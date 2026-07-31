Uusia asiantuntijoita Elintarviketeollisuusliittoon

Neuvottelujohtajaksi nimitetty oikeustieteen maisteri Antti Vaaja aloittaa tehtävässään 17.8.2026. Hän siirtyy tehtävään Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:stä, jossa hän on toiminut HR Legal Business Partnerina. Aiemmin Antti Vaaja on toiminut Kaupan liitto ry:ssä johtavana työmarkkina-asiantuntijana.

ETL:ssä Vaaja vastaa työehtosopimusneuvotteluista ja osallistuu muun muassa työsuhdeneuvontaan, kouluttamiseen sekä oikeudenkäyntien ja työelähankkeiden hoitamiseen.

Liiketalouden tradenomi Kati Sinda on valittu johdon assistentiksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.10.2026. Kati Sinda työskentelee parhaillaan Suomen Leipuriliitto ry:ssä talous- ja toimistoassistenttina sekä toimitusjohtajan assistenttina, aiemmin hän on työskennellyt Veljekset Halonen Oy:ssä johdon assistenttina.

ETL:n pitkäaikainen johdon assistentti Tarja Julmala on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen.