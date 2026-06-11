Tervetuloa Siltalan, Teoksen ja Orava-kirjojen media-aamiaiselle 28.8. Radisson Blu Plazaan

Lahden kansainvälisen kirjailijakokouksen ulkomaiset vieraat tulevat tällä kertaa Itämeren maista 4.6.2026 14:09:39 EEST | Tiedote

Lahden kansainvälinen kirjailijakokous järjestetään 32. kerran 12.–13. kesäkuuta. Tällä kertaa ulkomaiset kirjailijavieraat tulevat Itämeren maista. He ovat Inga Pizāne (Latvia), Kai Aareleid (Viro), Marius Burokas (Liettua), Viktor Jerofejev (Venäjä/Berliini), Simone Buchholtz (Saksa), Małgorzata Lebda (Puola), Peter Dyreborg (Tanska), Olga Engfelt (Ruotsi) ja Elaf Ali (Ruotsi). Heidän lyhyiden alustustensa pohjalta käydään kokousperjantaina ja -lauantaina vapaata keskustelua Opiston Kunkun (entinen Lahden kansanopisto, Harjukatu 46) juhlasalissa. Kotimaiset alustajat ovat Mia Franck, Martin Högstrand, Silja Järventausta, E.L. Karhu, Siri Kolu ja Riina Tanskanen. Kokouksen ja alustusten teemana on tällä kertaa Syystä syntyneet sanat. Keskustelua johtavat kirjailijat Riina Katajavuori ja Mila Teräs. Keskustelut ovat yleisölle avoimia ja maksuttomia.