m
Miehistö: 70
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Yhteyshenkilöt
Hanna-Kaisa Koskinen viestintäpäällikkö, communications managerRauma Marine Constructions OyPuh:+358 50 384 3660hanna-kaisa.koskinen@rmcfinland.fi
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