Kesän taideilmiö Frameless vastaa ennätyskysyntään – Logomo avaa lisää ilta-aikoja elokuulle

Turun Logomossa nähtävä kansainvälinen Frameless-taide-elämys on noussut kesän puhutuimpien kulttuurielämysten joukkoon ja kerännyt jo nyt ennätysmäärän kävijöitä. Useat suosituimmista vierailuajoista ovat olleet loppuunmyytyjä, ja suuren kysynnän vuoksi Logomo avaa elokuulle uusia K-18-lisäslotteja. Koska näyttely on avoinna enää elokuun loppuun saakka, kävijöitä suositellaan varaamaan liput hyvissä ajoin.