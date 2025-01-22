Hans Välimäki palaa kotikaupunkiinsa – palkittu Bistro Bardot avautuu Tampereella marraskuussa

Kehräsaaressa marraskuussa avautuva ravintola tuo mukanaan Helsingin Bardot’sta tutun konseptin: klassisen eurooppalaisen bistrokeittiön, laadukkaan viinilistan ja cocktailit, sekä rennon tunnelman ja tinkimättömän tekemisen kulttuurin. Samalla Tampereelle saapuu myös Bardot’n catering-palvelu.

Ravintolan taustalla vaikuttaa sama tiimi kuin Helsingin Bistro Bardot’ssa, Italian Bistro Ginassa, Bouchon Carêmessa ja Brasserie Lionnessa. Pitkään yhteistyötä tehneet Hans Välimäki ja Arto Rastas avaavat Bardot’n Tampereelle yhdessä Maria von Graevenitz-Välimäen ja Miika Lönnin kanssa.

Paluu juurille

Bardot’n avaaminen Tampereelle on Hans Välimäelle henkilökohtainen merkkipaalu. Yli kolmekymmentä vuotta sitten hän lähti kotikaupungistaan Helsinkiin opiskelemaan ravintola-alaa, tarkoituksenaan palata pian takaisin.

"Kun lähdin Tampereelta Helsinkiin Perhon ravintolakouluun, ajattelin palaavani melko nopeasti. Tie kuitenkin vei ensin Saksaan, sitten Ruotsiin ja lopulta Helsinkiin, jossa olen saanut rakentaa uraani ja avata ravintoloita, joista olen valtavan ylpeä. Nyt tuntuu oikealta tulla takaisin kotiin", Välimäki kertoo.

Tamperelainen ravintolakulttuuri teki nuoreen kokkiin aikanaan lähtemättömän vaikutuksen.

"Henrik's, Hämeensilta, Salud – ne olivat aikansa suunnannäyttäjiä. Bistroissa on aina ollut jotain erityistä: niihin on helppo tulla, ruoka on laadukasta ja tunnelma elävä. Juuri sitä haluamme tuoda lisää Tampereelle", Välimäki paljastaa.

Tampere yhdistävänä tekijänä

Siinä missä Välimäki tekee paluun synnyinkaupunkiinsa, Arto Rastas tuntee Tampereen pitkän linjan ravintolayrittäjänä. Rovaniemeltä lähtöisin oleva Rastas on rakentanut uransa pitkälti Tampereella ja tehnyt kaupungista kotinsa. Bardotin lisäksi hänen ravintolaportfolioonsa kuuluvat muun muassa tamperelaiset Periscope ja Dining 26.

"Toinen meistä syntyi tänne, toinen valitsi tämän kaupungin. Tampere on meille molemmille rakas, ja on hienoa päästä avaamaan Bardot tänne yhdessä", Rastas sanoo.

Sama Bardot, toinen kotikaupunki

Marraskuussa avautuva Bistro Bardot Tampere tarjoaa saman konseptin kuin Helsingin suosittu sisarravintola. Menu on käytännössä identtinen, ja tarjolla on bistroklassikoita sesongin parhaista raaka-aineista valmistettuna, sekä huolella rakennettu viini- ja cocktailvalikoima.

"Kun avasimme Bardot’n Helsinkiin syksyllä 2020 keskellä pandemiaa, moni piti päätöstä hulluna. Luotimme kuitenkin omaan visioomme, ja rohkeus palkittiin. Nyt on hienoa päästä rakentamaan Bardot’lle toinen koti Tampereella", Välimäki iloitsee.

Ravintola palvelee lounaalta iltaan lähes vuoden jokaisena päivänä tarjoten erilaisia hetkiä päivän eri tilanteisiin. Arkisin Bardot’ssa nautitaan lounasta ja illallista, viikonloppuisin mukaan tulevat myös brunssit. Ravintolan baari toimii omana kohtaamispaikkanaan, sinne voi poiketa aperitiiville, cocktailille päivän päätteeksi tai lasilliselle ilman tarkempaa suunnitelmaa.

"Kehräsaaren historiallinen miljöö tarjoaa Bardot’lle upean kodin. Ravintolan klassisen modernin sisustuksen takana on kumppanimme suunnittelutoimisto Fyra. Sisustuksessa yhdistyvät eurooppalainen bistrotunnelma, laadukkaat materiaalit ja harkitut yksityiskohdat, jotka tekevät ravintolasta samaan aikaan elegantin, lämpimän ja helposti lähestyttävän", Maria von Graevenitz-Välimäki kuvailee.

Bardot’n catering saapuu Tampereelle

Ravintolan mukana Tampereelle laajenee myös Bardot’n catering-palvelu, joka on kasvanut Helsingissä merkittäväksi osaksi liiketoimintaa.

Palvelu tarjoaa räätälöityjä kokonaisuuksia niin yritystilaisuuksiin, häihin, yksityisjuhliin kuin suuriin tapahtumiin. Bardot’n keittiö voidaan rakentaa lähes mihin tahansa ympäristöön: tehdashalliin, kartanoon, saaristoon tai asiakkaan kotiin.

"Olemme vuosien varrella toteuttaneet tapahtumia mitä erilaisimmissa paikoissa ympäri Suomea ja maailmaa. Olemme tehneet niin festareita, kuin kotijuhliakin ja kaikkea siltä väliltä, kokanneet lentokoneissa, jahdeilla kuin myös takahuoneissa. Haluamme tarjota tamperelaisille saman mahdollisuuden: laadukkaita Bardot-elämyksiä juuri siellä, missä asiakkaat itse haluavat nauttia", Välimäki kertoo.

Bistro Bardot Tampere – tamperelaisten uusi olohuone

Bardot Tampereen tavoitteena on olla ravintola, johon voi poiketa yhtä luontevasti lounaalle, cocktailille kuin pitkälle illalliselle.

"Tärkeintä meille on tunnelma. Haluamme luoda ravintolan, jossa palvelu on lämmintä, ruoka herkullista ja asiakkaiden on helppo viihtyä. Toivomme, että Bardot’sta tulee tamperelaisten uusi lempiravintola, jonne pistäydytään spontaanisti viihtymään", Välimäki summaa.

Bistro Bardot Tampere avataan yleisölle marraskuussa Kehräsaaressa.

Pöytävarauksia on mahdollista tehdä pian.

Ravintolaan haetaan nyt työntekijöitä useisiin avoimiin paikkoihin. Hakemuksen ja CV:n palkkatoiveen kera voi lähettää rekry@hansvalimaki.fi 31.8. mennessä.