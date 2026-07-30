Momentum Kirjat

Torikadun eläkeläisnaiset ryhtyvät suojelemaan Heinolan katuja uutuusromaanissa Torikatu 1

4.8.2026 11:42:44 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote

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Heinolan rauhallisilla kaduilla kaikki näyttää tavalliselta - kunnes Maija huomaa puistossa hiippailevan oudon naisen.

Torikatu 1, Tiina Välimäki
Torikatu 1, Tiina Välimäki

Tiina Välimäen romaani Torikatu 1 on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Heinolan rauhallisilla kaduilla kaikki näyttää tavalliselta - kunnes Maija huomaa puistossa hiippailevan oudon naisen.

Torikadun naapuruston eläkeläisnaiset perustavat oman “Nonnakomissionsa” selvittääkseen, mistä on kyse. Aluksi tapaus vaikuttaa harmittomalta, mutta tutkimusten edetessä he törmäävät johonkin paljon synkempään.

Samaan aikaan pitkän kiusaamisen kohteena ollut nuori hautoo kostoa. Viha kasvaa vaaralliseksi suunnitelmaksi, joka uhkaa paitsi yksittäisiä ihmisiä myös koko yhteisöä.

Kun johtolangat alkavat yhdistyä, Nonnakomission on toimittava nopeasti. Mutta ehtivätkö he ratkaista arvoituksen ennen kuin tragedia iskee?

Torikatu 1 on lämminhenkinen, mutta jännittävä kertomus ystävyydestä, yhteisöllisyydestä ja siitä, kuinka tavalliset ihmiset voivat yhdessä tehdä poikkeuksellisia tekoja.

Tiina Välimäki (1961) on entinen helsinkiläinen koulusihteeri, nykyinen eläkeläinen ja jazzlaulaja Heinolasta. Hän on aiemmin julkaissut Tiina Kallionpää-nimellä kaksi jännäriä, Donna-MaDonna: Murha muotitalossa ja Lady Day: Murha jazzlaulukilpailussa, jonka kylkeen on julkaistu myös jazz-stankkualbumi

VÄLIMÄKI, TIINA : Torikatu 1 
244 sivua
Nidottu, Pehmeäkantinen
ISBN 9789524173902
Ilmestymisaika: Elokuu 2026

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