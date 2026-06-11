Kesän taideilmiö Frameless vastaa ennätyskysyntään – Logomo avaa lisää ilta-aikoja elokuulle
4.8.2026 09:49:53 EEST | LOGOMO | Tiedote
Turun Logomossa nähtävä kansainvälinen Frameless-taide-elämys on noussut kesän puhutuimpien kulttuurielämysten joukkoon ja kerännyt jo nyt ennätysmäärän kävijöitä. Useat suosituimmista vierailuajoista ovat olleet loppuunmyytyjä, ja suuren kysynnän vuoksi Logomo avaa elokuulle uusia K-18-lisäslotteja. Koska näyttely on avoinna enää elokuun loppuun saakka, kävijöitä suositellaan varaamaan liput hyvissä ajoin.
Logomon Frameless on ensimmäinen Lontoon ulkopuolella toteutettava Frameless-taide-elämys. Lontoossa vuonna 2022 avattu elämys vie kävijän keskelle maailmankuulujen taiteilijoiden, kuten Claude Monet’n, Vincent van Goghin, Gustav Klimtin, Salvador Dalín, Rembrandtin ja Wassily Kandinskyn mestariteoksia hyödyntäen huipputason projisointi-, ääni- ja tilateknologiaa.
– Frameless on ylittänyt kaikki odotuksemme. Vastaanotto on ollut poikkeuksellisen innostunut, ja monet päivät sekä ilta-ajat ovat olleet loppuunmyytyjä. Suuren kiinnostuksen vuoksi haluamme vastata valtavaan kiinnostukseen avaamalla lisää ilta-aikoja, jotta mahdollisimman moni ehtii kokea elämyksen ennen näyttelyn päättymistä elokuun lopussa, sanoo Logomon toimitusjohtaja Mikko Manninen.
Elokuun uusissa K-18-lisäsloteissa näyttelyyn pääsee valittuina iltoina klo 18–20. Lisäajat on avattu suuren kysynnän vuoksi, ja ajantasaiset vierailuajat sekä vapaat ajat kannattaa tarkistaa osoitteesta www.logomo.fi/frameless.
Taiteiden yönä torstaina 13. elokuuta Frameless on avoinna pidennetysti aina klo 22 saakka, tarjoten entistä enemmän mahdollisuuksia kokea taide-elämys osana Turun vilkasta kulttuuri-iltaa.
Frameless on avoinna Logomossa enää 30. elokuuta saakka, joten elokuu tarjoaa viimeisen mahdollisuuden kokea kansainvälinen taide-elämys Suomessa. Lippuja on edelleen saatavilla, mutta erityisesti suosituimpien ilta-aikojen odotetaan täyttyvän nopeasti.
Tietoa Framelessista
Frameless on Lontoosta lähtöisin oleva kansainvälinen immersiivinen taide-elämys, joka yhdistää klassisen kuvataiteen ja uusimman esitysteknologian. Elämyksessä suurten mestareiden teokset heräävät henkiin vaikuttavien projisointien, äänen ja liikkuvan kuvan avulla, tarjoten uudenlaisen tavan kokea taidetta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mari Pirilä
markkinointipäällikkö
Logomo Oy
mari.pirila@logomo.fi
044 5566 228
www.logomo.fi
Kuvat
Logomo on Turussa sijaitseva monipuolinen ja näyttävä tapahtumatalo entisessä VR:n konepajassa, rautatieaseman yhteydessä ja aivan ydinkeskustan tuntumassa. Logomo tarjoaa puitteet konserteille, kokouksille, seminaareille, kongresseille, messuille, näyttelyille sekä yksityistilaisuuksille. Vuonna 2025 Logomossa vieraili yli 300 000 kävijää ja talossa järjestettiin yli 1000 tapahtumaa.
Logomon toimitiloissa työskentelee yli 400 ihmistä noin 90 yrityksessä.
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