Elintarviketeollisuusliitto ry

Uusia asiantuntijoita Elintarviketeollisuusliittoon

4.8.2026 10:49:51 EEST | Elintarviketeollisuusliitto ry | Tiedote

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Elintarviketeollisuusliittoon (ETL) on nimitetty kaksi uutta asiantuntijaa: Antti Vaaja neuvottelujohtajaksi ja Kati Sinda johdon assistentiksi. 

Neuvottelujohtajaksi nimitetty oikeustieteen maisteri Antti Vaaja aloittaa tehtävässään 17.8.2026. Hän siirtyy tehtävään Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:stä, jossa hän on toiminut HR Legal Business Partnerina. Aiemmin Antti Vaaja on toiminut Kaupan liitto ry:ssä johtavana työmarkkina-asiantuntijana. 

ETL:ssä Vaaja vastaa työehtosopimusneuvotteluista ja osallistuu muun muassa työsuhdeneuvontaan, kouluttamiseen sekä oikeudenkäyntien ja työelähankkeiden hoitamiseen. 

Liiketalouden tradenomi Kati Sinda on valittu johdon assistentiksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.10.2026. Kati Sinda työskentelee parhaillaan Suomen Leipuriliitto ry:ssä talous- ja toimistoassistenttina sekä toimitusjohtajan assistenttina, aiemmin hän on työskennellyt Veljekset Halonen Oy:ssä johdon assistenttina.

ETL:n pitkäaikainen johdon assistentti Tarja Julmala on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen.

Avainsanat

elintarviketeollisuusliittotyöehtosopimusneuvottelut

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Tietoa julkaisijasta

Elintarvike­teollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.

Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.

Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.

Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.

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