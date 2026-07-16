Suomen pelimuseo suljettu uudistuksen vuoksi – avautuu uudistettuna lokakuussa

Museokeskus Vapriikin toisessa kerroksessa sijaitseva Suomen pelimuseo saa uudistuksessa noin 100 neliömetriä lisää näyttelytilaa. Samalla näyttelyn visuaalinen ilme sekä tekniset ratkaisut päivitetään vastaamaan paremmin nykypäivän tarpeita.

Näyttelyssä esitellään yhteensä 110 suomalaista peliä. Mukana on digitaalisia pelejä, roolipelejä, lauta- ja korttipelejä, larppeja, miniatyyripelejä sekä ajosimulaattoreita. Aikamatka suomalaisen pelaamisen historiaan alkaa 1800-luvun lautapeleistä ja ulottuu aina uusimpiin pelijulkaisuihin asti. Pelihallissa kävijät pääsevät kokeilemaan muun muassa flippereitä, arcade-klassikoita ja 1970-luvun elektromekaanisia laitteita.

Uudistuksen myötä näyttelyyn rakentuu myös oma tapahtumatila peluutuksia, tapahtumia ja vapaata pelaamista varten. Lisäksi näyttelyn arkistopisteessä voi tutustua pelihistoriaan.

Suurin osa näyttelyn nykyisistä sisällöistä säilyy, mutta kävijöitä odottaa myös runsaasti uutta koettavaa. Uudistettuun näyttelyyn tulee noin 30 uutta peliä, joiden valinnassa on hyödynnetty kävijöiden toiveita. Lisäksi pelien tekijät ovat toimittaneet näyttelyyn materiaalia, joka avaa pelien syntyprosessia ja pelinkehityksen kulisseja entistä perusteellisemmin.

Suomen pelimuseo avautuu uudistettuna perjantaina 10.10. museokeskus Vapriikissa.