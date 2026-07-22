Uudeksi Kentiksi tituleerattu ruotsalainen NEKTAR saapuu debyyttikiertueelle Suomeen lokakuussa - yhtye nähdään Helsingissä, Tampereella ja Turussa!

Ennätyslipunmyyntiin yltänyt Kesärauha näyttää, miltä uuden sukupolven suomalaisfestivaali tuntuu 29.5.2026 17:51:38 EEST | Tiedote

Mediassa on uutisoitu viime vuosina paljon tapahtumien wc-kaaoksista, lipunmyynnin haasteista ja kansainvälisten artistien puutteesta. Turussa järjestettävä Kesärauha kulkee kuitenkin vastavirtaan: se on loppunmyydessäänkin saanut kehuja väljyydestään, festivaali on jo kaksi viikkoa ennen tapahtumaa myynyt enemmän 3 päivän lippuja kuin viime vuonna yhteensä, ja sillä on ennätysmäärä kansainvälisiä artisteja ohjelmistossaan (14 kpl). Kuvaavaa on se, että jos Kesärauhan portit avattaisiin tänään, olisi alueella perjantaina ja lauantaina jo nyt reilusti edellisvuotta enemmän festivaalikävijöitä. Kesärauhan mukaan menestyksen taustalla ei ole yksi artistikiinnitys, vaan kokonaisuus, jossa festivaalikokemus rakennetaan kävijän näkökulmasta alusta loppuun. “Ihmiset eivät enää hae festivaaleilta pelkästään keikkoja. Halutaan oikeaa tunnelmaa, yhteisöllisyyttä, estetiikkaa ja sitä, että tapahtuma tuntuu omalta. Kesärauha on rakennettu juuri siitä ajatuksesta, että 72 artistin ohjelmasta huolim