Iiris Sjöblad aloitti Äären luovana johtajana
4.8.2026 13:24:22 EEST | Ääri | Tiedote
Äären uusi luova johtaja Iiris Sjöblad on yksisarvinen: ihminen, joka osaa sekä taiteen että liiketoiminnan. Se on myös Äären tavoite: tuoda kulttuuria bisnekseen ja bisnestä kulttuuriin, sillä ne hyötyvät toisistaan.
”Luovana johtajana olen kiinnostunut siitä, miten voimme muuttaa alaa sisältä päin: Miten lisäämme moninaisuutta eri projekteissa ja tuotannoissa? Miten säilytämme kilpailukykymme muuttuvassa markkinassa?” sanoo Äären luova johtaja, palkittu valokuvaaja ja elokuvaohjaaja Iiris Sjöblad.
Äären asiakaskunta ulottuu vakiintuneista suomalaisbrändeistä kansainvälistä kasvua hakeviin yrityksiin. Sjöbladin myötä yhteistyötä eri alojen välillä syvennetään entisestään.
”Iiris on kerännyt arvostusta niin kaupalliselta kuin kulttuurin puolelta. Se on poikkeuksellista, ja se on myös Äären tavoite. Uskomme, että monipuolinen, alojen rajat ylittävä luova yhteistyö on juuri sitä, mitä Suomi tarvitsee. Suomessa on paljon passiivista luovaa pääomaa, jota emme ole vielä onnistuneet hyödyntämään,” kertoo Äären toimitusjohtaja Reino Tikkanen.
”Uteliaisuus ja aito halu uudistua on paras resepti eteenpäin menemiselle. Tämä koskee meitä sekä yksilöinä että yrityksenä. Olen äärimmäisen kiitollinen siitä, että olemme onnistuneet pitämään itsemme riittävän kiinnostavina, jotta Iiriksen kaltainen tekijä on valinnut juuri meidät ammatilliseksi kodikseen,” sanoo Äären perustaja Kimmo Syväri.
Ääri pitää ovensa ja ikkunansa auki uusille ideoille, liiketoimintamalleille ja ihmisille. Luovan toimistomme DNA:n muodostaa kolmiosainen vauhtipyörä: uteliaisuus, ymmärrys ja arvostus. Sjöbladin avulla pyörä kiihtyy.
”Kaikessa toiminnassa täytyy pohtia, miten seuraava sukupolvi kokee tekemisemme. Siksi kuuntelen korvat höröllä itseäni nuorempien näkemyksiä ja toiveita – ilman heitä työllämme ei ole lopulta kovin suurta merkitystä,” sanoo Sjöblad.
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Yhteyshenkilöt
Iiris SjöbladLuova johtajaÄäriPuh:+358408320758iiris@aariofficial.com
Kimmo SyväriPerustajaÄäriPuh:+358405203646kimmo@aariofficial.com
Reino TikkanenToimitusjohtajaÄäriPuh:+358505730707reino@aariofficial.com
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Lisätietoja
Iiris Sjöblad on suomalainen ohjaaja, valokuvaaja ja kuvaaja. Hän on toiminut yrittäjänä luovalla alalla vuodesta 2016. Hänen kuvaamansa lyhytelokuva Hei hei Tornio voitti Jussi-palkinnon vuonna 2022, ja hänen töitään on palkittu ulkomailla. Vuodesta 2023 hän on ollut Canonin brändilähettiläs Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Kesällä 2026 hän valmistui taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta, elokuvataiteen laitokselta.
Tietoja julkaisijasta
Ääri tekee projekteja strategisesta suunnittelusta dokumentaarisiin elokuviin asti. Asiakkaisiin kuuluu vakiintuneita suomalaisia brändejä kuten Outokumpu, Sinebrychoff, Metsä Group, Aalto-yliopisto ja Lumene, sekä vahvaa kansainvälistä kasvua hakevia nuoria yrityksiä kuten LiquidSun, Neural DSP ja Confoot. Olemme omistautuneet antamaan ideoille kodin ja luomaan niille elinvoimaiset olosuhteet kehittyä ja kasvaa.
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