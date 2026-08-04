Virtaa täysin uusin ehdoin

Akun loppuminen juuri sillä kriittisimmällä hetkellä on turhauttava kokemus, joka on vaivihkaa muuttanut täysin sen, mitä odotamme älypuhelimiltamme. Vaikka alalla on vuosien ajan kilpailtu yhä edistyneemmillä kameroilla, näytöillä ja erikoistoiminnoilla, kuluttajien tärkeysjärjestys on mennyt uusiksi. Viesti on harvinaisen selvä: laitteen hienoimmistakaan ominaisuuksista ei ole iloa, jos se ei pysy käynnissä silloin, kun sitä todella tarvitaan.

Counterpoint Researchin Counterpoint Researchin kuluttajanäkemystutkimusten sarjan 2026 tammikuulta saatujen tulosten perusteella akunkestosta on tullut hinnan ja kameran laadun ohi tärkein tekijä, joka vaikuttaa uuden älypuhelimen ostopäätökseen[1]. Jopa generatiivisen tekoälyn kaltaiset näkyvät innovaatiot ovat monille toissijaisia sen rinnalla, että puhelin kestää käyttöä koko päivän. Samaan aikaan Canalysin raportti osoittaa, että 75 prosenttia kuluttajista pitää vanhan laitteen akun heikentymistä pääasiallisena syynä uuden puhelimen hankintaan[2].

HONORille nämä löydökset vahvistavat olennaisen seikan: akun innovaatiot eivät ole enää pelkkä tekninen yksityiskohta. Kyse on luottamuksesta, sujuvuudesta ja arjen luotettavuudesta. Siksi HONORin akkuajattelu ei keskity vain kapasiteetin kasvattamiseen, vaan siihen, miten teho, ohuus, turvallisuus ja pitkäikäisyys yhdistyvät saumattomasti samassa laitteessa.

Akkuinnovaatiot lähtevät käyttäjästä

HONORille akku on erottamaton osa tuotesuunnittelua. Tavoitteena on luoda laitteita, joissa tyylikkyys, koko päivän akunkesto ja pitkäikäisyys yhdistyvät saumattomasti. Tämä on erityisen vaikeaa taittuvissa puhelimissa, sillä isot näytöt kuluttavat paljon virtaa ja ohut muotoilu jättää vähemmän tilaa akuille. Koska perinteiset grafiittiakut eivät enää riitä tähän, HONORin vastaus on pii-hiiliakkuteknologia. Uuden teknologian myötä käyttäjän ei tarvitse tehdä kompromisseja designin ja akunkeston välillä.

Kompromisseista eroon

Piianodia hyödyntävät pii-hiili-akut pystyvät varastoimaan merkittävästi enemmän energiaa samaan tilaan kuin perinteiset grafiittiakut, mikä mahdollistaa yhä ohuempien laitteiden suunnittelun. HONORille tässä teknologisessa loikassa on kuitenkin kyse muustakin kuin vain vaikuttavista luvuista: tavoitteena on poistaa alan pitkäaikaiset kompromissit ja luoda oikeasti tehokkaampi sekä kestävämpi akku arjen muuttuviin tarpeisiin.

Tämä ajattelu näkyy vahvasti HONOR Magic V6 -puhelimessa. Laitteen erittäin ohuisiin kuoriin on saatu mahtumaan 6660 milliampeeritunnin pii-hiili-akku, jonka energiatiheys (921 Wh/L) ja osuus laitteen tilavuudesta (27,02 %) ovat taittuvalle puhelimelle poikkeuksellisen korkeita. Turvallisuutta ja käyttöikää parantavat yli 40 prosenttia kasvanut pistonkestävyys sekä edistyksellinen HONOR E2 -virranhallintapiiri, joka seuraa ja optimoi akun toimintaa älykkäästi.

Kaikkien näiden teknisten edistysaskelten takana on yksi selkeä päämäärä: älypuhelimen virrankulutuksen pitäisi jäädä arjessa täysin taka-alalle. Käyttäjän ei tarvitse kantaa jatkuvaa huolta akun riittävyydestä, vaan laite on yksinkertaisesti valmiina silloin, kun sitä tarvitaan.

Tehoa arkeen

Taittuvien puhelinten suunnittelussa jokaisella millimetrillä on väliä. HONORin akkuinnovaatiot eivät perustukaan yksittäiseen läpimurtoon, vaan jatkuvaan materiaalien ja rakenteiden kehittämiseen. HONOR on esimerkiksi kehittänyt viidennen sukupolven pii-hiilianodimateriaalin yhdessä ATL:n kanssa. Uusi ratkaisu sallii aiempaa suuremman piipitoisuuden ja päihittää samalla teknologian perinteisen kompastuskiven: piin laajenemisen laitetta ladattaessa.

Pelkkä akun koko ei kuitenkaan ratkaise kaikkea. Älykäs virranhallintajärjestelmä pitää huolen siitä, että lataaminen on tehokasta ja akku pysyy terveenä pitkään. Suomen oloissa merkittävä parannus on myös akun erinomainen pakkaskestävyys.

Kaiken keskiössä on mielenrauha. Älypuhelin on tehty työntekoa, matkustamista, sisällöntuotantoa ja yhteydenpitoa varten. Kun akkuteknologia on viety näin pitkälle, laitteen käyttäjä voi keskittyä olennaiseen ilman huolta akun yllättävästä hyytymisestä.

Saatavuus

HONOR Magic V6 on saatavilla Suomessa jälleenmyyjiltä ja operaattoreilta suositushintaan 2299 euroa.

Se on erinomainen vaihtoehto käyttäjille, jotka etsivät erittäin ohutta taittuvanäyttöistä huippupuhelinta, jossa yhdistyvät kestävyys, suurikapasiteettinen akku ja edistyneet tuottavuusominaisuudet. Laitteen kestävyys on lisäksi todistettu saranatesteissä.

Katso video akun kestosta: https://www.youtube.com/watch?v=Rh9OcQcIX3I

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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.

Lähteet

[1] Counterpoint Research, Global Smartphone Consumer Lens 2025/2026: Shift in Purchase Drivers and the AI Paradox, Consumer Insights Series, tammikuu 2026.

[2] Canalys, Smart Sustainability & Lifecycle Report: What Drives the Global Smartphone Upgrade Cycle in 2026?, Market Pulse Report, helmikuu 2026.