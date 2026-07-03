Speweld Service osaksi Nimlaksen verkostoa – yrityskauppa vahvistui

Orimattilalainen Speweld Service on erikoistunut teollisuuden kunnossapitoon, vaativiin hitsauksiin, painelaitteisiin ja teollisuusputkistojen asennuksiin. Yhtiö palvelee prosessi-, energia- ja muuta raskasta teollisuutta valtakunnallisesti.

Speweld Servicen liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa, ja yhtiöllä on noin 90 työntekijää. Sen tukena toimii noin 400 alihankinta-ammattilaisen verkosto, minkä ansiosta yhtiö pystyy toteuttamaan myös erittäin laajoja teollisuuden seisokki- ja kunnossapitohankkeita eri puolilla Suomea.

– Speweld Service on erinomainen esimerkki yrittäjävetoisesta yrityksestä, jonka kanssa haluamme rakentaa Nimlasta. Yrityskauppa vahvistaa asemaamme Suomessa ja tukee kasvustrategiaamme, jossa kasvamme sekä nykyisillä liiketoiminta-alueillamme että uusissa teknisissä palveluissa. Toivotan koko Speweld Servicen tiimin lämpimästi tervetulleeksi Nimlas-verkostoon, sanoo Nimlas Finlandin toimitusjohtaja Tiina Koppinen.

Yrityskaupan myötä Speweld Service Oy:n neljä omistajaa liittyivät Nimlaksen osakkaiksi.

Osa Nimlas Groupin kasvustrategiaa

Yrityskauppa on osa Nimlas Groupin 4–40–4-kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa liiketoiminta jokaisella nykyisellä pohjoismaisella markkinalla ja laajentua samalla uusiin Euroopan maihin. Suomessa tavoitteena on kasvattaa liiketoiminta noin 800 miljoonaan euroon.

Suomessa Nimlas kasvaa yritysostoilla, orgaanisesti ja perustamalla uusia yhtiöitä yhdessä yrittäjien kanssa. Speweld Service vahvistaa konsernin teknisiä palveluita teollisissa ympäristöissä ja on ensimmäinen askel kasvussamme teollisuuden teknisissä palveluissa.

Yrityskaupan jälkeen Nimlas-verkostoon kuuluu 49 yrittäjävetoista yhtiötä Suomessa.