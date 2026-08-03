Lähes puoli miljoonaa myytyä kirjaa – Esa Sirén on sukupolvensa menestynein sotakirjailija
4.8.2026 10:12:10 EEST | Gummerus | Tiedote
Esa Sirén ryhtyi kirjailijaksi viisikymppisenä pitkän jääkiekkovalmentajan uran jälkeen. Nyt, yli 20 vuotta ja 22 sotaromaania myöhemmin, hän on sukupolvensa menestynein sotakirjailija. Kaukopartioromaani Valiosissit selustassa (Gummerus) vie lukijan kesän 1944 sotatapahtumiin Aunukselle hetkeen, jossa puna-armeija ryhmittyi hyökkäykseen murskaavalla ylivoimalla, suomalaisjoukot vetäytyivät U-asemaan ja koko Suomi jännitti peloissaan maan kohtaloa.
Kapteeni Matti Raipala partioineen on saanut käskyn jäädä odottamaan, kunnes rintama siirtyy heidän ohitseen. Tarkoitus on tiedustella selustassa vihollisen liikkeitä ja aseistusta. Tehtävän jälkeen partio on tarkoitus noutaa lentokoneella, mutta kaikki ei mene niin kuin suunniteltiin. Tiedustelutoiminta jatkuu vilkkaana koko elokuun. Luutnantti Esko Ollilan partio yrittää tuhota Peskin rautatiesillan. Vihollisen ärhäkkä takaa-ajo pakottaa kaukopartion palaamaan omille linjoille pohjoisen kautta kiertäen – edessä on paitsi raskas myös äärimmäisen vaarallinen matka.
Rautahermoisten kaukopartiomiesten teoista ja kohtaloista kertova romaani perustuu alkuperäisiin partiokertomuksiin, miesten henkilökohtaisiin muistelmiin ja sotapäiväkirjojen tietoihin.
Esa Sirén (s. 1948) on kotoisin Kouvolasta, ja hänellä on takanaan komea ura jääkiekkovalmentajana. Paikkansa sukupolvensa parhaana sotakirjailijana vakiinnuttaneen Sirénin menestyskirjoja on myyty lähes puoli miljoonaa kappaletta. Hän sai Kaarlen palkinnon 2021.
Esa Sirén: Valiosissit selustassa
256 sivua
ilmestyy 6.8.2026
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Yhteyshenkilöt
Eeva HerrainsiltaViestintäpäällikköPuh:040 5146 360eeva.herrainsilta@gummerus.fi
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