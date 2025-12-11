Makasiinirannan kaavat saivat lainvoiman – uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon sekä Saaret-hankkeen toteutus etenee

Lainvoimaiset kaavat mahdollistavat yhden Helsingin keskustan merkittävimmistä kaupunkikehityshankkeista. Eteläsataman alueesta rakentuu kaikille avoin merellinen kaupunginosa, jossa uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota kehystävät viihtyisä tapahtuma-aukio, avoin rantareitti sekä Saaret-hankkeen neljä uutta liikerakennusta. Suojellut Olympiaterminaali ja Satamatalo osoitetaan uuteen käyttöön, ja Olympiarantaan jää laiturialue vieraileville risteilyaluksille.

Kaavojen lainvoimaisuus merkitsee historiallista uutta kehitysvaihetta Helsingin Eteläsataman alueelle sekä alueelle suunnitelluille hankkeille siirtymistä kohti toteutusta. Helsingin kaupunki vastaa alueen julkisen kaupunkitilan ja infrastruktuurin kehittämisestä. Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamisesta vastaa Kiinteistö Oy ADM yhteistyössä Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön kanssa, ja Niam Oy Saaret-hankealueen uusista toimisto-, liike- ja hotellirakennuksista.

"On hienoa, että Makasiinirannan ja Olympiarannan asemakaavat ovat nyt saaneet lainvoiman. Eteläsatamasta tulee rakentumaan avoin ja elävä kaupunginosa, joka vie Helsingin merellistä keskustaa eteenpäin. Tulevaisuudessa Makasiinirannan ja Olympiarannan korkeatasoinen arkkitehtuuri, kulttuuri, palvelut ja julkinen kaupunkitila muodostavat kokonaisuuden, joka vahvistaa Helsingin vetovoimaa niin kaupunkilaisten kuin kansainvälisten vierailijoiden näkökulmasta", sanoo Helsingin pormestari Daniel Sazonov.

"Tämä on jälleen yksi historiallinen virstanpylväs uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteutumisessa. Kiitämme lämpimästi kaikkia hankkeeseen osallistuneita hyvästä yhteistyöstä, tinkimättömästä suunnittelusta sekä avoimesta, kriittisestäkin vuorovaikutuksesta kilpailu- ja päätöksentekoprosessin aikana. Kaavan lainvoimaisuus antaa meille valmiuden luoda Helsinkiin uusi kansainvälinen kohtaamispaikka, joka tekee suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun näkyväksi maailmalle", iloitsee Kaarina Gould, museohanketta johtavan Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön toimitusjohtaja.

Arkkitehtuuri- ja designmuseon uudesta rakennuksesta järjestettiin kansainvälinen suunnittelukilpailu, jonka voitti helsinkiläinen JKMM Arkkitehdit ehdotuksellaan. Anonyymi kilpailu keräsi 624 ehdotusta eri puolilta maailmaa. Rohkea, käyttäjälähtöinen ja ympäristötietoinen rakennus kunnioittaa Helsingin Etelärannan kulttuurimaisemaa ja tuo alueelle uuden tunnistettavan maamerkin. Rakennuksen suunnittelu etenee ja tavoitteena on käynnistää rakennustyöt alkuvuodesta 2028. Museon on tarkoitus avautua yleisölle loppuvuodesta 2030.

Samaan aikaan museohankkeen kanssa etenee Saaret-hanke. Saaret perustuu Niamin, helsinkiläisen K2S Arkkitehtien, ruotsalaisen White-arkkitehtitoimiston ja Rambollin ehdotukseen, joka voitti Helsingin kaupungin järjestämän erillisen laatu- ja konseptikilpailun. Hankkeessa merelliseen kaupunkiympäristöön, avoimen rantareitin varrelle nousee uusia toimisto- ja hotellikiinteistöjä, joiden katutasoon saadaan ravintoloita ja liiketiloja. Yhdessä museon kanssa ne rakentavat Helsingin keskustaan uutta merellistä kaupunkiympäristöä.

"Saaret-hankkeen toimitilarakennusten suunnittelussa kunnioitetaan alueen ja ympäristön historiaa ja hyödynnetään samalla modernin rakennusteknologian tuomat mahdollisuudet. Tavoitteenamme on rakentaa inspiroivaa ja kestävää kaupunkiympäristöä sekä kehittää samalla uniikkeja, tämän päivän tarpeisiin vastaavia työ- ja asiakasympäristöjä rakennusten käyttäjille. Kaavan lainvoimaisuus antaa mahdollisuuden edetä kohti toteutussuunnittelua yhdessä kaupungin ja museohankkeen kanssa”, kertoo Antti Muilu, Saaret-hankkeen kehittämisestä vastaavan Niamin maajohtaja.

Seuraavaksi hankkeissa edetään rakennussuunnittelun viimeistelyyn, lupavaiheisiin ja rakentamisen valmisteluun. Aikatauluja päivitetään hankkeiden edetessä. Ennen hankkeiden rakennustöiden käynnistymistä Eteläsatamassa toteutetaan Helsingin kaupungin toimesta alueen esirakentamista, maapohjan puhdistamista ja laiturirakenteiden vahvistamista.

Uuden museorakennuksen valmistumiseen asti Arkkitehtuuri- ja designmuseo tarjoaa näyttelyitä, tapahtumia ja elämyksiä nykyisissä tiloissaan Korkeavuorenkadulla.

Elokuussa 2026 museo avaa myös uuden Eteläranta 6 -tapahtumatilan, joka toimii koko rakennusvaiheen ajan alueen kehitystä esittelevänä kohtaamispaikkana kaupunkilaisille, vierailijoille ja yhteistyökumppaneille.

Museon ohjelmaan ja uuteen museorakennukseen voi tutustua verkkosivuilla admuseo.fi

Lisätiedot:

Kaarina Gould, toimitusjohtaja, Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö

kaarina.gould@admuseo.fi

+358 (0)400 350 505

Mauri Sahi, toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy ADM

mauri.sahi@admuseo.fi

+358 (0)40 037 6303