Nelonen Media

"Uran aikana oon ajanut hevostenomistajille rahaa 16 miljoonaa" - Raviurheilun arkea seurataan Rata auki -uutuusohjelmassa

20.8.2026 09:49:35 EEST | Nelonen Media | Tiedote

Jaa

Rata auki alkaa Ruudussa ja Nelosella maanantaina 24. elokuuta. 

Rata auki on dokumentaarinen realitysarja suomalaisen raviurheilun ytimestä. Sarjan päähenkilöinä nähdään huippuohjastaja Hannu Torvinen, määrätietoinen nouseva tähti Milla Markkanen sekä lajilegenda Tapio Perttunen.

Raveissa liikkuu isot palkintorahat ja heti ensimmäisessä jaksossa päästään tutustumaan Hannu Torvisen vaikuttavaan uraan. Raviohjastaja Torvinen ajanut hevosilla kilpaa jo 15 vuoden ajan ja käärinyt palkintorahoja jopa 17,3 miljoonaa euroa. 34-vuotias Torvinen on tienannut uransa aikana myös hevostenomistajille yhteensä yli 16 miljoonaa euroa.

Rata auki seuraa päähenkilöitä yhden ravikesän ajan kohti lajin suurinta tapahtumaa, Kuninkuusraveja. Sarja ei keskity vain kilpailuihin ja tuloksiin, vaan siihen, mitä voittaminen vaatii ja mitä tappio jättää jälkeensä.

Rata auki -sarjan ensimmäinen jakso ilmestyy maksutta Ruutuun 24. elokuuta heti aamulla. Seuraavan jakson voi katsoa samana aamuna Ruutu+-tilauksella. Jaksoja esitetään myös Nelosella. 

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä sf.nm-ovp.nelonenmedia.fi, anna hyväksyntä sivun yläosasta.

Yhteyshenkilöt

Linkit

Nelonen Media

Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, GrooveFM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.

Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.

Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali sekä Eppu Normaalin jäähyväiskonsertit.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye