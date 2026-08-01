Veikkaus Oy

Kenossa jaossa tavallista muhkeammat voitot

4.8.2026 13:23:51 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Kaikki kenovoitot maksetaan 20 prosenttia suurempina 3.–9. elokuuta välisenä aikana automaattisesti kaikissa arvonnoissa, kaikilla kenotasoilla ja kaikissa pelimuodoissa.

Käsi pitelee älypuhelinta, jonka näytöllä on keltaoranssisävyinen Veikkauksen Keno-pelivalikko; taustalla näkyy vaalea verho ja vihreä huonekasvi.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Veikkaus

Kenon korotettujen voittojen viikkoa vietetään jälleen elokuun ensimmäisellä viikolla.

- Kenon tämän vuoden suurimmat voitot ovat matkanneet Kankaanpäähän, Lohjalle, Hyvinkäälle ja Pälkäneelle. Näistä helmikuun alussa Lohjalle osunut 325 000 euron voitto pelattiin tuolloin korotettujen voittojen viikolla. Jännityksellä jäämme odottamaan, mihin päin Suomea matkaavat tällä viikolla muhkeimmat voitot, sanoo Veikkauksen senior viestintäasiantuntija Minna Sundholm.

Tämän vuoden tähän mennessä suurin voitto Kenosta lähti matkaan maaliskuun alussa, kun nettipelaaja Kankaanpäästä nappasi puolen miljoonan euron voiton. 

Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
Päivämäärä Voittosumma Paikkakunta
8.3. 500 000,00 €  Kankaanpää
4.2. 325 000,00 €  Lohja
17.2. 250 000,00 €  Hyvinkää
25.5. 250 000,00 €  Pälkäne
21.7. 200 000,00 €  Kankaanpää
30.3. 200 000,00 €  Äänekoski
9.5. 100 000,00 €  Orimattila
25.4. 100 000,00 €  Uusikaupunki
26.3. 100 000,00 €  Rauma
19.3. 100 000,00 €  Mikkeli
15.3. 100 000,00 €  Isokyrö
20.2. 100 000,00 €  Kurikka
26.1. 100 000,00 €  Joensuu
24.1. 100 000,00 €  Seinäjoki
4.3. 100 000,00 €  Helsinki
3.4. 100 000,00 €  Lohja
21.6. 100 000,00 €  Turku

Avainsanat

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