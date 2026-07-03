Nimlas

Speweld Service osaksi Nimlaksen verkostoa – yrityskauppa vahvistui

17.8.2026 14:00:00 EEST | Nimlas | Tiedote

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Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt Nimlas Finland Oy:n ja Speweld Service Oy:n välisen yrityskaupan. Speweld Service liittyy osaksi Nimlaksen yrittäjävetoista yhtiöverkostoa, jonka myötä konserni laajentaa rakennusten talotekniikasta myös teollisten ympäristöjen teknisiin palveluihin.

Kuva hitsaajasta työskentelemässä kirkkaassa valossa. Hänen työvaatteissaan lukee "Speweld Service".
Speweld Service jatkaa toimintaansa omalla nimellään osana Nimlaksen verkostoa. Kuva: Aki Rask

Orimattilalainen Speweld Service on erikoistunut teollisuuden kunnossapitoon, vaativiin hitsauksiin, painelaitteisiin ja teollisuusputkistojen asennuksiin. Yhtiö palvelee prosessi-, energia- ja muuta raskasta teollisuutta valtakunnallisesti.

Speweld Servicen liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa, ja yhtiöllä on noin 90 työntekijää. Sen tukena toimii noin 400 alihankinta-ammattilaisen verkosto, minkä ansiosta yhtiö pystyy toteuttamaan myös erittäin laajoja teollisuuden seisokki- ja kunnossapitohankkeita eri puolilla Suomea.

– Speweld Service on erinomainen esimerkki yrittäjävetoisesta yrityksestä, jonka kanssa haluamme rakentaa Nimlasta. Yrityskauppa vahvistaa asemaamme Suomessa ja tukee kasvustrategiaamme, jossa kasvamme sekä nykyisillä liiketoiminta-alueillamme että uusissa teknisissä palveluissa. Toivotan koko Speweld Servicen tiimin lämpimästi tervetulleeksi Nimlas-verkostoon, sanoo Nimlas Finlandin toimitusjohtaja Tiina Koppinen.

Yrityskaupan myötä Speweld Service Oy:n neljä omistajaa liittyivät Nimlaksen osakkaiksi.

Osa Nimlas Groupin kasvustrategiaa

Yrityskauppa on osa Nimlas Groupin 4–40–4-kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa liiketoiminta jokaisella nykyisellä pohjoismaisella markkinalla ja laajentua samalla uusiin Euroopan maihin. Suomessa tavoitteena on kasvattaa liiketoiminta noin 800 miljoonaan euroon.

Suomessa Nimlas kasvaa yritysostoilla, orgaanisesti ja perustamalla uusia yhtiöitä yhdessä yrittäjien kanssa. Speweld Service vahvistaa konsernin teknisiä palveluita teollisissa ympäristöissä ja on ensimmäinen askel kasvussamme teollisuuden teknisissä palveluissa.

Yrityskaupan jälkeen Nimlas-verkostoon kuuluu 49 yrittäjävetoista yhtiötä Suomessa. 

Avainsanat

nimlastalotekniikkayrityskauppayritysostospeweld serviceteollisuuden kunnossapito

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Speweld Service liittyy mukaan Nimlakseen. Kuvassa Aku Salminen ja Tuomo Hoikkanen (Speweld), Pekka Pöykkö (Nimlas), Lasse Keskevaari ja Michael Kraus (Speweld) ja Toni Ranta (Nimlas).
Speweld Service liittyy mukaan Nimlakseen. Kuvassa Aku Salminen ja Tuomo Hoikkanen (Speweld), Pekka Pöykkö (Nimlas), Lasse Keskevaari ja Michael Kraus (Speweld) ja Toni Ranta (Nimlas).
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Speweld Service on painelaitteisiin ja vaativiin hitsauksiin erikoistunut yritys Orimattilasta, joka palvelee teollisuusasiakkaita koko Suomessa.
Speweld Service on painelaitteisiin ja vaativiin hitsauksiin erikoistunut yritys Orimattilasta, joka palvelee teollisuusasiakkaita koko Suomessa.
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Speweld Service Oy toteuttaa teollisuusputkistojen suunnittelua, valmistusta ja asennusta vaativiin teollisuuskohteisiin. Yrityksen vahvuus on kokemus teollisuuden projekteista, sertifioitu hitsausosaaminen sekä kyky toteuttaa kokonaisia putkistoprojekteja suunnittelusta käyttöönottoon.
Speweld Service Oy toteuttaa teollisuusputkistojen suunnittelua, valmistusta ja asennusta vaativiin teollisuuskohteisiin. Yrityksen vahvuus on kokemus teollisuuden projekteista, sertifioitu hitsausosaaminen sekä kyky toteuttaa kokonaisia putkistoprojekteja suunnittelusta käyttöönottoon.
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Linkit

Nimlas Finland Oy

Nimlas on yksi Pohjoismaiden johtavista teknisten asennusten ja palveluiden toimijoista. Kasvava konserni muodostuu Suomessa lähes 50 paikallisesta yhtiöstä, joissa työskentelee yli 1 800 ammattilaista. Nimlaksen yhtiöt tarjoavat projekteja ja palveluita muun muassa sähkö-, LVI-, automaatio-, kylmätekniikka-, paloturva- ja turvatekniikan aloilla sekä teollisuuden kunnossapidossa. Nimlas yhdistää paikallisen yrittäjyyden ja suuremman organisaation vahvuudet osana Pohjoismaista konsernia, joka kasvaa myös Euroopassa. Vuonna 2025 Nimlaksen liikevaihto Suomessa oli noin 334 miljoonaa euroa (pro forma). Lisätietoja: nimlas.fi

Speweld Service Oy

Speweld Service Oy on orimattilalainen teollisuuden kunnossapitoon, vaativiin hitsauksiin, painelaitteisiin ja teollisuusputkistojen asennuksiin erikoistunut yritys. Yhtiö palvelee valtakunnallisesti prosessi-, energia- ja muuta raskasta teollisuutta. Speweld Service tunnetaan vaativien kunnossapito-, projekti- ja seisokkitöiden toteuttajana sekä vahvasta turvallisuus-, laatu- ja hitsausosaamisestaan. Yhtiöllä on noin 90 työntekijää, noin 400 alihankkijan verkosto sekä konepajat Orimattilassa ja Porvoossa. Speweld Servicen vuotuinen liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa. Lisätietoja: speweld.fi

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