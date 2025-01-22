Hans Välimäki palaa kotikaupunkiinsa – palkittu Bistro Bardot avautuu Tampereella marraskuussa
5.8.2026 13:30:00 EEST | Le Fou Oy | Tiedote
Hans Välimäen ja Arto Rastaan suosittu kala- ja äyriäisruokiin keskittyvä Bistro Bardot laajenee Tampereelle.
Kehräsaaressa marraskuussa avautuva ravintola tuo mukanaan Helsingin Bardot’sta tutun konseptin: klassisen eurooppalaisen bistrokeittiön, laadukkaan viinilistan ja cocktailit, sekä rennon tunnelman ja tinkimättömän tekemisen kulttuurin. Samalla Tampereelle saapuu myös Bardot’n catering-palvelu.
Ravintolan taustalla vaikuttaa sama tiimi kuin Helsingin Bistro Bardot’ssa, Italian Bistro Ginassa, Bouchon Carêmessa ja Brasserie Lionnessa. Pitkään yhteistyötä tehneet Hans Välimäki ja Arto Rastas avaavat Bardot’n Tampereelle yhdessä Maria von Graevenitz-Välimäen ja Miika Lönnin kanssa.
Paluu juurille
Bardot’n avaaminen Tampereelle on Hans Välimäelle henkilökohtainen merkkipaalu. Yli kolmekymmentä vuotta sitten hän lähti kotikaupungistaan Helsinkiin opiskelemaan ravintola-alaa, tarkoituksenaan palata pian takaisin.
"Kun lähdin Tampereelta Helsinkiin Perhon ravintolakouluun, ajattelin palaavani melko nopeasti. Tie kuitenkin vei ensin Saksaan, sitten Ruotsiin ja lopulta Helsinkiin, jossa olen saanut rakentaa uraani ja avata ravintoloita, joista olen valtavan ylpeä. Nyt tuntuu oikealta tulla takaisin kotiin", Välimäki kertoo.
Tamperelainen ravintolakulttuuri teki nuoreen kokkiin aikanaan lähtemättömän vaikutuksen.
"Henrik's, Hämeensilta, Salud – ne olivat aikansa suunnannäyttäjiä. Bistroissa on aina ollut jotain erityistä: niihin on helppo tulla, ruoka on laadukasta ja tunnelma elävä. Juuri sitä haluamme tuoda lisää Tampereelle", Välimäki paljastaa.
Tampere yhdistävänä tekijänä
Siinä missä Välimäki tekee paluun synnyinkaupunkiinsa, Arto Rastas tuntee Tampereen pitkän linjan ravintolayrittäjänä. Rovaniemeltä lähtöisin oleva Rastas on rakentanut uransa pitkälti Tampereella ja tehnyt kaupungista kotinsa. Bardotin lisäksi hänen ravintolaportfolioonsa kuuluvat muun muassa tamperelaiset Periscope ja Dining 26.
"Toinen meistä syntyi tänne, toinen valitsi tämän kaupungin. Tampere on meille molemmille rakas, ja on hienoa päästä avaamaan Bardot tänne yhdessä", Rastas sanoo.
Sama Bardot, toinen kotikaupunki
Marraskuussa avautuva Bistro Bardot Tampere tarjoaa saman konseptin kuin Helsingin suosittu sisarravintola. Menu on käytännössä identtinen, ja tarjolla on bistroklassikoita sesongin parhaista raaka-aineista valmistettuna, sekä huolella rakennettu viini- ja cocktailvalikoima.
"Kun avasimme Bardot’n Helsinkiin syksyllä 2020 keskellä pandemiaa, moni piti päätöstä hulluna. Luotimme kuitenkin omaan visioomme, ja rohkeus palkittiin. Nyt on hienoa päästä rakentamaan Bardot’lle toinen koti Tampereella", Välimäki iloitsee.
Ravintola palvelee lounaalta iltaan lähes vuoden jokaisena päivänä tarjoten erilaisia hetkiä päivän eri tilanteisiin. Arkisin Bardot’ssa nautitaan lounasta ja illallista, viikonloppuisin mukaan tulevat myös brunssit. Ravintolan baari toimii omana kohtaamispaikkanaan, sinne voi poiketa aperitiiville, cocktailille päivän päätteeksi tai lasilliselle ilman tarkempaa suunnitelmaa.
"Kehräsaaren historiallinen miljöö tarjoaa Bardot’lle upean kodin. Ravintolan klassisen modernin sisustuksen takana on kumppanimme suunnittelutoimisto Fyra. Sisustuksessa yhdistyvät eurooppalainen bistrotunnelma, laadukkaat materiaalit ja harkitut yksityiskohdat, jotka tekevät ravintolasta samaan aikaan elegantin, lämpimän ja helposti lähestyttävän", Maria von Graevenitz-Välimäki kuvailee.
Bardot’n catering saapuu Tampereelle
Ravintolan mukana Tampereelle laajenee myös Bardot’n catering-palvelu, joka on kasvanut Helsingissä merkittäväksi osaksi liiketoimintaa.
Palvelu tarjoaa räätälöityjä kokonaisuuksia niin yritystilaisuuksiin, häihin, yksityisjuhliin kuin suuriin tapahtumiin. Bardot’n keittiö voidaan rakentaa lähes mihin tahansa ympäristöön: tehdashalliin, kartanoon, saaristoon tai asiakkaan kotiin.
"Olemme vuosien varrella toteuttaneet tapahtumia mitä erilaisimmissa paikoissa ympäri Suomea ja maailmaa. Olemme tehneet niin festareita, kuin kotijuhliakin ja kaikkea siltä väliltä, kokanneet lentokoneissa, jahdeilla kuin myös takahuoneissa. Haluamme tarjota tamperelaisille saman mahdollisuuden: laadukkaita Bardot-elämyksiä juuri siellä, missä asiakkaat itse haluavat nauttia", Välimäki kertoo.
Bistro Bardot Tampere – tamperelaisten uusi olohuone
Bardot Tampereen tavoitteena on olla ravintola, johon voi poiketa yhtä luontevasti lounaalle, cocktailille kuin pitkälle illalliselle.
"Tärkeintä meille on tunnelma. Haluamme luoda ravintolan, jossa palvelu on lämmintä, ruoka herkullista ja asiakkaiden on helppo viihtyä. Toivomme, että Bardot’sta tulee tamperelaisten uusi lempiravintola, jonne pistäydytään spontaanisti viihtymään", Välimäki summaa.
Bistro Bardot Tampere avataan yleisölle marraskuussa Kehräsaaressa.
Pöytävarauksia on mahdollista tehdä pian.
Ravintolaan haetaan nyt työntekijöitä useisiin avoimiin paikkoihin. Hakemuksen ja CV:n palkkatoiveen kera voi lähettää rekry@hansvalimaki.fi 31.8. mennessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot:
Maria von Graevenitz-Välimäki
Puh: 040 500 1245
Sähköposti: maria@hansvalimaki.fi
Arto Rastas
Puh: +358 415058341
Sähköposti: arto@artorastas.fi
http://www.artorastas.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Le Fou Oy
Hans Välimäki avaa viidennen ravintolansa viiden vuoden sisään – Pariisin sykkeestä inspiroitunut Brasserie Lionne haastaa Helsingin aamiastarjonnan22.1.2025 15:00:00 EET | Tiedote
Helsingin ravintolakenttä saa keväällä uuden tulokkaan, kun Brasserie Lionne avaa ovensa ikonisessa osoitteessa Pohjoisesplanadi 37.
Hans Välimäki ja Arto Rastas tiimeineen avaavat jo kolmannen ravintolan vuoden sisään – Bouchon Carême avautuu ikoniseen osoitteeseen Helsingin Aleksanterinkadulle23.5.2024 09:15:00 EEST | Tiedote
Helsinkiläiset ranskalaisen keittiön ystävät ja kulinaristit saavat elokuussa uuden kohtauspaikan, kun Hans Välimäen ja Arto Rastaan uusin ravintola, Bouchon Carême, avaa ovensa ikonisessa osoitteessa Aleksanterinkatu 13.
Hans Välimäki ja Arto Rastas tiimeineen avaavat Helsingin ydinkeskustaan kaksi ravintolaa9.5.2023 09:00:00 EEST | Tiedote
Miksi avata vain yhtä ravintolaa, kun voi avata kaksi? Keittiömestarit Hans Välimäki ja Arto Rastas tiimeineen avaavat Helsingin ydinkeskustaan syksyllä 2023 kaksi ravintolaa: italialaisen ”bistron” sekä brittiläisestä ruokakulttuurista inspiroituvan mereneläviin ja riistaan painottuvan gastropubin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme