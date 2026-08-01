Kenossa jaossa tavallista muhkeammat voitot
4.8.2026 13:23:51 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Kaikki kenovoitot maksetaan 20 prosenttia suurempina 3.–9. elokuuta välisenä aikana automaattisesti kaikissa arvonnoissa, kaikilla kenotasoilla ja kaikissa pelimuodoissa.
Kenon korotettujen voittojen viikkoa vietetään jälleen elokuun ensimmäisellä viikolla.
- Kenon tämän vuoden suurimmat voitot ovat matkanneet Kankaanpäähän, Lohjalle, Hyvinkäälle ja Pälkäneelle. Näistä helmikuun alussa Lohjalle osunut 325 000 euron voitto pelattiin tuolloin korotettujen voittojen viikolla. Jännityksellä jäämme odottamaan, mihin päin Suomea matkaavat tällä viikolla muhkeimmat voitot, sanoo Veikkauksen senior viestintäasiantuntija Minna Sundholm.
Tämän vuoden tähän mennessä suurin voitto Kenosta lähti matkaan maaliskuun alussa, kun nettipelaaja Kankaanpäästä nappasi puolen miljoonan euron voiton.
|Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
|Päivämäärä
|Voittosumma
|Paikkakunta
|8.3.
|500 000,00 €
|Kankaanpää
|4.2.
|325 000,00 €
|Lohja
|17.2.
|250 000,00 €
|Hyvinkää
|25.5.
|250 000,00 €
|Pälkäne
|21.7.
|200 000,00 €
|Kankaanpää
|30.3.
|200 000,00 €
|Äänekoski
|9.5.
|100 000,00 €
|Orimattila
|25.4.
|100 000,00 €
|Uusikaupunki
|26.3.
|100 000,00 €
|Rauma
|19.3.
|100 000,00 €
|Mikkeli
|15.3.
|100 000,00 €
|Isokyrö
|20.2.
|100 000,00 €
|Kurikka
|26.1.
|100 000,00 €
|Joensuu
|24.1.
|100 000,00 €
|Seinäjoki
|4.3.
|100 000,00 €
|Helsinki
|3.4.
|100 000,00 €
|Lohja
|21.6.
|100 000,00 €
|Turku
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