Tervetuloa Siltalan, Teoksen ja Orava-kirjojen media-aamiaiselle 28.8. Radisson Blu Plazaan
5.8.2026 12:48:39 EEST | Kustannusosakeyhtiö Siltala | Kutsu
Tervetuloa jo perinteiselle Siltalan, Teoksen ja Orava-kirjojen yhteiselle media-aamiaiselle perjantaina 28. elokuuta kello 9–12 hotelli Radisson Blu Plazan (Mikonkatu 23) Juho-Vilho-saliin.
Tilaisuudessa kuulemme kuuden syksyn kirjailijan lyhyet haastattelut ja nautimme maukkaasta hotelliaamiaisesta.
Aamun kirjailijavieraina ovat (aakkosjärjestyksessä):
Johanna Annola: Raitahameessa. Naisvangin arki 1800-luvun Suomessa (Siltala)
Kari Hotakainen: Naurulokki ja pastori huvipuistossa (Orava-kirjat)
Jyrki Kiiskinen: Kolme päivää, kolme yötä (Teos)
Sirpa Kähkönen: Marius (Siltala)
Timo Miettinen: Uuden maailma luojat – Nationalismin idea ja historia (Teos)
Jussi Tanner: Kymmenen päivää Kabulin kentällä (Siltala)
Ilmoittauduthan tilaisuuteen viimeistään tiistaina 25.8. osoitteeseen tiedotus@siltalapublishing.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aino SirkesaloViestintäpäällikköKustannusosakeyhtiö SiltalaPuh:+358 50 337 4737aino@siltalapublishing.fi
Silja MassaViestintäpäällikköPuh:+358 40 708 1323silja.massa@teos.fi
Linkit
Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.
www.siltala.fi
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