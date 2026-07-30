Kymenlaakson hyvinvointialue

Aluehallitus päätti yhteistoimintaneuvotteluista ja vahvisti hyvinvointialuejohtajan virkavalinnan

4.8.2026 11:09:19 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui tiistaina 4.8.2026. Kokouksen asioina olivat muun muassa yhteistoimintaneuvotteluiden eli yt-neuvotteluiden aloittaminen hyvinvointialueella sekä uuden hyvinvointialuejohtajan virkavalinnan vahvistaminen ja johtajasopimuksen hyväksyminen.

Piirroskuva, jossa on neljä eri teemasaarta yhdistävällä sillalla. Saaret kuvaavat yhteisöllisyyttä, taloutta, luontoa ja vapaa-aikaa.

Aluehallitus valtuutti hyvinvointialueen johdon käynnistämään yt-neuvottelut

Aluehallitus valtuutti kokouksessa hyvinvointialueen johdon valmistelemaan neuvotteluesityksen, käynnistämään yt-neuvottelut sekä edustamaan työnantajaa yt-neuvotteluissa. Neuvotteluiden alkamisajankohdasta, aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Aluehallitus totesi, että yt-neuvotteluiden seurauksena mahdollisesti toteutettavista muutoksista päätetään erikseen hallintosäännössä määritellyn toimivaltajaon mukaisesti.

Lisäksi aluehallitus päätti, että yt-neuvotteluiden aikana ja tämän päätöksen tekemisestä lukien avoimeksi tulevien tehtävien täyttäminen ja rekrytoinnit kaikilta osin edellyttävät keskitettyä harkintaa ja täyttölupaa, jonka myöntää hyvinvointialuejohtaja toimialajohtajan ja henkilöstöjohtajan esityksestä. Vain välttämättömät rekrytoinnit voidaan toteuttaa täyttölupamenettelyn kautta palvelujen järjestämisen, asiakas- ja potilasturvallisuuden tai toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi perustellusta syystä.

Aluehallitus vahvisti hyvinvointialuejohtajan virkavalinnan ja hyväksyi johtajasopimuksen

Aluehallitus vahvisti Kari Hakarin valinnan Kymenlaakson hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan virkaan. Hakari ottaa hyvinvointialuejohtajan viran vastaan 24.8.2026. Aluehallitus hyväksyi myös hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen.

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja yt-neuvotteluista:

Juhani Carlson
vt. hyvinvointialuejohtaja
p. 05 231 6200
juhani.carlson@kymenhva.fi

Lisätietoja hyvinvointialuejohtajan virkavalinnan vahvistamisesta ja johtajasopimuksesta:

Anne Heikkilä
Aluehallituksen puheenjohtaja
p. 040 700 9982
anne.heikkila@luottamus.kymenhva.fi

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye