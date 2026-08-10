Tamperelaisen mahtinaisen tarinan innoittama Kultalangan kehrääjä on Johanna Valkaman uuden historiallisen romaanisarjan upea avausosa

Kolea nälkävuosi 1865. Maria Enegrén palaa kotipitäjäänsä Tyrväälle palveltuaan Turussa arkkipiispan kartanossa. Köyhän nuoren naisen olisi korkea aika päästä emännäksi, mutta mistä löytää puoliso, jonka pöydässä pysyy leivässä?

Tarmokas ja älykäs Maria näkee mahdollisuuksia siellä, missä moni tyytyy kohtaloonsa. Matkalla kohti Tampereen tehdaskaupunkia tielle osuu komeasti pukeutunut, ilosilmäinen kulkukauppias. Voisiko korvenkulkijan kanssa kehrätä villalangasta kultaa ja painaa pumpulikankaasta markan seteleitä?

Tosipohjainen romaani Kultalangan kehrääjä vie taipaleelle kohti mahtinaisen, aikansa vaikuttajan, elämää.

Hedvig Maria Tirkkonen (o.s. Enegrén, s. 1842) kuului tamperelaisen liike-elämän merkkihenkilöihin. Vaatimattomista oloista ponnistanut, kulkukauppiaana aloittanut Tirkkonen teki merkittävän omaisuuden lanka- ja kangastavarakauppiaana. Tampereella Tirkkosen perintö näkyy yhä, esimerkiksi hänen rakennuttamansa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Tirkkosen talon muodossa.

"Etsin uutta kangasliikettä Tampereen keskustasta ja kurkistin sattumalta sisään Tirkkosen jugendtalon pölyisestä näyteikkunasta. Kun hain tietoa hienosta rakennuksesta, tuntui kohtalokkaalta, että se oli nimenomaan alkuperäinen tamperelainen kangasliike", kertoo Johanna Valkama kirjasarjansa syntyajatuksesta.

"Tuntui siltä, että minun oli pitänyt löytää juuri tuo uinuva rakennus ja ennen kaikkea sen uuttera rakennuttaja, Maria Tirkkonen. Marian elämäntarina koukutti heti ja ihmettelin, miksi en tamperelaisena tiennyt hänestä."

Johanna Valkama (s. 1982) on kaunokirjailija ja päätoimisesti työskentelevä markkinointijohtaja. Hänet tunnetaan Metsän ja meren suku- sekä Ikkalan Susanna -sarjoistaan. Kultalangan kehrääjä aloittaa Kauppahuoneen Maria -sarjan. Tampereelta kotoisin oleva Valkama asuu Nokialla perheensä kanssa.

Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 27.8.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Eeva Soivio.

Kultalangan kehrääjän julkaisutilaisuus pidetään keskiviikkona 2.9.2026 klo 18.00 Tirkkosen talolla Inch-liikkeen tiloissa (Kuninkaankatu 21, Tampere).

Kirjailijan haastattelupyynnöt, muut tiedustelut ja pdf-lähetykset: emma.koivula@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi