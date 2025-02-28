Legrand Care ostaa Axel Healthin

Legrand Care vahvistaa asemaansa Pohjoismaissa ostamalla suomalaisen Axel Healthin. Axel Health on tunnettu ja luotettu toimija potilasvirtojen hallinnassa – sen ratkaisut auttavat suomalaisia ja ruotsalaisia terveydenhuollon organisaatioita sujuvoittamaan arkeaan.

Yritysosto jatkaa Legrand Caren kasvutarinaa: yhtiö on aiemmin hankkinut Enovationin (2024) ja Performationin (2025). Axel Health on tässä tarinassa luonnollinen seuraava askel. Yhdessä yhtiöt rakentavat kestävämpää ja paremmin yhteen toimivaa terveydenhuoltoa – sellaista, joka on aina kaikkien saatavilla.

Kaupan myötä syntyy uusia mahdollisuuksia kasvattaa digitaalisen terveydenhuollon markkinaa Suomessa ja vahvistaa jalansijaa Ruotsissa. Legrand Caren Enovation-alusta ja Axel Healthin ratkaisut sopivat yhteen erinomaisesti, ja yhdistetty osaaminen tuo lisäarvoa myös laajemmin Euroopassa. Tavoite on selkeä: parempi potilaskokemus, sujuvampi arki hoitohenkilöstölle ja entistä tehokkaammat toimintatavat terveydenhuollon organisaatioille.

Axel Healthin toimitusjohtaja Ilari Laaksonen kuvailee kauppaa innostuneena:

"Tämä avaa meille ja asiakkaillemme aivan uusia mahdollisuuksia. Legrand Caresta löysimme kumppanin, jonka toiminnasta tunnistaa saman asiakaslähtöisen ja rennon otteen kuin meiltä. Yhdessä pääsemme viemään ratkaisujamme eteenpäin vieläkin vahvemmin – samalla porukalla ja samalla asenteella, joka on aina ollut meidän juttumme."

Legrand Caren toimitusjohtaja Chris Dodd kommentoi hankintaa:

"Axel Health on rakentanut vahvan maineen potilasvirtojen hallinnassa, ja heidän osaamisensa täydentää digitaalista hoivatarjontaamme juuri oikealla tavalla. Meillä on samanlainen näkemys siitä, miten teknologialla rakennetaan kestävää terveydenhuoltoa. Yhdessä pystymme tarjoamaan terveydenhuollon toimijoille entistä laajemman ja paremmin toimivan kokonaisuuden."