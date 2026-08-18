"Uran aikana oon ajanut hevostenomistajille rahaa 16 miljoonaa" - Raviurheilun arkea seurataan Rata auki -uutuusohjelmassa
20.8.2026 09:49:35 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Rata auki alkaa Ruudussa ja Nelosella maanantaina 24. elokuuta.
Rata auki on dokumentaarinen realitysarja suomalaisen raviurheilun ytimestä. Sarjan päähenkilöinä nähdään huippuohjastaja Hannu Torvinen, määrätietoinen nouseva tähti Milla Markkanen sekä lajilegenda Tapio Perttunen.
Raveissa liikkuu isot palkintorahat ja heti ensimmäisessä jaksossa päästään tutustumaan Hannu Torvisen vaikuttavaan uraan. Raviohjastaja Torvinen ajanut hevosilla kilpaa jo 15 vuoden ajan ja käärinyt palkintorahoja jopa 17,3 miljoonaa euroa. 34-vuotias Torvinen on tienannut uransa aikana myös hevostenomistajille yhteensä yli 16 miljoonaa euroa.
Rata auki seuraa päähenkilöitä yhden ravikesän ajan kohti lajin suurinta tapahtumaa, Kuninkuusraveja. Sarja ei keskity vain kilpailuihin ja tuloksiin, vaan siihen, mitä voittaminen vaatii ja mitä tappio jättää jälkeensä.
Rata auki -sarjan ensimmäinen jakso ilmestyy maksutta Ruutuun 24. elokuuta heti aamulla. Seuraavan jakson voi katsoa samana aamuna Ruutu+-tilauksella. Jaksoja esitetään myös Nelosella.
Yhteyshenkilöt
Saara KoivusaloContent Marketing Manager, Nelonen MediaPuh:050 3525203saara.koivusalo@nelonenmedia.fi
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Nelonen Media
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