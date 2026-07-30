Aluehallitus päätti yhteistoimintaneuvotteluista ja vahvisti hyvinvointialuejohtajan virkavalinnan

Aluehallitus valtuutti hyvinvointialueen johdon käynnistämään yt-neuvottelut

Aluehallitus valtuutti kokouksessa hyvinvointialueen johdon valmistelemaan neuvotteluesityksen, käynnistämään yt-neuvottelut sekä edustamaan työnantajaa yt-neuvotteluissa. Neuvotteluiden alkamisajankohdasta, aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Aluehallitus totesi, että yt-neuvotteluiden seurauksena mahdollisesti toteutettavista muutoksista päätetään erikseen hallintosäännössä määritellyn toimivaltajaon mukaisesti.

Lisäksi aluehallitus päätti, että yt-neuvotteluiden aikana ja tämän päätöksen tekemisestä lukien avoimeksi tulevien tehtävien täyttäminen ja rekrytoinnit kaikilta osin edellyttävät keskitettyä harkintaa ja täyttölupaa, jonka myöntää hyvinvointialuejohtaja toimialajohtajan ja henkilöstöjohtajan esityksestä. Vain välttämättömät rekrytoinnit voidaan toteuttaa täyttölupamenettelyn kautta palvelujen järjestämisen, asiakas- ja potilasturvallisuuden tai toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi perustellusta syystä.

Aluehallitus vahvisti hyvinvointialuejohtajan virkavalinnan ja hyväksyi johtajasopimuksen

Aluehallitus vahvisti Kari Hakarin valinnan Kymenlaakson hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan virkaan. Hakari ottaa hyvinvointialuejohtajan viran vastaan 24.8.2026. Aluehallitus hyväksyi myös hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen.