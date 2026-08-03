Attendo

Taru Salo Attendon henkilöstökokemusjohtajaksi – kokenut muutosjohtaja vahvistamaan henkilöstökokemusta ja Attendon uudistumista

4.8.2026 14:00:00 EEST | Attendo | Tiedote

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Attendo nimittää Taru Salon uudeksi henkilöstökokemusjohtajakseen. Nimitys tukee Attendon uudistumista sekä panostusta henkilöstökokemukseen, johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin tilanteessa, jossa teknologia, tekoäly ja muuttuva työelämä uudistavat työn tekemisen tapoja. Samalla kilpailu hoiva-alan osaavasta työvoimasta kiristyy.

Taru Salo on Attendon uusi henkilöstökokemusjohtaja.
Taru Salo on Attendon uusi henkilöstökokemusjohtaja. Kuva: Tommi Viitala

Attendo työllistää Suomessa noin 17 000 ihmistä. Hoivan ja asumispalveluiden kysyntä kasvaa väestön ikääntyessä, kun taas osaavan työvoiman saatavuus haastaa koko toimialaa. Hyvä henkilöstökokemus, vahva johtaminen ja osaava henkilöstö ovat keskeisiä edellytyksiä laadukkaalle hoivalle, toiminnan uudistumiselle ja Attendon pitkäjänteiselle menestykselle. Teknologian ja tekoälyn hyödyntäminen tarjoaa samalla mahdollisuuksia sujuvoittaa työtä ja vahvistaa henkilöstön mahdollisuuksia keskittyä kaikkein merkityksellisimpään: ihmisten kohtaamiseen ja laadukkaaseen hoivaan. 

”Attendolaisten hyvinvointi ja tyytyväisyys ovat olleet minulle tärkeimpiä asioita koko toimitusjohtajuuteni ajan. Olemme parantaneet läheis- ja asukastyytyväisyyttä merkittävästi viime vuosina, ja se on suoraan yhteydessä siihen, miten hyvin tuemme henkilöstöämme ja onnistumme johtamisessa. Toimintaympäristön muuttuessa tarvitsemme entistä vahvempaa henkilöstöjohtamista, kykyä uudistua ja rohkeutta hyödyntää teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Näin varmistamme, että olemme aidosti koti asukkaillemme, hyvä työpaikka attendolaisille ja paras kumppani hyvinvointialueille”, sanoo Virpi Holmqvist, Attendo Suomen toimitusjohtaja. 

Taru Salo aloittaa tehtävässään 14.9.2026. Hän vastaa jatkossa Attendon henkilöstöstrategian ja henkilöstökokemuksen kehittämisestä, johtamisen ja osaamisen vahvistamisesta sekä organisaation uudistumisen tukemisesta koko organisaatiossa. 

Salolla on yli 13 vuoden kokemus strategisesta henkilöstöjohtamisesta, liiketoiminnan uudistamisesta ja vaativien organisaatiomuutosten johtamisesta suomalaisissa pörssiyhtiöissä ja kansainvälisissä konserneissa. Hän siirtyy Attendoon Siili Solutions Oyj:stä, jossa hän on toiminut henkilöstö- ja viestintäjohtajana sekä johtanut yhtiön tekoälytransformaatio-ohjelmaa. Hänet valittiin vuonna 2025 AI Finlandin AI Forerunner Female -palkinnon saajaksi tunnustuksena työstään tekoälyn hyödyntämisen edistäjänä. Aiemmin hän on vastannut henkilöstöasioista Destiassa ja useissa muissa suomalaisissa yrityksissä. Salo tunnetaan myös aktiivisena keynote-puhujana johtamisen, muutoksen ja tulevaisuuden työn teemoista. 

”Minua innostaa mahdollisuus rakentaa Attendosta entistä vahvempi työpaikka ihmisille, jotka tekevät yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä. Uskon, että erinomainen henkilöstökokemus, hyvä johtaminen ja liiketoiminnan menestys vahvistavat toisiaan. Haluan yhdessä attendolaisten kanssa rakentaa kulttuuria, jossa ihmiset voivat hyvin, kasvavat osaajina ja uskaltavat uudistua. Samalla tavoitteeni on varmistaa, että henkilöstöjohtaminen tukee vahvasti Attendon strategiaa, laadukasta hoivaa ja tulevaisuuden kilpailukykyä”, Taru Salo sanoo. 

Lisätiedot: 
Toimitusjohtaja Virpi Holmqvist, virpi.holmqvist@attendo.fi 

Mahdolliset haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Anni Lehden kautta, anni.lehti@attendo.fi, p. 040 534 5935  

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Attendo

Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja

Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi

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