Iiris Sjöblad aloitti Äären luovana johtajana

”Luovana johtajana olen kiinnostunut siitä, miten voimme muuttaa alaa sisältä päin: Miten lisäämme moninaisuutta eri projekteissa ja tuotannoissa? Miten säilytämme kilpailukykymme muuttuvassa markkinassa?” sanoo Äären luova johtaja, palkittu valokuvaaja ja elokuvaohjaaja Iiris Sjöblad.

Äären asiakaskunta ulottuu vakiintuneista suomalaisbrändeistä kansainvälistä kasvua hakeviin yrityksiin. Sjöbladin myötä yhteistyötä eri alojen välillä syvennetään entisestään.

”Iiris on kerännyt arvostusta niin kaupalliselta kuin kulttuurin puolelta. Se on poikkeuksellista, ja se on myös Äären tavoite. Uskomme, että monipuolinen, alojen rajat ylittävä luova yhteistyö on juuri sitä, mitä Suomi tarvitsee. Suomessa on paljon passiivista luovaa pääomaa, jota emme ole vielä onnistuneet hyödyntämään,” kertoo Äären toimitusjohtaja Reino Tikkanen.

”Uteliaisuus ja aito halu uudistua on paras resepti eteenpäin menemiselle. Tämä koskee meitä sekä yksilöinä että yrityksenä. Olen äärimmäisen kiitollinen siitä, että olemme onnistuneet pitämään itsemme riittävän kiinnostavina, jotta Iiriksen kaltainen tekijä on valinnut juuri meidät ammatilliseksi kodikseen,” sanoo Äären perustaja Kimmo Syväri.

Ääri pitää ovensa ja ikkunansa auki uusille ideoille, liiketoimintamalleille ja ihmisille. Luovan toimistomme DNA:n muodostaa kolmiosainen vauhtipyörä: uteliaisuus, ymmärrys ja arvostus. Sjöbladin avulla pyörä kiihtyy.

”Kaikessa toiminnassa täytyy pohtia, miten seuraava sukupolvi kokee tekemisemme. Siksi kuuntelen korvat höröllä itseäni nuorempien näkemyksiä ja toiveita – ilman heitä työllämme ei ole lopulta kovin suurta merkitystä,” sanoo Sjöblad.