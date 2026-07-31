SDP:n Eveliina Heinäluoma vaatii pääministeriä irtisanoutumaan sisäministeri Rantasen puheista Ceutan kriisitilanteessa
4.8.2026 16:30:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Sisäministeri Rantasen ehdotukset Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat paitsi hätiköityjä myös Suomelle haitallisia. EU:n pisintä itärajaa vartioivalle Suomelle on erityisen tärkeää säilyttää muiden EU-maiden tuki ja ymmärrys rajaturvallisuuden vaikeissa oloissa.
Espanjan suvereniteettiin on kohdistunut massamittainen rajaloukkaus ja tapahtuneen taustalla näyttää olevan paitsi rikollista toimintaa myös hybridivaikuttamisen piirteitä, millä ulkovaltojen toimesta yritetään jälleen painostaa yhtä EU:n jäsenvaltiota. Espanja ansaitsee tässä tilanteessa muiden EU-maiden täyden tuen rajavalvonnassa, eikä suinkaan syyllistämistä ja rankaisutoimia kuten sisäministeri Rantanen ehdottaa.
- Mutta pääministeri ei ole asiaa kommentoinut. Onkin epäselvää, onko ministeri Rantasen hätiköity linja kriisitilanteissa hallituksen linja, Eveliina Heinäluoma ihmettelee.
- Mikä on hallituksen virallinen linja Ceutan kaltaisissa tilanteissa? Onko se Italiaa myötäilevä, Suomelle vahingollinen, EU-yhteistyöstä irtautuva Rantasen linja, jota ministeri Purrakin on tukenut? Pääministerin on vihdoin aika astua esiin ja selventää tilanne, Heinäluoma vaatii.
- Sisäministeri Rantasen lausunnot vahingoittavat Suomen asemaa. Suomella on EU:n itärajamaana erityinen intressi, että rajavalvonta toimii ja ongelmien syntyessä EU ja muut jäsenmaat ovat valmiita auttamaan ja tukemaan rajaturvallisuuden varmistamisessa. Ministeri Rantasen kannanotot tuovat Suomelle huonoa mainosta ajankohtana, jossa Suomen pitäisi varmistaa muilta mailta tukea omille tavoitteilleen EU:n tulevien vuosien budjetista päätettäessä. Suomella on syksyn aikana paljon pelissä, kun meille tärkeistä pohjoisten ja harvaanasuttujen alueiden sekä koko itärajan maiden tuesta päätetään. Ajatteleeko Suomen hallitus ja pääministeri Orpo ministeri Rantasen tuovan Espanjan tapaisissa maissa paljonkin ymmärrystä esimerkiksi juuri Suomen itärajan rapeiden ymmärtämiseen?
Sisäministerin Rantanen jatkoi vielä tiistaina 4.8.2026 pitämässään tiedotustilaisuudessa kyseenalaisella linjallaan. Sisäministerin hätäinen vaatimus asettaa Suomen kiusalliseen valoon EU-yhteistyössä.
- Suomen etu olisi vaatia EU:n yhteisiä toimia ulkorajavalvontaan. Ministerillä on erityinen vastuu edustaa kannanotoissaan kansallista etua ja nyt ministeri Rantanen on heikentänyt Suomen asemaa itäisenä rajamaana. Ministeri Rantasen hätäiset kommentit Espanjan sulkemiseksi Schengenistä johtavat vain jäsenvaltioiden jättämiseen oman onnensa nojaan.
- Pääministeri Orpo on ollut kummallisen hiljaa tapahtuneen takia. Pääministeriltä odotetaan nyt ensi tilassa asioiden ja Suomen hallituksen linjan selkeyttämistä. Pääministerin hiljaisuus synnyttää muutoin vaikutelman, että ministeri Rantanen puhuu koko hallituksen äänellä, Heinäluoma päättää.
Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
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