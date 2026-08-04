HONOR uudistaa brändi-ilmeensä – älypuhelinvalmistajasta tekoälylaitteiden ekosysteemiyhtiöksi

HONOR on julkistanut uuden logonsa ja aloittaa samalla uuden luvun kansainvälisessä tarinassaan. Uudistunut brändi-ilme kuvastaa yhtiön mittavaa muutosta perinteisestä älypuhelinvalmistajasta maailmanlaajuiseksi tekoälylaitteiden ekosysteemiyhtiöksi.

Tämä strateginen suunnanmuutos määrittelee HONORin tulevaisuuden uudelleen. Uusi identiteetti on syntynyt luonnollisena jatkumona niille lukuisille läpimurroille, joita yhtiö on tehnyt niin teknologian kuin kaupallisen menestyksenkin saralla. Kun teknologiayritys alkaa pohtia tekoälyn ja ihmisen välistä suhdetta aivan uudesta näkökulmasta, ja kun se ylittää toistuvasti markkinoiden odotukset, muutos on väistämätön. Brändiuudistus on tämän kehityksen näkyvä ilmentymä.

HONOR ei ole enää pelkkä puhelinvalmistaja, vaan yhtiö on siirtynyt virallisesti seuraavaan kehitysvaiheeseensa tekoälylaitteiden ekosysteemiyhtiönä. Tätä siirtymää vauhdittaa pitkä sarja merkittäviä läpimurtoja: yksittäisen laitteen tekoälystä on edetty koko järjestelmän kattavaan synergiaan, ja perinteiset käyttöjärjestelmät ovat ottaneet loikan uuden sukupolven Agentic OS -aikakauteen. Samalla yhtiön fokus on laajentunut yksittäisistä tuotteista täysin avoimen tekoälyekosysteemin rakentamiseen.

Myös taittuvien puhelinten markkinajohtajuus, laitteiden ja pilven välistä laskentaa yhdistävä AiMAGE-kuvausjärjestelmä sekä yhteistyö elokuvakameravalmistaja ARRIn kanssa kertovat yhtiön suunnasta. Samalla täysin uudenlainen robottipuhelinkonsepti haastaa perinteisen käsityksen älypuhelimesta. Näiden kehitysaskelien myötä HONOR on tuonut Alpha-strategiansa ja ihmiskeskeisen AHI-filosofiansa (Augmented Human Intelligence) käytäntöön.

Yhtiön uudistuminen näkyy vahvasti myös tuloksissa. Vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä HONOR kasvoi peräti 25 prosenttia, ja se oli ainoa kiinalainen brändi, joka ylsi positiiviseen tulokseen vastoin alan yleistä markkinasuuntausta. Yli puolet yhtiön liikevaihdosta kertyi kansainvälisiltä markkinoilta, ja HONOR vakiinnutti paikkansa maailman toiseksi suurimpana taittuvien puhelinten valmistajana.

Muutoksen tahti kiihtyy, ja samalla myös HONORin brändi kehittyy. Yhtiö ei keskity enää pelkästään teknisiin ominaisuuksiin, vaan se on yhä vahvemmin läsnä nuoren sukupolven kulttuurissa. Tämä näkyy esimerkiksi yhteistyönä kansainvälisten huipputapahtumien ja design-tuotteiden kanssa. Nuorille HONOR ei näyttäydy etäisenä teknologiayrityksenä, vaan ymmärtävänä kumppanina, joka uskaltaa erottua joukosta, jakaa samat arvot ja rohkaisee heitä olemaan omia itsejään sekä ilmaisemaan persoonaansa ja vapauttamaan luovuutensa.

Tämä kokonaisvaltainen brändiuudistus ulottuu teknologiasta ja ekosysteemistä aina yhtiön syvimpään olemukseen asti. Kyseessä ei ole päätepiste, vaan alku uudelle. HONOR on ottanut vahvan suunnannäyttäjän roolin: yhtiö ei ainoastaan seuraa kehitystä, vaan se luo sitä itse. Rohkea ”Dare to be” -asenne on aina ollut olennainen osa HONORin identiteettiä. Tulevaisuus on jo täällä, ja HONORin tavoitteena on rakentaa yhdessä yhteisönsä kanssa inspiroiva ja kaikille avoin tekoälyn aikakausi.

Uudet HONOR-logot ovat ladattavissa täältä:

https://ggl.link/BrandNew

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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.