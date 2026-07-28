Keskuskauppakamari: Naisten osuus First North -yhtiöiden hallituksen jäsenistä laski 27 prosenttiin

Naisten osuus kaikkien First North -yhtiöiden hallitusten jäsenistä laski viime vuodesta yhdellä prosenttiyksiköllä 27 prosenttiin. Tasapuolinen sukupuolijakauma on joka toisessa First North -yhtiössä, ja osuus kasvoi hieman viime vuodesta.

Noin 85 prosentissa First North -yhtiöistä on hallituksessa sekä miehiä että naisia. Lopuissa hallitus koostuu vain miehistä. Nämä luvut ovat säilyneet edellisvuoden tasolla.

”Ero pörssiyhtiöihin on parin viime vuoden aikana kasvanut selvästi, sillä markkina-arvoltaan pienissä pörssiyhtiöissä naisten osuus hallituksen jäsenistä nousi jo 33 prosenttiin ja kaikissa pörssiyhtiöissä 37 prosenttiin. Myös tasapuolisen sukupuolijakauman osalta ero pörssiyhtiöihin on kasvanut viime vuoteen verrattuna”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala.

Kajalan mukaan hallinnointikoodia ei sovelleta First North -yhtiöihin.

“Tästä huolimatta moni First North -yhtiö on ottanut hallinnointikoodista mallia hallinnointinsa järjestämiseen”, Kajala toteaa.

Tasapuolisen sukupuolijakauman saavuttaminen kaikissa First North -yhtiöissä edellyttäisi noin 30 naista lisää First North -yhtiöiden hallituksiin.

”Hallituksen jäsenten osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä. Myös First North -yhtiöiden kannattaa panostaa hallituskokoonpanon valmistelun systemaattisuuteen. Hyviin valmistelukäytäntöihin kuuluu yleensä se, että hallituksen jäsenten osaamistarpeet määritellään etukäteen, ehdokkaita kartoitetaan riittävän laajasti ja eri ehdokkaiden taustoja, osaamista ja ansioita arvioidaan asianmukaisesti ja huolellisesti”, Kajala sanoo.

First North -yhtiöiden yrittäjävetoisuus näkyy hallituksissa

Keskuskauppakamari selvitti tänä vuonna ensimmäistä kertaa First North -yhtiöiden hallitusten monimuotoisuutta sukupuolijakaumaa laajemmin.

First North -yhtiöiden hallitusten jäsenistä 65 prosenttia on toiminut toimitusjohtajana tai liiketoimintajohdon tehtävissä. Toimitusjohtajakokemusta on 45 prosentilla jäsenistä. Hallitusten jäsenistä 13 prosenttia on ulkomaalaisia.

Kajalan mukaan First North -yhtiöiden hallituksissa korostuvat pörssiyhtiöitä useammin yrittäjä- ja omistajataustat, kun taas talousjohdon ja rahoituksen tehtävistä tulevien hallituksen jäsenten osuus on pörssiyhtiöitä pienempi.

”First North -yhtiöiden yrittäjävetoisuus näkyy siinä, että First North -yhtiöiden hallitusten jäsenillä on pörssiyhtiöitä useammin riippuvaisuussuhde yhtiöön. Yhtiön toimitusjohtaja toimii hallituksen jäsenenä 15 prosentissa First North -yhtiöistä. Kahdessa yhtiössä näistä toimitusjohtaja toimii myös hallituksen puheenjohtajana”, Kajala toteaa.

”Toimitusjohtajan hallitusjäsenyys voi joissakin tapauksissa olla perusteltua. Samalla on kuitenkin syytä muistaa, että yksi hallituksen tärkeimmistä tehtävistä on valita toimitusjohtaja sekä tukea ja valvoa hänen suoriutumistaan. Mitä laajempi omistajapohja yrityksellä on, sitä tärkeämpää on, että hallitus toteuttaa tätä tehtävää toimivasta johdosta riippumattomasti”, sanoo Kajala.

First North -yhtiöiden hallitusten jäsenten toimikaudet pörssiyhtiöitä lyhyempiä

Myös hallitusten jäsenten toimikauden kesto on First North -yhtiöissä pörssiyhtiöitä lyhyempi. First North -yhtiöiden hallitusten jäsenet ovat toimineet tehtävässään yhtäjaksoisesti keskimäärin 4,5 vuotta, kun pienissä pörssiyhtiöissä keskimääräinen toimikauden kesto on 5,6 vuotta ja kaikissa pörssiyhtiöissä 4,7 vuotta.

Hallituksista pois jääneiden henkilöiden toimikausi kesti First North -yhtiöissä keskimäärin 4,7 vuotta. Noin kymmenesosa First North -yhtiöiden hallituksen jäsenistä on toiminut tehtävässään yhtäjaksoisesti yli kymmenen vuotta. Pitkät toimikaudet painottuvat erityisesti miehille. First North -yhtiöiden hallitusten jäsenten keski-ikä on 55,9 vuotta.

Keskuskauppakamari on edistänyt naisjohtajuutta pitkään ja menestyksekkäästi itsesääntelyn keinoin. Joulukuussa 2024 Keskuskauppakamarin lakisääteisiin tehtäviin lisättiin velvollisuus edistää, analysoida, seurata ja tukea sukupuolten tasapuolisen edustuksen kehittymistä pörssiyhtiöiden hallituksissa. Tehtävä liittyy pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta annettuun direktiiviin (ns. kiintiödirektiivi). Keskuskauppakamari on vuodesta 2012 lähtien järjestänyt myös naisjohtajien mentorointiohjelmaa. Syksyllä 2026 käynnistyvän 12. mentorointiohjelman myötä ohjelmien yhteenlaskettu osallistujamäärä nousee jo lähes 500 naisjohtajaan.

Koko naisjohtajakatsauksen voit lukea täältä.