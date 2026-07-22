Uudeksi Kentiksi tituleerattu ruotsalainen NEKTAR saapuu debyyttikiertueelle Suomeen lokakuussa - yhtye nähdään Helsingissä, Tampereella ja Turussa!
5.8.2026 12:00:00 EEST | Sunborn Live | Tiedote
Göteborgilainen Nektar on noussut ryminällä Ruotsin seuratuimpien indierock-nimien joukkoon. Yhtyeen soundissa säröiset kitaravallit ja tarttuvat pop-melodiat yhdistyvät tummanpuhuviin ruotsinkielisiin teksteihin. Musiikkilehdistössä bändiä onkin jo ehditty tituleerata ”uudeksi Kentiksi”. Nektar ei kuitenkaan vain kopioi menneisyyttä, vaan tuo genreen täysin oman, modernin energiansa.
Yhtyeen ajankohtainen noste huipentui keväällä kolmeen Grammis-ehdokkuuteen ja parhaan musiikkivideon palkintoon. Ruotsissa klubeja loppuunmyyvä nelikko saapuu lokakuussa ensimmäistä kertaa Suomeen. Kiertue nähdään Helsingin Korjaamolla, Tampereen Telakalla ja Turun Dynamossa.
Liput ovat nyt myynnissä keikkapaikkojen omissa lipunmyyntikanavissa.
NEKTAR (SE) – Suomen kiertue 2026:
Ke 28.10.2026 Telakka, Tampere
To 29.10.2026 Korjaamo, Kulma-sali, Helsinki
Pe 30.10.2026 Dynamo, Turku
Press pics: luger.se/nektar
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Yhteyshenkilöt
Pietu Sepponen / HaastattelupyynnötPromoottoriSunborn LivePuh:0445566113pietu.sepponen@sunbornlive.fi
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