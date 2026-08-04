HONOR 600 Smart 5G: Jopa kolmen päivän akunkesto ja kestävä rakenne vaativaan käyttöön
4.8.2026 15:41:39 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote
Monien ammattilaisten työpäivät venyvät usein pitkiksi, ja he tarvitsevat työvälineitä, jotka jaksavat samaa tahtia. HONOR 600 Smart 5G on luotu juuri heitä varten: se on puhelin, joka on suunniteltu kestämään iskuja ja haastavia olosuhteita, tarjoten samalla virtaa ja älykkäitä toimintoja jopa kolmen päivän ajaksi.
HONOR 600 Smart 5G yhdistää suuren 7700 mAh:n akun, vahvistetun rakenteen ja kätevän, erillisen tekoälypainikkeen. Se on luotettava kumppani käyttäjille, jotka vaativat puhelimeltaan poikkeuksellista kestävyyttä ja suorituskykyä.
Luotu kestämään vaativissa olosuhteissa
HONOR 600 Smart 5G on suunniteltu kestämään fyysisen työn realiteetit varastosta rakennustyömaalle. Sen iskuja vaimentava rakenne suojaa laitetta kolhuilta ja pudotuksilta, ja puhelin on ansainnut arvostetun SGS:n viiden tähden pudotuskestävyyssertifikaatin. Laite on testattu kestämään pudotuksia jopa 2,5 metrin korkeudesta, joten se pysyy toimintakunnossa, vaikka työpäivä muuttuisi rankaksi.
Puhelimella on myös IP64-luokitus, joka takaa suojan pölyltä ja vesiroiskeilta – olipa kyseessä sade jakelureitillä tai roiskeet työmaalla. Erityisen algoritmin ansiosta kosketusnäyttö toimii luotettavasti myös silloin, kun kädet tai näyttö ovat kosteita, mikä varmistaa, että työntekijät voivat vastata puheluihin, ottaa kuvia tai saada pääsyn tietoihin keskeytyksettä.
Virtaa jopa kolmeksi päiväksi yhdellä latauksella
Kun työpäivät ovat pitkiä ja tauot lyhyitä, akunkesto on olennaista. HONOR 600 Smart 5G:n 7700 mAh:n akku on räätälöity monipäiväiseen käyttöön. Raskaassa peruskäytössä, joka sisältää esimerkiksi navigointia, viestejä, puheluita ja työsovelluksia, laitteen on suunniteltu tarjoavan luotettavaa suorituskykyä jopa kolmeksi päiväksi. Tämä vähentää merkittävästi tarvetta virtapankeille tai latauspisteiden etsimiselle.
Akku on suunniteltu pitkäikäiseksi ja se toimii luotettavasti ääriolosuhteissa, aina -30 asteen pakkasesta 50 asteen kuumuuteen. Kun lataukselle on tarvetta, 45 watin HONOR SuperCharge -pikalataus palauttaa virran nopeasti, minimoiden turhan odottelun.
Älykkäät toiminnot yhdellä painalluksella
Nopeatempoisissa työympäristöissä jokainen sekunti on tärkeä. HONOR 600 Smart 5G esittelee erillisen, fyysisen AI-painikkeen, joka antaa työntekijöille välittömän pääsyn älykkäisiin toimintoihin.
AI-painikkeen kaksoispainallus käynnistää kameran välittömästi, jopa lukitusnäytöltä. Tämä helpottaa esimerkiksi työmaan olosuhteiden dokumentointia, toimitusten kuittaamista tai visuaalisten päivitysten jakamista kollegoille. Käyttäjät voivat myös täysin mukauttaa painikkeen eleitä vastaamaan omia päivittäisiä tehtäviään. Yhdellä painalluksella voi avata tärkeitä sovelluksia, kun taas pitkä painallus voi kutsua esiin esimerkiksi HONORin tekoälytoimintoja, kuten kääntäjän tai kuvanmuokkaustyökalut.
MagicOS 10 -käyttöjärjestelmään pohjautuva älypuhelin integroituu saumattomasti Googlen tekoälypalveluihin.
Luotettavaa suorituskykyä ja tilaa jokaiseen vuoroon
HONOR 600 Smart 5G:n voimanlähteenä on Snapdragon® 4 Gen 4 -mobiilialusta, joka takaa sujuvan suorituskyvyn tärkeimmissä työsovelluksissa. HONORin RAM Turbo -teknologia yhdistää 4 Gt fyysistä RAM-muistia 8 Gt:n virtuaaliseen laajennukseen, mikä pitää järjestelmän sulavana myös raskaan moniajon aikana.
Jopa 128 Gt:n sisäinen tallennustila tarjoaa runsaasti tilaa työkuville, videoille, asiakirjoille ja projektitiedostoille.
Saatavuus
HONOR 600 Smart 5G on saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan kahdessa tyylikkäässä värissä: mustana (Velvet Black) ja hopeisena (Meteor Silver). Suositushinta laitteelle on 299 euroa.
HONOR 600 Smart 5G -älypuhelimen ostajat saavat 6.7.2026–31.3.2027 välisenä kampanja-aikana HONOR Care+ 12 kk -vahinkoturvan kaupan päälle. *
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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
*kampanjan lisätiedot ja ehdot https://www.honor.com/fi/support/screen-protection/
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Yhteyshenkilöt
Pekko HonkasaloPR Manager, HONOR Suomipekkohonkasalo@honor.com
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